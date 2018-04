Vyměněná manželka neuměla osmičlenné rodině ani ohřát párky

Devětačtyřicetiletá Ivana se do pořadu přihlásila proto, aby vyřešila svůj vztah s partnerem a otcem své šestileté dcery. Šestačtyřicetiletý Jiří totiž Ivanu v těhotenství opustil a žili proto ještě donedávna odděleně. Nyní mají oba pocit, že jim to nefunguje, jsou spolu jen kvůli dceři a nevědí, jak dál.

Oproti tomu 37letá Irena nikdy nebyla bez společnosti svých dětí a od svatby ani bez stejně starého manžela Radka. Irena je již devatenáct let v domácnosti, stará se o dcery Táňu (17), Radku (16), Petru (8) a Terezu (7) a syny Mirka (14), Radka (9) a nejmladšího Matýska (2).

Problémy v kuchyni

Situace je velmi náročná pro Ivanu, která je zvyklá na jedno dítě. Nyní jich má na starost sedm, z toho tři v pubertálním věku. Problémy nastanou hlavně kvůli vaření a projeví se hned první večer. Ivana totiž neví, jak se vaří krupicová kaše, kterou by mohla nasytit osm hladových krků. Pomůže jí naštěstí dcera Táňa, která se v kuchyni evidentně vyzná mnohem lépe.

Katastrofou skončí i spálená sekaná, připálená vajíčka nebo zeleninová polévka pouze z mražené zeleniny a másla. Dětem ani manželovi se do takových jídel nechce, Ivana totiž ani netuší, co si počít s kořením a jak jídlo ochutit.

Stále však odmítá přiznat, že neumí vařit, což vyměněného manžela Radka popuzuje a děti rozesmívá. Jasným důkazem jsou neustálé dotazy na to, co do kterého jídla patří a neskutečně popraskané párky, na které celá rodina kouká s odporem.

Nuda bez velké rodiny

Irena se mezitím v Ivanině domácnosti docela nudí, úklid malého bytu a vaření pro tři lidi je pro ni naprostou hračkou. Z vlastní domácnosti je zvyklá na neustálou aktivitu a cvrkot plného domu dětí, tady se jí zdá, jako by byla péče o domácnost i dcerku na partnerovi. Když vyzvídá, proč si Jiří aspoň trochu nedupne a neprosadí někdy svou, dozví se, že údajně ze strachu. Jelikož partnerku před porodem opustil, Jiří není zapsaný v rodném listu dcery jako její otec a nemá tedy na stýkání s ní žádný legální nárok. Bojí se, že kdyby si dupnul, tak by ho partnerka vyhodila a mohl by přijít o možnost být s dcerou.

Stěžuje si také na Ivaninu výbušnou povahu a časté scény, křičení maminky zmiňuje dokonce i malá Nikolka. Ta se musí po ránu obejít bez snídaně, protože to podle slov tatínka většinou nestíhají. Učitelka v družině pak zase klade Ireně na srdce, aby si Nikolku vyzvedávali dřív a nezůstávala v družině ještě po jejím zavření v pět hodin.

Ivana se mezitím nadále potýká s vařením, při výměně velení proto chce po Radkovi, aby vařil a uklízel. Radek je ovšem zastáncem tradičního rozdělení domácích rolí a není mu po chuti, aby se o vaření nebo úklid staral. Navíc je jasné, že mu velení rázné ženy není nikomu příjemné a atmosféra v domě houstne. Ivana tomu příliš nepomůže ani poznámkou o neodolatelnosti svého partnera a dalšími vtípky, když se u Radka ozve žárlivost a začne vyzvídat. Ivaně vadí i rozmazlenost nejmladšího syna a laxní přístup nejstarší dcery k brigádě, letáky za ní totiž často musí po okolí roznášet bratr a otec.

Ivana s Radkem se nakonec před dětmi několikrát pohádají a zopakují si to i při závěrečném rozhovoru mezi osmi očima. Při něm začne Irena vyčítat Ivaně hádavou povahu a to, že se jí partner i vlastní dítě bojí. Stěžuje si i na to, že se Ivana málo stará o úklid a příliš se nevěnuje ani dceři. Nakonec si obě ženy padnou šťastně kolem krku se svými partnery. Irena už nehodlá nikdy strávit bez manžela a dětí ani minutu, Ivana s Jiřím se rozhodnou vyzkoušet život jako opravdový pár a zapracovat na svém vztahu.