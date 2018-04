Vyhoďte bačkory pro hosty

Podobným nešvarem, jakým je obouvání pantoflí či přezůvek, které předtím používal už leckdo jiný, je ovšem například i rodinné používání společné předložky u vany. Děje se pak totiž asi toto: nejprve na předložku po koupeli stoupne otec, který trpí houbovým onemocněním kůže na nohou. Na předložku se tak dostanou šupinky olupující se kůže a v nich houbová vlákna. Ta jsou pak zdrojem infekce pro ostatní členy rodiny, kteří se dříve či později na předložku také postaví bosky.

Houbové onemocnění začne obvykle zcela nenápadně, například jako bolestivá trhlinka v meziprstí, časté bývá svědění kůže či drobné puchýřky na chodidle.

"Takové změny připomínají kosmetické vady: ačkoli se tváří nevinně, mohou se časem rozvinout do nepříjemného onemocnění. Postižený člověk by proto měl včas vyhledat pomoc lékaře," říká primářka dermatovenerologické kliniky pražské Nemocnice Bulovka Dana Diamantová.

Houbových neboli mykotických onemocnění nohou na celém světě přibývá, proto se v posledních dvou letech uskutečnily v dvacítce zemích, včetně České republiky, epidemiologické studie nazvané Projekt Achilles. Lékaři během nich zaměřili svou pozornost na stav přibližně sta tisíce nohou náhodně vybraných pacientů, kteří do ordinace přivedly úplně jiné zdravotní problémy. Podle předběžných výsledků, zveřejněných nedávno na kongresu Evropské akademie pro dermatologii a venerologii ve francouzské Nice, trpěla téměř čtvrtina z nich mykózou, projevující se suchou olupující se kůží na patách, další čtvrtina měla už postižené nehty.

"Mykóza se šíří snadno i proto, že houbová vlákna v buňkách odloučené kůže přežívají dlouhé měsíce i roky. Neléčený člověk je vlastně pochodujícím zdrojem infekce," vysvětluje primářka Diamantová.

Riziko nákazy může každý do značné míry omezit správným chováním. A když přesto onemocní, není ostuda vyhledat dermatologa.

Jak se vyhnout plísni

* nepůjčujte si cizí bačkory ani jiné boty

* nenoste těsnou neprodyšnou obuv, v níž se potí nohy - houbám se totiž daří ve vlhku

* boty několikrát za den střídejte a často je vystříkejte antimykotickým sprejem

* noste ponožky z přírodních materiálů

* používejte vlastní ručník i nástroje na pedikúru a manikúru

* nechoďte bosi v prostorách veřejných bazénů, sportovních zařízeních, v saunách



Projekt Achilles odhalil, že

- více než 58 procent lidí má nějaké zdravotní problémy s nohama

- nejčastější je houbová infekce nehtů - onychomykóza (23 procent), mykóza na kůži (22 procent), ploché nohy a kladívkové prsty

- každý druhý člověk připouštěl jako následek onychomykózy problémy při chůzi, na 33 procent si stěžovalo na bolest, 28 procent se za své onemocnění stydělo, asi 13 procent pacientů přiznalo, že kvůli němu mají problémy v práci



Co na nohy?

- Na návštěvě si 31 procent lidí vezme nabídnuté přezůvky, 7 procent si nosí vlastní, 46 procent chodí naboso a jen 7 procent v botách.

- K přezutí slouží ve 40 procentech tuzemských domácností nově koupené a v 12 procentech doma pletené bačkory, v 9 procentech přezůvky toho, kdo právě není doma, a v 8 procentech obnošené bačkory členů domácnosti. 32 procent rodin nemá žádné přezůvky.

- O přezůvky nijak nepečuje 41 procent domácností, 31 procent je po odchodu návštěvy vyvětrá, 25 procent uklidí hned do botníku, jen ve 3 procentech domácností je posléze dezinfikují.

- 41 procent lidí si koupí nové bačkory, až když se ty staré rozpadnou.