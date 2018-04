Vědci dokážou vymazat špatné vzpomínky, chtějí tak léčit traumata

Cigareta, žvýkačky, peníze. Představte si, že kdykoliv během dne uvidíte jeden z těchto předmětů, budete myslet na drogu. Stane se vám to stokrát za den a není před nimi úniku. Právě abstinujícím závislým se rozhodli pomoci vědci z Floridské univerzity, konkrétně ze Scrippsova výzkumného institutu.

Americkým vědcům se úspěšně podařilo vymazat myším a krysám vzpomínky spojené s drogami, aniž by ovlivnili ostatní části paměti. Pro drogově závislé i další lidi by to mohlo do života přinést značnou úlevu. Výsledky vědci publikovali v časopisu Biologická psychiatrie.

"Naše vzpomínky z nás dělají toho, kým jsme, ale někdy nám mohou pěkně zkomplikovat život," řekla serveru Science Daily vedoucí výzkumu Courtney Millerová. "Co děláme, je podobné filmu Věčný svit neposkvrněné mysli, hledáme strategie k selektivní eliminaci zkušeností spojených s užíváním drog, nebo s traumatickým zážitkem," dodává asistující profesorka.

Vzpomínky s drogou zmizely, s jídlem zůstaly

Vytváření vzpomínek je složitý proces, jehož součástí je bílkovina aktin. Vědci podáním chemické látky zablokovali molekulární motor myozin II v mozcích myší a krys během procesu vybavování vzpomínek. Injekce inhibitoru do amygdaly zabránila aktinu v polymeraci (vytvoření dlouhých molekulových struktur). Když zvířata otestovali, zjistili, že drogové vzpomínky jsou pryč okamžitě a trvale. Zbytek paměti testovaných zvířat funguje nadále normálně.

Vědci se domnívají, že důležitou roli hraje v tomto procesu i dopamin, neuropřenašeč spojený s centrem odměny v mozku. Ten se totiž vyplavuje i při omámení drogami jako amfetamin. Překvapením této studie je snadný způsob, jak cíleně zcela vymazat vzpomínky spojené s drogami. Právě to by mohlo být klíčem k léčbě mnoha psychiatrických poruch.