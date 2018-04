Vyhněte se při hubnutí zbytečným chybám

ČTĚTE TAKÉ:

• Příliš velké cíle

Je lepší dát si takový závazek, který můžete splnit. Pokud si slíbíte, že zhubnete dvacet kilo za půl roku, záhy zjistíte, že to není možné, a nejspíše na svou snahu rezignujete. Přitom bylo možné zbavit se dejme tomu deseti kilogramů.

• Drastické diety

Extrémní diety sice pomohou rychle shodit hmotnost, ale dlouhodobě bude asi málokomu chutnat salát se salátem. Proto je lepší postupovat pomalu, ideální jsou nejvýše dva až tři kilogramy za měsíc.

• Nevhodný okamžik

Hubnutí většinou neprospěje velká partnerská krize nebo ztráta zaměstnání. Lékařka a psycholožka Erika Matějková dodává: "Je těžké začít hubnout v období velkých svátků nebo při návštěvě příbuzných. Je totiž obtížné odolat společenskému tlaku a nabízené jídlo odmítnout." Stejně tak je dobré odložit jiná předsevzetí, například přestat kouřit.

• Snaha změnit jen stravu

Dá se hubnout i pouhým ubráním jídla, ale většinou to vede k jo-jo efektu, kdy se kila vracejí zpět, často navíc v podobě tuku místo svalů. Daleko lepší je kromě menších porcí naopak přidat na pohybu a u nového životního stylu už zůstat.

• Víra v nemožné

Mnoho lidí sází na diety, náplasti nebo koktejly, které propagují známé osobnosti, a doufají, že se jim podaří zhubnout, aniž by pro to museli něco dělat. Většinou to však nestačí a i známí lidé kromě používání doporučovaných pilulek třeba cvičí.

• Sledování negativ

Místo aby byl člověk nešťastný ze svých stehen nebo podbradku, měl by hledat své přednosti. Kosmetička, vizážista nebo kadeřník jistě rádi poradí, jak zvýraznit hezké oči nebo kvalitní vlasy.

• Kritika dětí

Dospívající se trápí svým vzhledem, takže jim rodiče nijak nepomohou poukazováním na široké boky nebo velké břicho. Takové narážky vedou mnohé dívky k drastickým dietám. "Problémy vznikají tam, kde je jídlo velkým tématem. Děti nepřebírají od rodičů jen vztah k jídlu, ale i k tělu," vysvětluje psycholožka Eva Olšáková.