Vyhýbejte se povinnostem. Prokrastinátoři jsou vůdci budoucnosti

Když se tomu dá cizí název, hned to zní lépe než prachsprosté odkládání povinnosti. Pozor, nezaměňujte prokrastinaci s obyčejnou leností! Správný prokrastinátor si nelehne s knížkou ani neusne, ale vymyslí si jinou, zdánlivě smysluplnou, ale přitom momentálně zcela neurgentní práci, jen aby nemusel začít dělat to, co už pomalu hoří.

Dívky a ženy většinou zahájí jarní, letní, podzimní a zimní úklid, organizují botník nebo leští schránky na dopisy.

Prokrastinace Výrazná a chronická tendence odkládat plnění povinností a úkolů (zejména těch nepříjemných) na pozdější dobu

(zdroj: Slovník cizích slov)

Muži prokrastinují trochu vědečtějším způsobem: sedí-li u počítače, na kterém by měli sepisovat velenudné účetní tabulky, začnou třeba čistit harddisk od ,zbytečných‘ dat, která, jak zcela jistě chápete, zpomalují činnost počítače. A tudíž i tvorbu tabulek. Když je čeká nepopulární úklid dílny, kde je hrozí zavalit neroztříděné harampádí, zaberou se do rozborky a sborky první technické věci, která jim přijde pod ruku. Je to taky práce? Je! Tak ať mu dají všichni svatej pokoj.

Zatímco psychologové tepou prokrastinaci jako zlořád, kterým si otravujeme život místo toho, abychom všechny povinnosti plnili ihned, já budu odkládání povinností obhajovat.

Jsem totiž přesvědčená, že je to projev lidskosti, tvůrčího myšlení a přirozená vzpoura přetíženého organismu. Možná v tom hraje svou roli i to, že jsem přesvědčenou prokrastinátorkou od narození a že před psaním tohoto článku jsem si perfektně uklidila pracovní stůl, vyměnila vodu narcisům, vyvětrala kancelář a ještě si možná přepíšu diář na příští týden.

PŮVAB PRVNÍ: Je to zábavné!

Čím víc se blíží termín odevzdání, tím lépe pracuje mozek i tělo.

Úkoly a práce, které nás baví, neodkládáme. To, co před sebou tlačíme jako buldozer, bývají povinnosti ubíjející a nudné. Je to tedy vina úkolu samotného, že se nám do něj nechce, případně za to může ten, kdo nám ho zadal.

Nic nedodá životu na dramatičnosti jako blížící se uzávěrka, zkouškové období nebo termín odevzdání práce. Čím víc se blíží, tím je výkonnost mozku vyšší, nápady přicházejí rychleji a tělo využívá energii i ze zásob. Není tedy zbytečné začít se například učit na zkoušku měsíc předem, když už teď víte, že za poslední večer si hravě nacpete do hlavy půlku skript?

Nějak se zasekává klávesa s "ů". Zavolám na IT.

PŮVAB DRUHÝ: Rozvíjí to dynamičnost a postřeh

Vypravit na hory dvě malé děti je úkol hodný stratéga. Zvlášť když jim ještě musíte v půjčovně sehnat lyže, nechat je seřídit, koupit termoprádlo, zajet ke kamarádce pro batoh a skočit do večerky pro hotové řízky (hospodyňky, nekamenujte mě, kupované jsou lepší než ty moje).

Pracovitost budí obdiv a respekt, ale liknavost budí sounáležitost.

Kdybyste si všechny tyhle úkoly rozložili na celý týden, asi byste si ušetřili spoustu nervů a večer před odjezdem mohli dětem číst dlouhou pohádku. Proč je ale okrást o účast v hororově thrillerovém závodě s časem, kde jim dokážete, že jste nadpřirozená bytost, která všechny jmenované povinnosti zvládne v pátek po práci a místo pohádky je za odměnu vezme v deset v noci na večeři do McDonalda?

Prokrastinace zkrátka tříbí postřeh, schopnost přesunovat se v prostoru i čase a dynamicky reagovat na všechny překážky, jako je objížďka přes půl Prahy nebo fakt, že si děti nevzaly do půjčovny lyží tlusté ponožky. (Navléknete jim na nohy pletené rukavice a pak půjčíte boty o číslo menší než ty, co jim byly akorát.)

PŮVAB TŘETÍ: Naučíte se přerozdělovat povinnosti ostatním

Budu teď chvilku mluvit jen k ženám, protože mužů se následující problém netýká. Existuje ženská choroba, která nemá nic společného s vaječníky a přilehlým okolím a jmenuje se "Já to zvládnu lépe". I kdybychom na ústa padaly, nikdo nám nevymluví, že jen my dokážeme nakoupit ty správné potraviny na víkend, zabalit dárky pro babičku nebo vymyslet bylinkovou zahrádku v truhlíku.

Dámy, které nebyly požehnané darem prokrastinace, tohle všechno bohužel zvládají a výsledkem je totální vyčerpanost nemluvě o rodině lenochů, kteří jak jednou zjistí, že tohle dělat nemusí, tak už to taky nikdy dělat nebudou.

Když ale umíte odkládat povinnosti až na nejzazší hranici, nezbude vám nakonec nic jiného než uznat, že spoustu věcí zvládnou i ostatní. A když nezvládnou, tak si ty bylinky prostě přesázíte – třeba až budete mít jeden den do odevzdání přihlášek dítěte na střední školu.

Motivací vám může být citát: "Prokrastinátoři jsou vůdci budoucnosti!" (anonym)

PŮVAB ČTVRTÝ: Budete mít víc času

Ujištění: Když počkáte dostatečně dlouho, někdo vynalezne něco, co tu práci udělá za vás.

Mnoho moudrých lidí, včetně Marka Aurelia, ve svých dílech horlilo proti liknavosti, lelkování, otálení a váhání. Mnoho jich napsalo a proneslo ohnivá slova o tom, jak svět spasí pouze píle a nasazení. Zmiňovaný antický vojevůdce ve svých Meditacích varuje, že nám byl na tomto světě vyměřen jen omezený čas a je nutné každý okamžik využít chytře. A tady se zřejmě s Markem Aureliem rozcházím v názoru na to, co je chytré.

On považoval za ztracený každý den, kdy nedobyl nové území, já považuji za ztracený každý den, kdy si pro samé povinnosti nestihnu všimnout, kam ten čas utekl, a najednou je zase tma.

A to je další důvod, proč mi prokrastinace nepřijde jako špatná volba. Protože povinnosti a jejich odškrtávání zřejmě sunou tenhle svět kupředu, ale jejich odsouvání umožňuje lidem si ten svět nějak víc užít.

Kdo má v tomhle světe pracovat? Vyměním žárovku.

PŮVAB PÁTÝ: Je to společenský zlozvyk

Pracovitost budí obdiv a respekt, ale liknavost budí sounáležitost a dělá nové přátele. Historkou o tom, jak jste měli vyrobit dvacetistránkovou zprávu pro šéfa, sedli jste na to v týdenním předstihu a odevzdali jste ji včas, nikoho nezaujmete. Naopak získáte nálepku šprta a šplhouna. Zato vyprávění, jak jste report dopisovali na klíně v tramvaji a odevzdali o dva dny později s výmluvou, že vám to manžel omylem pokreslil autíčkama, vzbudí vlnu solidarity a přátelství.

Prokrastinátoři mají hodně přátel také proto, že rádi píší e-maily i SMS, volají kamarádům jen proto, aby se zeptali, jak se mají, vědí, kdy má kdo narozeniny a svátek (mají pečlivě udržované diáře). A taky nikdy neodmítnou prosbu kamarádky, aby šli na rychlé kafe, protože s nimi potřebuje něco probrat. Každá záminka k odkladu dobrá!

PŮVAB ŠESTÝ: Naklizený byt a udržované tělo

Když pracujete na něčem otravném doma, začnete bezcílným rozhlížením kolem sebe. A to se vsaďte, že vám oko padne na poličku, která potřebuje přerovnat, nebo drobky pod stolem, jejichž přítomnost vám nedovolí se soustředit na práci. Vstanete, srovnáte poličku, zbyde vám pět knih a cédéčko. To odnesete do knihovny, která volá po prachovce. Cestou pro prachovku si všimnete trestuhodné hromádky složenek, které by potřebovaly vytřídit. O hodinu a uklizený obývák později si vzpomenete na drobky pod stolem. Cestou pro vysavač vás ale zarazí příliš dlouhé záclony. Neříkali jste si už stokrát, že je jednou zkrátíte a zalemujete? Takže pro nůžky. Věci se nemají odkládat…

Pak si konečně sednete k práci a začnete si zamyšleně kousat nehet. Sakra, to by chtělo pilník. Takže do koupelny a pilujete. Při té příležitosti se zahlédnete v zrcadle a je vám jasné, že s TAKHLE mastnými vlasy tu práci nezvládnete. S příchodem večera je vaše nepříjemná povinnost stále netknutá, ale byt je jako klícka a vy v prvotřídním stavu. Koneckonců zítra je taky den.

Tak to bychom měli. Můžete zůstat po přečtení všech těchto důvodů nudným plničem povinností, který je totálně strhaný, má doma nepořádek, na hlavě mastné vlasy a žádné kamarády? Radši si dejte nohy na stůl, dočtěte celou Onu, vyluštěte křížovku a pak se pořádně rozhlédněte kolem. Nepotřebovala by tamhleta polička náhodou přerovnat?