„Vygooglujte“ si diagnózu, poradili vědci lékařům

Google má přístup ke třem miliardám lékařských článků, píše BBC. Lékaři sice nosí obrovské množství informací ve vlastní hlavě, při setkání s nezvyklým onemocněním jim ale vyhledávač může výrazně pomoci.

To zdůrazňují autoři studie zveřejněné v New England Journal of Medicine. Britští zdravotní experti ale varují, že internet nemůže nikdy nahradit úsudek lékaře.

Australané svůj experiment uskutečnili v nemocnici v Brisbane. U každého případu zadali do Googlu tři až pět slov popisujících symptomy, aniž by znali správnou diagnózu. Z výsledků vyhledávače vybrali tři nejvýše umístěné choroby a z nich pak jednu nejrelevantnější, jak by to učinil reálný lékař.

V patnácti případech se diagnóza shodovala. Mezi "trefenými" chorobami byla Creutzfeldt-Jakobova nemoc, ale i méně známá onemocnění: hormonální porucha zvaná Cushingův syndrom nebo Churg-Straussův syndrom, který narušuje imunitu jedince.

"Naše studie ukazuje, že při složitých diagnózách je často užitečné použít Google," shrnuje vedoucí výzkumného týmu doktor Hangwi Tang. Boom "sebe-diagnózy" ale podle něj nepřijde, vyhledávač může k správnému určení názvu choroby pomoci spíše expertovi než laikovi.