Vyhněte se chybám v sedle kola

Kupte si správné a kvalitní kolo, nepřetěžujte své síly, vnímejte bolest a dejte na pocity únavy. Tak lze ve stručnosti shrnout zásady, jimiž by se měl řídit každý, kdo chce z jízdy na kole učinit jeden z pilířů svého životního stylu.

Bicykl chrání srdce a kosti

Jezdit na kole je samo o sobě dost zdravé. A zdaleka ne jen proto, že díky pohybu člověk spálí nemálo kalorií, a bude tak štíhlejší. I když i to má pozitivní vliv na zdraví, protože kila navíc zbytečně zatěžují klouby.

"Jízda na kole v přiměřeném objemu a intenzitě má blahodárný vliv u celé řady onemocnění, především pohybového aparátu, metabolických chorob, obezity a kardiovaskulárních onemocnění," vysvětluje rehabilitační lékař Jan Hnízdil z Prahy.

Pro srdce je například dobré, že si člověk díky intenzivní jízdě na kole zlepšuje celkovou kondici a tím i výkonnost oběhového aparátu. Pravidelný pohyb prospívá svalům a kloubům a je i vynikající prevencí osteoporózy neboli řídnutí kostí. Zvyšuje se též činnost dýchacího ústrojí, hlavně kapacita plic.

Pravidelně, prosím

Jízda na kole by měla být pokud možno pravidelná, jinak hrozí nárazové přetížení. "Je dobré se na kolo posadit i v týdnu a nevybíjet veškerou energii jen o víkendech. Ideální je dvakrát až třikrát týdně alespoň hodina jízdy," doporučuje Hnízdil.

Také zátěž je nutné dávkovat postupně, aby si tělo zvyklo. Je třeba citlivě vnímat pocit únavy jakožto první signál přetížení. Zatínat zuby s tím, že "to přece vydržím", nemá smysl - do cíle člověk nejspíše dojede, ale pak nebude chtít nějaký čas kolo ani vidět.

Pozor na bolest!

Jenže, co když člověka na kole něco bolí? "Pak je to třeba vnímat jako důležitý obranný mechanismus organismu a signál varující před možným přetížením," radí lékař. Ignorovat takový signál by dle něj bylo krajně nerozumné.

Chybu však je možné udělat mnohem dříve, a to při výběru kola, "To je třeba volit podle toho, v jakém terénu a jak často se na něm budeme pohybovat," radí Hnízdil. Levná kola z hypermarketů sice lákají, ale nebývají vyrobena z kvalitních součástek, přičemž to navíc nebývá jediná jejich nevýhoda.

"S levným kolem pak člověk často zažije různá nepříjemná překvapení," varuje Hnízdil. Jízda na takovém kole je pak nejen nepohodlná, ale navíc nepřiměřeně zatěžuje některé tělesné partie.