Lenka není flákač, ale je to moje žena a milenka, zaznělo ve Výměně

Lenka (35) žije s Rostislavem (42) ve třípokojovém bytě v Opavě. Znají se osm let, před rokem se vzali a vychovávají čtyřměsíční dceru Eleonoru. Do reality show rodinu přihlásil Rosťa, který je docentem na katedře fyzikální chemie, doma má sbírku historických zbraní a chová hady.

„Hlavním důvodem byla recese, ale i finanční odměna. Další smysl je, že když se to dozvěděli lidé v našem okolí, tak nás někteří pomluvili, jiní fandili, takže jsem vlastně zjistil, co jsou lidé zač,“ přiznal na začátku Rosťa a manželka na něj prozradila, že je extrovertní. „Hodně vtipkuje a občas u mě naráží, protože ty vtipy tak úplně dobře nezvládám,“ připustila Lenka, zatímco její manžel dodal, že má svou ženu rád takovou, jaká je. „Cokoliv bych na ní chtěl měnit, by bylo znásilňování její podstaty, a to rozhodně nechci.“ V dalších minutách pak vysvětlil, že jeho bývalá manželka byla kunsthistorička.

„Oznámila mi, že pro ni, umělkyni, je naprosto nedůstojné, aby vstupovala do kuchyně a aby tam cokoliv dělala, nedejbože nakupovala, takže jsem byl přinucen se naučit vařit i nakupovat.“

Věra: Co tu Lenka celé dny dělá?

„Na mě je moc složitej, ale je vtipnej, což je dobře,“ prohlásila hned po prvním setkání jeho náhradní manželka Věra (48), která za ním přijela z Lovosic. Jeho znalosti jí od začátku imponovaly, a když se procházeli na výletě po zámku v Hradci nad Moravicí, prohlásila, že by mohl dělat kastelána.

Péče o miminko, domácnost, vaření, praní i úklid byla pro Věru úplná hračka. „Co tu Lenka celé dny dělá, když Rosťa přijde domů z práce s nákupem a hned začne vařit?“ divila se matka sedmi dětí. „Myslím, že tvoje manželka je trošku pohodlná,“ zkoušela Rosťovi „otevřít oči“.

Ten však svou ženu s přehledem rytíře bránil. “Lenka je chápající, milující a rozhodně není pohodlná. Já to tak necítím ani nevnímám. Věru chválím a myslím to upřímně, ale moje manželka je prostě skvělá.“



Věra končila natáčení s tím, že je pyšná na svou velkou rodinu a na sebe, jak ji zvládá, aniž by neustále po manželovi vyžadovala, aby pomáhal. „Nepoznala jsem nic novýho, naopak, jen jsem se utvrdila v tom, že jsem dobrá, když zvládám to, co mám doma,“ chválila sama sebe a Rosťa odměnou zarecitoval Komenského: „Úsudek, píle a nadání dělají pokroky hodné následování.“



Petr: Potřebuju pevnou ruku

Lékařka Lenka se měla v lovosickém třípokojovém bytě postarat o sedm dětí ve věku od 9 do 17 let a manžela Petra (47). Početnou rodinu přihlásila do Výměny manželek Petrova Věra hlavně proto, aby ukázala, jak funguje rodina s tolika dětmi, z nichž některé mají v pěstounské péči.

Lenka se rychle zorientovala v dětech a nakonec její role nebyla až tak náročná, jak by se mohlo zdát. „Děti jsou samostatné, hodně pomáhají.“ I když doma Lenka nevaří, tady se snažila a za tím účelem si do nového domova přivezla i kuchařku. Víc než starost o chod nové domácnosti nakonec řešila spíš svou rodinu. „Když jsme se přihlásili do Výměny, známí řešili, že doktorka opustí dítě. Já v tom nevidím rozdíl, jestli doktorka nebo uklízečka. Prostě matka odjede. Ale byla jsem si jistá, že bude o Elinku postaráno dobře a věřila jsem, že Eli naším nápadem nebude trpět,“ uvažovala nahlas a přiznala, že se jí po dceři stýská.

Se změnou režimu po pěti dnech si Lenka přála, aby si všichni automaticky před jídlem myli ruce a nikomu se to nemuselo připomínat. Chtěla také, aby poslední den Petr upekl Věře její oblíbenou bábovku a dovolila se, jestli si může zajít ke kadeřnici. „Třeba Věra uklízí nebo vaří víc než já a Rosťa to pak taky bude vyžadovat. A co by bylo nejhorší? Kdybych musela chodit nakupovat. Nesnáším nakupování,“ přiznala a dodala:

„Nedokážu být jenom doma, potřebovala bych za sebou vidět i jiný výsledek než jen domácnost a děti. Nezbývá než Věru obdivovat, že tohle všechno pro ty děti dělá.“



Když Petr poznal, že Lenka je mírnější a přemýšlivější než jeho žena, uvědomil si, že mu vyhovuje spíš „pevná ruka“. „Lenka hodně věcí promýšlí. Já jsem rád, že je Věra dynamičtější. Lenka by vedle mě být nemohla, vyplouvají na povrch drobnosti a brzy bychom se pohádali,“ tvrdil. Lenka si zase z natáčení odnesla to, že chce manželovi častěji říkat, že ho má ráda. „Teď to říkal víc on mně, tak to budu říkat častěji.“

VIDEO: Výměna manželek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Není jen žena, ale i milenka

Na závěrečném setkání obou párů si vzala slovo Věra a Lence vyčetla, že Rosťu využívá.

Slzící Lenky se však Rosťa opět zastal: „Byla jsi fajn, ale musím říct, že moje žena je naprosto skvělá. Není to tak, že bych přišel z práce a dostal do ruky hadr a kýbl. Cokoliv dělám, dělám rád a dobrovolně. Moje žena není v žádném případě flákač, moje žena je poklad a taky moje milenka a já bych neměnil.“