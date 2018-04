Všechno se změní, slíbila Iveta z Výměny svému Radkovi. Teď má jiného

Neposední kluci jsou horší než pytel blech. Člověk by musel být chobotnice, aby vše zvládl. Nejeden divák si u záběrů musel vzpomenout na Alexandru Kiňovou, které se k staršímu synovi nedávno narodila hned paterčata. A to je Iveta na děti zvyklá, protože sama má tři (14, 7 a 2 roky).

Do pořadu se přihlásila, protože měla pocit, že na ní jejímu příteli Radkovi už po 15 měsících vztahu záleží měně než na bývalé ženě. Naopak Radek svou partnerku v ničem měnit nechtěl. "Není nic, co bych jí vytýkal," uvedl před Výměnou.

Kluci jsou všude a nikde

Svou roli, kterou má v pánelákovém bytě 4+1 v Opavě, si 39letá Iveta Kovalová vyměnila s o devět let mladší Markétou Jarouškovou z rodinného domku v městské části Budkovice, která patří k Ivančicím na jižní Moravě. Ta se těšila, že si trochu od dětí odpočine a vypadne z každodenního stereotypu.

"A jsem taky zvědavá, jak se k tomu drilu okolo kluků postaví jiná manželka. Zároveň chci, aby si manžel vyzkoušel, jaké to je, až tu nebudu, co všechno dělám a co musím zastat," vysvětlila Markéta.

Markéta zvládla Ivetinu domácnost i děti na jedničku. S přehledem se vypořádala s tím, že dvouletý Maxík špatně jí a s náhradním partnerem Radkem se bez problémů na všem dohodla. Zato Iveta z trojčat šílela.

"Je tady hrozná makačka. Je to hodně náročný. Kluci jsou všude a nikde, pořád něco dělají. Člověk je musí neustále hlídat, aby si něco neudělali. Jsem z nich unavená," říká od samého začátku a postupně lituje, že do Výměny vůbec šla. "Nejradši bych už jela domů," hlásí v polovině pobytu. Nelíbí se jí ani Markétin manžel František, který proti její vůli vyhověl přání staršího syna a jel s ním nakoupit prstové barvy, protože když přišel ze školy, už na něj po řádění trojčat žádné nezbyly.

"Teď se ke mně chová tak nadřazeně. Je to mezi námi na bodu mrazu. Štve mě svým chováním. To je tak odpornej chlap. Doma bych ho nemohla mít," zuřila Iveta.

Iveta: Radek je na pěst

Napětí, které do závěrečného setkání vnesla hysterická a žárlivá Iveta, by se dalo krájet. Také její manžel Radek se před kamerami dozvěděl, že je "na pěst".

Když zjistila, že Markéta její nejstarší 14letou dceru Elišku vzala ke kadeřníkovi, vyváděla jako pominutá. Scéna přišla i doma v opavském bytě, kde našla volně položené prkno se žehličkou. Radka osočila, že se děti mohly zranit a zkritizovala všechny změny.

"Tak na to nemám," hlesl Radek naposledy do kamery a schylovalo se k rozchodu. Nakonec se nechal Ivetou přemluvit, že spolu všechno proberou. "Všechno změníme," slibovala Iveta...

S odstupem po natáčení

Jak Iveta řekla, tak se stalo, ale místo změn k lepšímu přišel rozchod. Radka vyměnila za jiného a změnila si telefonní číslo. "Když jsem se vrátil z dovolené domů, byt byl vybílený," říká Radek. "Iveta se odstěhovala k novému příteli a rozešla se se mnou. Požádal jsem ji, ať mi vrátí můj nábytek, načež mi přišla výhrůžná zpráva, že mě udá na policii, že jsem obtěžoval její dceru. Zprávu jsem si pro jistotu nechal," líčí.

"Nakonec mi nějaký nábytek vrátila, ale později jsem zjistil, že celý náš vztah byl jen o penězích. Využívala mě a dokonce falšovala mé podpisy na úředních listinách. Roli v tom hrály sociální dávky, už to prověřuje úřad práce. Mám teď kvůli tomu lítání po úřadech. Teď už je mi ale Iveta ukradená. Mám přítelkyni a jsem spokojený," uzavírá Radek.

Markétě a Františkovi Jarouškovým Výměna manželek pomohla. "Od natáčení je to s manželem mnohem lepší. Zapojuje se. Když třeba uložím děti, tak se zeptá, jestli něco nepotřebuju. Když je potřeba nákup, tak zajde. Navíc jsme si oba uvědomili, že děti nejsou středem světa a že potřebujeme i víc času pro sebe. Jdeme třeba do kina, na večeři. Zkrátka trávíme víc času společně," vysvětluje Markéta.

"Radek mi přišel hodný, co se týkalo výchovy, sedli jsme si. Nechápala jsem, proč s Ivetou je, když jsou tak rozdílní. Dávala mu pořád najevo, že její děti nejsou jeho. Jeho děti se nesměly stýskat s jejími dětmi. Třeba ani společně nikdy nejeli na výlet, jeden den vzali děti Ivety, druhý děti Radka. Myslím, že Iveta byla příliš dominantní a rázná," říká Markéta.

Kdo je vám z hlavních akterů Výměny nejsympatičtější? celkem hlasů: 2428