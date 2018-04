Usínám s mobilem, vztahu to nesvědčí, připouští vyměněná manželka

Michal je podle Anety moc poslušný a málo zodpovědný. Ona je zas podle něj panovačná, výbušná a vždy musí být po jejím. Vychovávají spolu v nádražním domku v Nelahozevsi ročního Dominika.

Ačkoliv před desetidenním odloučením si oba dva stěžují, že si na sebe neumí udělat čas a každý ho tráví se synem zvlášť a po svém, už druhý den se oběma stýská.

„Od tří hodin jsem nespala, nečekala jsem, že se mi bude tak brzy stýskat,“ přiznává Aneta po první noci a vysvětluje, proč si zvykla usínat s mobilem v ruce. „Michalovi to vadí, ale naučila jsem se to v těhotenství,“ tvrdila na kameru a konstatovala, že hry jsou ve vztahu vážným zádrhelem. „Každý má nějaké problémy, ale ne takové, které bychom nedokázali překlenout.“

Akční Martin z domku v Potůčkách u hranic pracuje jako vlekař, zároveň je dobrovolný hasič a celá rodina je stále v jednom kole. Díky tomu nemá Aneta vůbec čas na televizi ani na mobil.

„Zhubla jsem pět kilo, nestíhám se tu ani pořádně najíst. Program je únavnější než můj roční syn. Takhle hektický život by mi to nevyhovoval,“ posteskla si Aneta ke konci Výměny. „Už mi chybí klid a lehnout si s Michalem k televizi,“ tvrdila a přiznala i to, že Výměna jí pomohla si uvědomit, že má partnera ráda, i když není rázný a rozhodný.

Michal si díky nové manželce Zdeňce zase uvědomil, že se musí přestat bát konfliktů a neutíkat před nimi. Po pěti dnech, kdy měla Zdeňka navrhnout změny v chodu domácnosti, měl vyslyšet její přání a objednat se do partnerské poradny.

„Myslím, že to s Anetou zatím zvládnu bez psychologa. Nemyslím si, že jsme na tom až tak špatně, že bychom potřebovali pomoc. Musím jí být víc oporou, vyslechnout ji. Chtěl bych, aby pochopila, že jsem tady pro ni a pro Dominika. Přál bych si, aby si mě vzala, rád bych s ní strávit zbytek života,“ svěřil se kamerám. Od slov už byl jen krůček k činu, a tak Anetě na závěrečném setkání obou párů věnoval zásnubní prstýnek a požádal ji o ruku.

Ta se chvíli ošívala kvůli tomu, že žádost nepřišla o samotě, ale před kamerou. Nakonec přece jen dojatě souhlasila.

Zdeňka s Martinem žádné převraty od Výměny manželek nečekali a také se žádné nekonaly. „Musíme si na sebe vždycky najít čas a nezapomínat na komunikaci,“ utvrdila se Zdeňka, která za celých deset dní ztratila nervy jen jednou, a to když objevila chodbu plnou pavouků, kterých se panicky bojí.