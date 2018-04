Jedináček: výhodou je větší péče rodičů, nevýhodou život mezi dospělými

O jedináčcích s psycholožkou Simonou Hoskovcovou Horákovou V čem je výchova jedináčka specifická?

Jedináček má výhodu v tom, že veškeré zdroje rodičů směřují k němu. Pokud má rodina dvě nebo více dětí, znamená to dělit pozornost a řešit několikanásobné finanční náklady. Existuje veliký rozdíl mezi jedináčkem, který vyrůstá sám s maminkou, protože od nich otec odešel, a dítětem vyrůstajícím s rodiči, kteří své rodičovství dlouho odkládali a pak už bylo obtížné znovu otěhotnět. Jedináček během výchovy získává hodně od svých rodičů – více než jedinci se sourozenci. Na druhou stranu nemusí mít takové zkušenosti v oblasti sociální. Proč dodnes přetrvávají stereotypy o jedináčcích? Protože je to jejich podstata. Rodin s jedním dítětem přibývá a rodiče si uvědomují, že dítě od určitého věku vyžaduje a potřebuje společnost druhých dětí. Přitom mají celou řadu možností, jak ji dítěti zajistit. To, jestli bude z jedináčka rozmazlený sobec, nebo normálně fungující jedinec, je velice individuální. Obecně se mluví o tom, že jsme více orientovaní na uspokojování vlastních potřeb a méně se chceme čehokoliv vzdávat ve prospěch druhého. A to není jen otázka jedináčků. Liší se v něčem rodiče jedináčků od rodičů ve vícečlenných rodinách? Nevybavuji si, že bych viděla nějakou studii na toto téma. Potíž je v tom, že důvodů, proč dítě nemá sourozence, je celá řada. Rozhodnutí mohlo vyjít ze sobeckého motivu neomezovat příliš vlastní pohodlí, ale také mohlo vyplynout z uvážlivého zhodnocení vlastních možností. Rodiny s jedináčky jsou tedy velmi různé, a proto je i velmi různá jejich výchova. Podle studií jsou jedináčci ve škole úspěšnější. Proč? Hlavní roli hraje čas, který může rodič dítěti věnovat. Představte si, že přijdete večer z práce a vedle dalších povinností máte např. jednu hodinu na to, abyste dětem pomohli s úkoly. Když budete mít jedno dítě, tak s ním pohodlně veškerou přípravu uděláte, u dvou dětí už budete mít na každé jen 30 minut, u tří dětí to bude po 20 minutách. Je to i záležitost zdrojů – jednomu dítěti je snadné zaplatit doučování nebo jazykový kurz navíc, u dvou nebo tří už jde o citelný zásah do rozpočtu. To, jakou podporu ve vzdělávání má dítě doma, je významnou součástí školního úspěchu.