Kvůli nervům jsem takhle ztloustla, stěžovala si vyměněná manželka

Dáša (42) kromě domácnosti a nového manžela dostala na starost Tomáše (4,5), Kristýnu (8) a Martina (18).



„Děti jsou zvyklé, že je někdo pořád obskakuje,“ stěžovala si. „Pořádek je fajn, ale ne zas tak, abych děti nutil, vždyť jsou to děti,“ prohlásil její nový manžel Mirek (35) a přiznal, že dětem neumí nic odepřít, a to ani v situaci, kdy jim to škodí. Nejmladší syn je obézní, ale když má hlad, dopřeje mu buchtu, když od něj chce mít klid, půjčí mu mobilní telefon.



„Téma stravování uzavírám, dělej si, co chceš, pak se podívej na to jeho břicho. Kdykoliv si řekne o jídlo, já mu ho dám, pak ať se poblije,“ rozčilovala se Dáša v přesvědčení, že Mirek Tomášovi ubližuje.



Po několika podobně vyostřených diskuzích Mirek zavzpomínal na svou Kláru. “Dáša je pes, to moje manželka není, ta rodinu stmeluje, je to ženská do života.“ Tohle poznání si udržel až do konce Výměny a své ženě to také při závěrečném setkání obou párů řekl.

Kočičí hra

Mezitím si Klára (34) v Opavě získala na svou stranu všechny děti a zapojila je do chodu domácnosti. Připadalo jí, že rodiče s dětmi málo komunikují, jenom je kritizují, nevěří jim a děti se jich bojí. „Než aby vám něco řekly, raději mávnou rukou a mlčí,“ pozastavila se nad atmosférou v nové rodině.

Na přetřes přišly také kočky, které náhradní manžel Martin (43) nechce za žádnou cenu pouštět z jednoho pokoje. „Nesnáší je,“ vysvětlily Kláře děti. Ke konci Výměny, když nebyl Martin doma, pustila Klára spolčená s dětmi kočky po baráku, a když se náhradní manžel vrátil z práce, testovala, zda to pozná.

Martin chvíli vyhrožoval, že kočky půjdou z domu, ale nikdo mu nevěřil. Nakonec ustoupil a souhlasil, že když to nebude při jídle, můžou všude, kromě ložnice. „Dášu miluju a rozhodl jsem se jí udělat ústupek,“ prohlásil.

Klára se kamerám svěřila, že má pocit, že se navzájem s Mirkem vzdalují. „Potřebovala bych se doma dostat do klidu, kvůli nervům jsem takhle ztloustla, mrzí mě, že se vzdalujeme.“

Děti jsou z gumy

Při závěrečném setkání se řešila hlavně výchova dětí a zdravé stravování. „Věřím, že velký problém je Mirek,“ prohlásila Dáša. „Nemůžeš Tomášovi povolit sníst všechno, co chce a kdy chce, dokáže jíst tak dlouho, až se poblije,“ rozčilovala se.

„Děti jsou z gumy, já budu dál přísná,“ ujistila přítomné a dodala: „Uvědomila jsem si, že nechci žít jako vy, budu důsledná a svého chlapa bych za tvého nevyměnila.“ Její Martin souhlasně kýval hlavou.

„Vy zase společně nic neděláte. Děti se vám bojí něco říct, vy jim nevěříte,“ vmetla zas druhému páru do očí Klára a s Mirkem si slíbili, že budou víc držet za jeden provaz.

„Manžel mi řekl to nejdůležitější, co jsem si přála, že mě má rád a rodinu udržíme. Chci to dát dohromady,“ předsevzala si.