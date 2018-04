Vylaďte svou postavu – výstřihem!

Využívejte šperků i šmuků. Umí vás totiž doladit tak, že budete v jednom oblečení pokaždé jiná.

Výrazné šperky a bižuterii nosí častěji ženy, které chtějí odpoutat pozornost od svých nedostatků. Některé zase intuitivně zvolí ozdoby, aby v centru pozornosti nebyly jejich ženské vnady nebo i výrazné oči. Jemné šperky toto poslání nemají, řetízek s přívěskem, který nosíte téměř denně, spíš svědčí o vaší osobitosti.

Jaký typ výstřihu bude lichotit právě vašemu typu?

Průkrčník ke krku jako u klasického trička

Je snad nejčastějším druhem výstřihu. Sportovně elegantní, nechybí v šatníku snad nikoho z nás.

A kdo by se ho měl vzdát? Lidé s kratším a širším krkem a ženy s velkým poprsím, protože v něm působí mohutněji. Tím, že sahá vysoko ke krku, nepotřebuje v těchto partiích žádné další krášlení. Určitě ne v případě, je-li na tričku ozdobný motiv.

Ovšem jde-li o jednobarevné tričko z delikátnějšího materiálu, ozdobte ho delším závěsným náhrdelníkem. Módní je masivní řetěz z kočičího zlata v námořnickém stylu nebo jemnější řetízky doplněné o několik řad skleněných perel podle vzoru Coco Chanel. Těžko byste hledala lepší způsob, jak povznést obyčejné tričko do luxusních výšin.

Véčko může být mělké i hluboké až do pasu

Právě tento výstřih byl loni hitem mezi výstřihy. A trend pokračuje, je praktický a slušivý. Ženy s plošším hrudníkem by pod svetřík nebo tričko s véčkem měly nosit tílko s menším výstřihem v kontrastní barvě.

Ty, které příroda obdařila v oblasti hrudníku více, ho mohou směle navléci jen tak na podprsenku. Má-li krajkové okraje, není potřeba dalších ozdob. Někomu však mohou být pohledy okolí jen do těchto partií nepříjemné, a tak je tady vhodné odvést pozornost náhrdelníkem.

Ideální tvar šperku by měl kopírovat tvar véčka, ale měl by být výrazně kratší, aby měl šperk prostor k vyniknutí. Zajímavé jsou jemné náhrdelníky ve tvaru T – obojek, z jehož středu visí jeden dlouhý řetízek a provokativně padá mezi ňadra.

Vystřižené U

Letos se směle prosazuje u šatů, tunik a halenek ve stylu Baby Doll, u střihů, které jsou směrem dolů rozšířené. I tady platí, že hlubším výstřihem opticky prodloužíte postavu. Oblé výstřihy umí zjemnit každou siluetu.

A čím jemný dívčí vzhled nejlépe okořeníte? Korálky, buďto pořádně velikými, takovými, jaké nosily divy 80. let, nebo menšími ve více řadách.

Dáváte přednost něžné romantice? Halenky ozdobené volány se nosí s výrazným přívěskem na obojku. Na trhu jsou kůžičky nebo textilní šňůrky – torsády s medailonky z plastu, kovu, emailu či z přírodních materiálů, jako je rohovina nebo dřevo. Vyberte si podle svého vkusu, ale nezapomeňte přihlédnout k tónům pleti a vlasů. Ty upřednostněte před barvou halenky.

Lodičkový výkroj

Jde o symbolický prvek módy 50. let. Vzpomínáte, jak slušel Audrey Hepburnové? Byla štíhlá a měla úzká, lehce svěšená ramena. Pokud máte typ postavy jako ona, nedbejte na módní diktáty a pořiďte si pár svetříků a pouzdrové šaty takového střihu. Do společnosti je doplňte širokým obojkem z perel nebo štrasu.

Asymetrický, svádějte jedním ramenem

A místo náhrdelníku se ozdobte broží. Nejlépe se bude vyjímat na horním lemu výstřihu. Nebo chcete raději něco mladistvějšího? Pak do ucha pověste dlouhou náušnici. Jen do jednoho, na stranu u odhaleného ramene. Když asymetrie, tak dotažená do konce!

Korzetový dekolt

Je výsadou společenských šatů v hollywoodském stylu. Je zajímavé, že hvězdy k nim většinou náhrdelníky nenosí. Dají přednost výrazným náušnicím či náramkům. Proč? O tom byla řeč na začátku. Prostě chtějí upoutat svými přednostmi. Zkuste to někdy jako ony!