Běž se oběsit, stromů tu je dost, křičela v hádce vyměněná manželka

Petra se z Luk nad Jihlavou ocitla na deset dní v domu v Ostravě u náhradního manžela Kuby (27) a Eviny dcery Kristýny (7).

Od samého začátku měla nejrůznější problémy: nelíbilo se jí v baráčku, odmítla utřít po štěněti loužičku, nechtěla spát v místnosti s kočkou, ani vyklízet její záchod. Nechtěla ani vařit, a když už si k plotně stoupla, nedalo se to podle Kuby jíst. Zdálo se, že bere Výměnu jako příležitost se pobavit, jako příjemnou rekreaci, kterou si nikým ani ničím nechce nechat zkazit.

Spokojená byla nakonec jen na diskotéce v centru Ostravy, kam se sama jeden večer vypravila a na konci Výměny, když se po dvou ukrutných hádkách z domku odstěhovala do hotelu.

Jestliže diváci Výměny manželek na začátku pořadu kroutili hlavami, když Petřin Mirek prohlásil, že se oba podváděli, že si nevěří a že Petře občas nafackuje a ona ho pak škrtí páskem, na konci nejspíš pochopili, že Mirek je vlastně docela „svatý muž“.

„Petra je hodně společenská,“ popsala svou snachu babička. „Někdy Mirka tak vytočí, že jí jednu vrazí, pak ona jemu, kluci začnou brečet a přijdou za mnou, že už se zase hádají a ani nechtějí jít domů. Není to pro ně moc dobrý,“ svěřila se náhradní manželce Evě.

Petra i její náhradní manžel Kuba si nenechají nic líbit, a tak bylo na konci Výměny v ostravském domečku peklo plné křiku a samých vypípaných vět. Petru popsal jasně: „Má ráda sama sebe a ty její diskotéky, v životě jí žádná rodina nebude fungovat a může mít kolik chlapů chce.“

„Přestaň na mě řvát, nebudu někde, kde mi bude kočka rajtovat po hlavě, běž se oběsit, tady máš stromů dost... a ty dveře mají kliku,“ křičela na něj Petra a Kuba se nedal zahanbit: „Už mám po krk té krávy zas..., co se uvaří, to se nedá žrát a všechno abych tu za ní dělal. Pí.. jedna zkur.... Tři dny na mě nemluv,“ obrátil se na náhradní manželku.

Po takové zkušenosti je jasné, že Kuba se své Evy nemůže dočkat a stoupla u něj ještě víc na ceně. I Petře se v tom světle událostí zdálo, že Mirek není takový „komediant“ a psychopat jako Jakub a po deseti dnech se na něj už docela těšila.

„Pojala jsem to jako jedno velké dobrodružství, což se stalo,“ svěřila se na konci. „Zjistila jsem, že můj chlap není zas takový nervák, že jsou i horší. Chce, abych tolik neřvala, a když mi k tomu nebude dávat podněty, tak řvát nebudu. Přála bych si, aby už se nevracel k minulosti, jedině pak můžeme pokračovat dál,“ uvědomila si a dodala, že je za Výměnu ráda. „Mám dobrýho chlapa a myslím, že i on si na spoustu věcí přišel, nejenom já.“

Petra i Mirek pochopili, ale každý něco jiného

Jenomže Mirek si s náhradní manželkou prožil docela pěkných deset dní. Eva se u něj v Lukách nad Jihlavou napřed zděsila nad manuálem, který Petřiny syny popisoval jako nevychované kluky s nevybíravým slovníkem. „Jsou úplně vzorní, pomáhají mi, jsou skvělí,“ pochopila posléze.

Eva (27) z Ostravy

Snažila se vnést do rodiny trochu souladu a řádu a nechápala, jak je možné, že ráno nesnídají, do školy nedostanou svačinu a jejich první jídlo je až oběd. „Tak zavedem snídaně, jídlo je základ,“ předsevzala si.

Mirek byl z Evy příjemně překvapený. Každý večer na něj čekala teplá večeře a ani jednou se nestalo, že by Eva nebyla doma a děti by nevěděly, kde je, jak to občas bývá s jeho ženou.

S náhradním manželem byla spokojená i Eva. „Taťka má s klukama pěkný vztah, ale co je mezi rodiči... nevím, jestli se tady dá ještě bavit o nějaké vztahu, jsou spíš spolubydlící než rodina.“

Mezi Jakubem a Petrou to jiskřilo i při závěrečném setkání obou párů. „Přijdu z práce a pes ani kočka nemají žrádlo, ona celý den doma luštila křížovky a masturbovala?“ Vysvětloval Kuba ostatním. „Já nevím, kdo si tam dvakrát honil p... a měl strach, že je odposlouchávanej, ubožáku!“ zuřila Petra, načež Kuba poradil jejímu Mirkovi: Dej od ní ruce pryč, dobře ti radím!“



Petra (29) z Luk nad Jihlavou

Když chtěl Mirek po Petře nějaké vysvětlení, začala křičet: „Kurva nech to bejt, přestaň s tím, co bylo...a můžeme žít normálně dál. Co po mně chceš, z práce domů a dokola a když chci jednou za týden zábavu, tak se ti to nelíbí?“ Vztekala se a utekla od společného stolu. Kamerám pak sólo přiznala: „Chtěla jsem to dávat do kupy, já se na to vys... Já vím, že jsem třeba máma na pí.., ale on jako manžel stojí za dvě kulový hovna.“

Mirek mezitím ostatním přiznal, že si je vědom toho, že „jinej chlap už by ji dávno zabil.“ S jejich vztahem to na konci pořadu nevypadalo dobře. „Fakt vidím, že to nemá cenu. Bordel se uklidí, ale vztah se bude blbě dávat dohromady,“ prohlásila Petra na závěr.