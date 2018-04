Vyhlašujeme anketu o nejzajímavější ženu České republiky!

Když se v loňském roce volil v České televizi Největší Čech, byla v první desítce jenom jedna žena. Jenom jedna Božena Němcová za všechny odvážné, chytré, originální a průkopnické ženy v historii našeho národa. Trochu málo, nemyslíte?

Taky věříte, stejně jako my, že jenom mezi současnými Češkami se najde minimálně padesát žen, které by si zasloužily obdiv a větší publicitu? Že to, že některé z nich nevídáme na prvních stránkách našich novin, není proto, že by neexistovaly, ale proto, že jenom nejsou tolik vidět. Proto vyhlašujeme anketu o 50 nejzajímavějších českých žen. Ne nejkrásnějších, ne nejchytřejších, ale nejzajímavějších. Ne nejkrásnějších, ne nejchytřejších, ale nejzajímavějších.



Od dnešního dne tedy máte téměř měsíc na to, abyste společně s námi zvolili ženy, které ve vaších očích hodně dokázaly, upozornili nás na jedinečné ženy, které obdivujete za jejich názory, přístup k životu, odvážné skutky nebo originální činy.

Ženy, které v něčem překonaly ostatní, vystoupily z průměru a rozhodly se navzdory okolnostem, že si budou stát za svým. Je přitom jedno, v jakém oboru – může to být vynikající zpěvačka, talentovaná sportovkyně, politička nebo špičková lékařka.