Další prázdninový víkend je tu. Nevíte, kam s dětmi? Poradíme vám

Víly, vodníci a další postavičky v selibovském podzámčí

Kam dosahá voděnka v Tálínském rybníku, zná každý z oblíbené lidové písničky. Ale to, že si uprostřed nedaleké vesničky Selibov dali dostaveníčko čerti, hastrmani, víly, skřítci a další pohádkové postavy, už ví málokdo. Kdo je chce spatřit na vlastní oči, musí sebrat odvahu a vstoupit do tajemné Pohádkové kovárny. Loutkových pohádkových postaviček od autorů z celé České republiky je v objektu nainstalováno téměř 40.

Potkáte tu hastrmany, víly, Jeníčka s Mařenkou i zlou Ježibabu, Červenou Karkulku, kováře, čerty a další pohádkové bytosti, které se v tomto starobylém stavení usídlily. A právě v této Pohádkové kovárně je na sobotu pro všechny maličké i větší návštěvníky připravena spousta soutěží a her. Pro ty, kteří přijdou v pohádkovém kostýmu, přichystali místní hastrmánci pohádkové odměny. V rámci muzikálové pohádky bude princ Vendelín hledat princeznu na vdávání. Více ZDE.

Obrázky, zmrzlina, čerti a další lákadla Nového Města nad Metují

V malebném zámku v Novém Městě nad Metují se po celé prázdniny koná výstava Naši ilustrátoři. Kromě krásných obrázků našich předních ilustrátorů jako Heleny Zmatlíkové, Josefa Čapka či Mikoláše Alše čeká na děti v galerii Pod Žebrovkou interaktivní zábava.

Těšit se mohou na skládání puzzle nebo třeba hádání pohádek. Návštěvu galerie určitě spojte s prohlídkou samotného zámku nebo alespoň zámecké zahrady. Tamní fontána přiláká v letních dnech pozornost dětí i dospělých. Hned vedle zámku najdete krásné dětské hřiště a pár kroků odtud koupíte výbornou točenou zmrzlinu.

Sportuchtivé rodiny jistě potěší krásné cyklostezky, díky kterým lze tento kraj Aloise Jiráska dokonale poznat. Pěšky je možné podniknout túru do nedalekého a vyhlášeného Pekla. Pekelníky tu snad nezastihnete, zato se zde můžete čertovsky dobře najíst. Více ZDE.

Běhání, zoologickou i buřty nabízí Liberec

Pořadatelé běžeckého seriálu RunTour ve svém pokračování v Liberci, které se koná v sobotu 14. července, nezapomněli ani na dětské závodníky. I malí běžci mohou zažít závody ve velkém stylu: dostanou startovní číslo, měřící čip na kotník a vyhlašovat se bude samozřejmě na stupních vítězů. Zakusí tak přesně to, co velcí závodníci na atletických mítincích. Kromě toho, že jsou běhy pro žáky základních škol na kilometrové trati zdarma, získá každý závodník ke startovnému i jednu vstupenku do tamní ZOO.

Po dětském závodě, který startuje v 16 hodin, se poběží i závody dospělých na 5 a 10 kilometrů a sportovní podvečer zakončí táborák přímo v areálu Lidových sadů. Sport lze tedy v sobotu v Liberci spojit i s návštěvou zoologické zahrady či táborovým ohněm. Více ZDE.