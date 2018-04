Zlepší pleť, náladu i imunitu. Pět důvodů, proč začít chodit do sauny

Rizika saunování V následujících případech byste se měli saunování raději vzdát:

1. Děti do jednoho roku byste do sauny nikdy brát neměli, protože jejich termoregulační systém není dostatečně vyvinutý na to, aby tak velký teplotní „šok“ zvládl. Pokud chcete vzít do sauny starší děti, teplota by měla být nižší než v případě dospělých a celkový čas návštěvy by nikdy neměl překročit patnáct minut. 2. Sauna se nedoporučuje ani těhotným ženám, a to zejména v prvním trimestru. Její návštěvu v dalších dvou trimestrech je vhodné konzultovat s lékařem. 3. Lidé s vysokým krevním tlakem, jiným kardiovaskulárním onemocněním či vrozenými srdečními vadami by měli vhodnost saunování konzultovat se svým lékařem. 4. Velmi rizikové je spojení sauny s alkoholem. Kromě toho, že se tak neúměrně zvyšuje zátěž srdce, alkohol zhoršuje váš úsudek. Nemusíte tak včas rozpoznat varovné signály přehřátí a dalších možných zdravotních komplikací. 5. Některé ženy mohou mít problémy při návštěvě sauny v období menstruace. Sauna může přechodně zhoršit menstruační křeče nebo zesílit krvácení.