Nejhorší jsou červi, líčila vyměněná manželka zážitek z krmení plazů

Koneckonců takové nastavení je docela logické, protože Šárka má jen dvě děti, zatímco Jitka čtyři a navíc ji zaměstnávají agamy a chameleoni. Ke všemu je její manžel Olda (42) v plném invalidním důchodu po třech operacích páteře, takže je prakticky na všechno sama.

VIDEO: Výměna manželek: Těžká operace páteře a strach z ochrnutí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V dětech si plníme své sny

„Než šel manžel na poslední operaci, nikdo nevěděl, jestli se vůbec ještě postaví na nohy. Musela jsem se připravit na to, že na všechno budu možná úplně sama,“ vysvětlila Jitka, proč je podle svých slov tak „tvrdá“. „Jsou dny, kdy si říkáš, že už nemůžeš, a pak zase ráno moudřejší večera,“ svěřila se během pobytu v Třeboni, kde dvě děti a domácnost zvládala s přehledem.

„Děti jsou tu zvyklé pracovat a méně se učit, berou je tu víc jako kamarády,“ okomentovala po pár dnech trošku jiný styl výchovy. „U nás je to jiné. Děti musí poslouchat. My oba si plníme své sny ve svých dětech.“

Její slova potvrdila v Chebu náhradní manželce Šárce i Jitčina spolužačka a kamarádka: „Moje děti by Jitku za mámu nechtěly, prý je zlá. Od mala děti pérovala, ale zase ji teď poslouchají. Jitka v mládí moc možností neměla, brzy otěhotněla, tak chce aspoň po dětech, aby něco dokázaly. Kolikrát na děti tlačí až moc, na druhou stranu, co já bych za to dala, kdyby ty moje měly ve škole takové výsledky.“

Jitka si díky Výměně uvědomila, že by na starší dceru nemusela být tak přísná, a také to, že nikoliv zvířata, ale že děti patří na první místo. „Pozor, aby se ti nestalo to, že dáváš zvířata na první místo před děti, ty děti tě potřebujou,“ varovala ji Šárka při závěrečném setkání obou párů.

Totéž vedle Šárky došlo i Oldovi: „Jitka je ve výchově tvrdší než Šárka, a to se změní. A taky budu chtít, abychom šli k večeru ven spolu se psem a povídali si,“ předsevzal si Olda.

Šárka: Červi jsou nejhorší

Nejsložitější úkol ze všech čekal na Šárku v její nové rodině v Chebu. Musela se denně postarat o krmení i koupání všech domácích mazlíčků. „Jsem zpocená úplně všude, je to pro mě něco novýho, červi jsou nejhorší,“ líčila své pocity po prvním krmení a dodala, že je to velká starost, která zabere moc času. „Bohužel i na úkor dětí. Jinak si ale myslím, že sem to zvládla dobře,“ pochválila se.

Brzy v nové rodině přišla na to, že nejmladší syn je protěžovaný, na ostatní děti není tolik času a ty tím trpí. „Budeme na Štěpánka přísnější,“ dohodla se s Oldou. Ostatní děti pak víc než jejich máma zapojila do chodu domácnosti.

„Díky Výměně jsem si ještě víc uvědomila, že mám super chlapa, kterého bych nikdy nevyměnila a bezvadný děti,“ rozplakala se dojetím. „Já si svý děti užila a užívám, snažíme se jim s Pavlem dát, co můžeme, třeba i na úkor nás dvou. Funguje nám to super. Včetně třeba běžných letmých doteků - což se mi zdá, že v druhé rodině maličko asi vázne.“

Děti na první místo

Při závěrečném setkání si oba páry vyznaly lásku. Jitka uznala, že nemusí být na děti tak přísná a že by pro ně měly zůstat na prvním místě. „U vás bych přidala na učení, ale je to vaše věc,“ poradila Šárce s Pavlem (33).

Líbilo se jí i to, že v druhé rodině dělají dospělí spoustu věcí společně a umějí se domluvit na kompromisu. „Na prvním místě ale budou děti, pak zbytek,“ uzavřela desetidenní zkušenost novým předsevzetím.“