Ty vůbec nejsi žena, šokoval Libor svou vyměněnou manželku

Byl to Libor (38), který přihlásil svou partnerku Elišku (28) do Výměny manželek, protože se prý o něj a o jejich dvě dcery (8 a 3 roky) málo stará. „Nepostará se o rodinu a raději si udělá snídani sama a sedí u Facebooku,“ kritizuje ji a doufá, že zkušenost v nové rodině ji změní. “Už spolu nejsme z lásky, ale je to na sílu,“ konstatoval na začátku pořadu.

„Myslí si, že je pánbůh a ostatní jsme jeho poddaní, tak to vidím já,“ řekla na to Eliška.

Libor: Potřeboval jsem se postarat o rodinu

Jenže do Trmic za ním do třípokojového bytu přijela rázná Renata (48), která se do Výměny přihlásila, protože ji vyhecovali kamarádi v hospodě a která si od nikoho nenechá nic diktovat. I když je její muž voják z povolání, doma velí ona a je tedy nasnadě, že na sebe v Trmicích s Liborem záhy narazily dvě dominantní povahy.

Renatě se Libor nelíbil od samého začátku. „Je to trpaslík, kterého se nebojím, klidně bych ho poslala do hajzlu, děti neděti a byla bych šťastná. Nemyslím si, že je s ním Eliška šťastná,“ řekla televizním divákům.



Libor měl zase výhrady k úklidu. „Elišce se omluvím, že jsem si vůbec kdy dovolil ji kritizovat, že tady má nepořádek, protože takovej bordel jako teď tu ještě nebyl,“ vytkl Renatě, která se s ním nepárala. „Řekni jí, co chceš. Už jsem tu třikrát vytírala a dvakrát luxovala. Jestli se ti to nelíbí, tak si to udělej sám.“



Pohádali se i ve chvíli, kdy chtěl Libor své nové manželce vysvětlit, jak je na tom finančně. Renatu to nezajímalo a nevybíravě ho odbyla. Libor zpronevěry kupodivu nelituje. „Asi bych to zpátky nevzal, protože jsem se potřeboval postarat o rodinu,“ šokoval sdělením a ještě přidal další informaci: „Je proti mě vedeno ještě jedno trestní stíhání. Sedl jsem opilý do auta a nechtěl poslechnout, když mě chtěli zastavit. Určitě mám obavy, že kdybych šel do vězení na dlouho, mohl by tu na mém místě vedle Elišky být už někdo jinej. Byl by to další trest za to, co jsem udělal.“.

Nervy na obou stranách tekly i po pěti dnech natáčení. „Nádobí uklízet nemusím. Máš snad pocit, že ženská je tvoje služka? Jestli jsi zaregistroval, že na sporáku něco zůstalo a já na to zapomněla, tak jsi to měl beze slova uklidit a utřít. Já nejsem tvoje žena, která bude dělat za každou cenu věci, kterých ty vůbec nejsi schopnej,“ rozčílila se Renata, když jí Libor vyčetl neuklizenou kuchyň.

„Ty vůbec nejsi žena! Já nejsem tvůj manžel, kterej beze slova dělá věci, který máš dělat ty a nezvládáš je. Když po sobě dva dny neuklidíš sporák, tak to svědčí o tvých ženských kvalitách,“ bránil Libor svoje zásady, ale Renata se nedala: „Ženskost se měří podle toho, jak má kdo umytej sporák?“

Vytočená Renata raději odešla do cukrárny na pohár. „Vím, že mám doma úplně nejlepšího chlapa na světě,“ potvrdila to, co si myslela už před vysíláním.

Libor nakonec kuchyň umyl: „Jsem psychicky vyčerpanej. Uvědomil jsem si, že až tak velkej lidskej problém s Eliškou nemáme. Jenom bychom spolu a s holkama měli trávit víc času,“ přiznal a zároveň si uvědomil, že je pro něj Eliška nenahraditelná. „Jen mám obavy, aby se jí chtělo k nám nazpátek.“

Luboš: S domečkem se neodpočívá

Eliška se v domku v Mšeně na Kokořínsku měla náramně. Podle manuálu se měla starat o třináctiletou Janu, o slepice a prase, o domácnost a po večerech pomáhat manželovi s provozem rodinné hospůdky, kam chodí jen pár sousedů. Jenže jak Jana, tak vyměněný manžel Luboš (42) byli zvyklí se vším pomáhat, takže moc starostí a práce na ni nezbylo.

„Je hezké, když rodina komunikuje,“ zhodnotila návštěvu Renatiny nejstarší dcery z prvního manželství a bývalého manžela. „My jsme rozhádaní. Můj otec neskousnul mého přítele a od té doby nekomunikujeme,“ vysvětlila.

O Lubošovi po pár dnech prohlásila, že pořád pracuje. „Nevím, jestli nedokáže odpočívat, anebo na to nemá čas, jestli mu to žena dovolí. Myslím si, že je až zbytečný, aby tolik pracoval,“ uvažovala nahlas a Lubošovi to řekla.

„Mě to táhne furt něco dělat. S domečkem se neodpočívá,“ vysvětlil Elišce, která však měla obavy o jeho zdraví.

V Mšeně je také čas si popovídat o Liborových deliktech. „Kolikrát za to nemohl sám, ale dal na kamarády,“ hájila ho Eliška a Luboš se zase divil: „Kdybych měl rodinu, nedokážu si představit, že bych nechodil do práce. I kdybych měl skládat vagony na denní i noční a domů se chodit jen vyspat.“

Po pěti dnech, kdy měla Eliška právo změnit zavedený režim, si přála, aby Luboš jeden den po práci nešel do hospody, ale zůstal s Janičkou doma a pomohl jí s učením. „Do hospody půjdu já,“ prohlásila a tak se stalo.

„Očekával jsem po změně režimu závažnější připomínky, ale ona je tichá a hodná. Mně víc vyhovuje moje Renča. Dělá si věci po svém, určuje mi způsob života a takhle jsem spokojenej,“ nechal se slyšet.

Renata: S tebou se dobře nebude mít nikdo!

„Luboš je klidnej sympaťák, ani kdyby člověk chtěl, tak by se s ním pohádat nešlo,“ popsala Eliška při závěrečném setkání vyměněného manžela. I ten ji přede všemi chválil. „Plnila všechno, vařila, starala se o Janičku, o zvířectvo i barák. Vůbec nechápu, proč jsi ji do Výměny přihlásil, fakt se může stát, že za deset let skončíš sám, protože jestli na ní vidíš nějaké chyby, které tam nejsou, tak je to špatně,“ domlouval Liborovi.

A přidala se i Renata: „Poslal jsi Elišku někam, kde by se měla ještě hůř, aby pochopila, jak se s tebou má báječně. S tebou se nebude mít báječně nikdo!“

Libor okamžitě zaútočil. „Naopak tvoje žena u nás nesplnila úkoly skoro žádné.“

„A co jako? Nejsem uklízečka,“ nedala se Renata a Luboš situaci zachraňoval: „Já jsem s ní spokojenej, nemyslím si, že plnění nějakých zadaných úkolů je indikátorem toho, jaký člověk je.“ A pak, když Libor vytáhl špatně umytý box od svačiny starší dcery, dodal: „Tohle udělá chlap, který se pak chce chlubit chlapům v hospodě, jak druhého rozstřelil.“

Libor nakonec přece jen pochopil, že když budou víc času trávit jako rodina, je šance, že jim bude líp. „Pánbíček mě potrestal za to, že jsem ji do pořadu přihlásil, měli pravdu všichni, co říkali, že budu moc rád, až se mi Eliška vrátí.“