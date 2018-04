Začínám od nuly, prohlásil po Výměně manželek jeden z partnerů

Aleš od začátku svou zálibu v hraní počítačových her nepopíral. „Většinou přijdu z práce, hraju si ty svoje on-line hry a pak se jde spát a takhle je to každej den,“ přiznal kamerám. Kromě práce si Aleš doma nikoho ani ničeho prakticky nevšímal a Monika si připadala jako služka. „Třeba se i děti změní a už to nebude pořád jen maminko podej, přines,“ doufala.

Místo ní přijela do jejich třípokojového chomutovského bytu rázná a pracovitá Marie (35). A na změny, které mohla rodině zavést do jejich režimu, nečekala pět dní, ale pustila se do toho rovnou. Když si totiž přečetla manuál, zděsila se.

„Pořád na počítači? Tak to se uvidí! Patnáctiletému klukovi dělá ráno čaj? To si bude dělat sám. Vstává v pět, aby manželovi ráno udělala kafe? To si zvládne Aleš uvařit sám a bude si moct trochu přispat,“ přemýšlela nahlas. A postupně své nápady představila ostatním.

I když se první dny snažila Aleše zaměstnat, jakmile vytáhla na chvíli paty z domova, už zase seděl u počítače a rozčiloval se. „Povinnost chlapa je chodit do práce a nosit peníze, já to dělám, tak přece ještě nebudu mejt nádobí a takový věci.“

Teprve v druhé polovině natáčení náhle „prozřel“. „Nevadí mi, že nemám počítač, to nebyla závislost, ale teď vidím, že děcka mě potřebujou,“ uvědomil si. Pomáhal Marii zlikvidovat koberec v dětském pokoji, který byl pročůraný od psa, sehnal a smontoval nejstaršímu synovi novou postel, vyzvedával děti z družiny... a zjistil, že až dosud žil úplně špatně.

„Hned druhej den se mi otevřely oči. Předtím jsem přišel domů a okolí nevnímal. Pak jsem si přiznal, že chyba je na obou stranách. Nemluvíme spolu - a to se musí změnit. Teď, jak jsem se rodině začal víc věnovat, přijdou i děti samy ke mně, obejmou mě a je to úplně jinej pocit. Počítač mi vůbec nechybí,“ popsal Aleš svou proměnu.

„Díky Výměně jsem si uvědomil spoustu chyb svých i manželčiných. Hodlám se dál chovat tak, jak to tady bylo těch 10 dní. Docela mě štve, že jsem dřív neměl o rodinu zájem,“ prohlásil Aleš šokován i tím, že si manželka těsně před Výměnou půjčila ze školní družiny stůl do kuchyně nebo že si teprve nedávno pořídili lustry. A taky že Monika dokáže tři hodiny proklábosit přes supermarketem.

„Pak nemá čas na povinnosti doma. A děcka k ničemu nevede. Ty seš ten, který by to tu měl vzít do svých rukou. V družině jste si byli před Výměnou půjčit stůl, to je ostuda,“ ryla Marie do Alešovy ženy a nasazovala na ni často i před dětmi.

Ponaučení z Výměny manželek si odnesla i Marie, která se od začátku netajila tím, že do pořadu se přihlásili kvůli penězům. „Když jsem viděla kolem ten chlad, uvědomila jsem si, co mám doma a že už nebudu ta chladná mrcha v situaci, kdy se hádáme a v životě už neřeknu, že půjdu pryč.“

Monika: V Čebíně jsou samostatnější

V domku v Čebíně na Moravě vystřídala akční Marii evidentně nešťastná Monika. „Vyfasovala“ Adama (31), Natálii (14) a Julii (3) a ještě prarodiče, kteří žijí v přízemí domku a rádi mladým pomáhají.

Monika si už od prvního dne v krásném prostorném domě připadala jako v ráji. I Adam a prarodiče tu pomáhali, takže měla čas si dokola stěžovat na manžela, až už to všechny unavovalo.

„Ty jsi měkkoň a on tě zneužívá,“ měl hned jasno Adam a Monika připustila, že to samé jí říká spousta lidí. Potřebovala si odpočinout od manžela, od práce, dětí... „Nemám manžela, mám čtyři děti, protože manžel se chová jako přerostlé dítě. Tady mi nic mi nechybí a už vůbec ne to: dojdi mi pro pivo, udělej mi kafe. Tady si všichni všechno dělají sami. Přitvrdím hodně,“ předsevzala si.

Během desetidenní „dovolené“ byla s rodinou na výletě, zkusila bruslení a svěřila se kadeřnici a vizážistce. „Možná jsem nebyla tak upravená, a proto na mě manžel zanevřel a raději se uchýlil k počítači. Asi o sebe začnu dbát, protože bych o něj třeba mohla přijít,“ svěřila se. „Těch deset dní byl hodně velkej zážitek, pořád tu někdo byl, pořád se něco dělo. S Alešem jsme spolu fyzicky, ale dá se říct, že nejsme. Každej jsme v jiné místnosti. Myslím, že si mě vlastně vůbec neváží. Uvidím, až se vrátím.“

„Ona je měkkoň, dvakrát na bruslích spadla a vzdala to. Myslím že to tak dopadne i doma, myslím, že nevydrží,“ nechal se slyšet Adam a postěžoval si, že je Monika nudná. „Nedá se s ní o ničem povykládat. Věděl jsem, že s Marií máme pěkný vztah, ale po téhle zkušenosti vidím, že je to lepší, než jsem si myslel. A až se vrátí, zamakáme na tom a myslím, že to bude lepší a lepší.“

Adam i Marie si uvědomili, jak si jeden druhého váží a jak to, co mají, není vůbec samozřejmost. Monika na Moravě nepřetržitě fňukala, zatímco její Aleš doma v Chomutově došel o krok dál: uvědomil si svoje i manželčiny chyby a začal se změnou sám u sebe. V takovém rozpoložení se po 10 dnech oba páry sešly u jednoho stolu.

Adam: Moniko, začni sama u sebe!

Marie se během chvilky do Moniky pustila. „Nejsi ani matka ani žena, když jsem k vám přišla, viděla jsem jen pustej byt, kde snad ani rodina nemůže bydlet. Neříkám, že je Aleš superchlap, ale je to chlap, který se přizpůsobí. On potřebuje vedle sebe ženskou, která ho povede, ale jelikož má vedle sebe ženskou, která na to totálně se.., tak nemá důvod,“ útočila.

„Udělala jsem hodně chyb,“ stačila špitnout Monika odhodlaná žít s manželem a dětmi víc dohromady, když se do debaty vmísil Adam. „A já čumím! Celou dobu mi u nás vykládáš, jak je Aleš hroznej a jenom paří na počítači a přijde Maruška a ukáže se, že za všechno můžeš ty? Nekritizuj Aleše, začni se změnami u sebe. Dobrá soda nakonec,“ uzavřel debatu Adam a dodal, že si teď ještě víc váží vztahu, který s Marií mají. „Chybělo mi těch 10 dní třeba už jen to, že si spolu večer sedneme ke zprávám a dáme si spolu dvě deci,“ řekl své ženě.