Vyfoťte svého rošťáka nebo uličnici a zapojte se do naší nové soutěže

Většina maminek a tatínků malých rošťáků si čas od času povzdechne: "Ach jo, proč zrovna já nemám hodnou roztomilou holčičku, ale takového malého ďáblíka?" Kdybyste se jich ale zeptali, jestli by tedy svého uličníka vyměnili za nějakého andílka, ani za nic by ho nedali. Milují ho totiž právě takového, jaký je - i se všemi lumpárnami, šrámy, modřinami a šmouhami na teplácích.

Jak soutěžit?

Hledáme toho nejzlobivějšího uličníka nebo uličnici, co dupe do louží, válí se v trávě, patlá si po obličeji čokoládu nebo třeba leze po kolenou v blátě. Vyfoťte ho (ji) přímo při činu a snímek o velikosti od 300 kB do 1,5 MB zašlete na náš redakční mail ona@idnes.cz do neděle 20. května 2012. Do předmětu e-mailu napište heslo: ROŠŤÁK a do mailu nám také připište jméno vyfoceného rošťáka nebo rošťandy a také jméno autora fotografie.

Soutěžní příspěvky budou vystaveny od 23. května v internetové galerii, kde budete moci vy i vaši přátelé a příbuzní hlasovat pro toho největšího rošťáka nebo rošťandu. Hlasování končí v úterý 29. května v poledne a výherce vyhlásíme v pátek 1. června v rubrice Maminka.

Redakce si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže snímky, které neodpovídají zadaným technickým parametrům nebo soutěžnímu zadání.

Co můžete vyhrát?

1. místo: 25 balení pracího prášku Persil 4 praní (320 g) + stavebnice Lego + rodinná vstupenka do soukromého muzea Lega v Praze

2. místo: 10 balení pracího prášku Persil 4 praní (320 g) + stavebnice Lego

3. místo: 5 balení pracího prášku Persil 4 praní (320 g) + rodinná vstupenka do soukromého muzea Lega v Praze

4. a 5. místo: rodinná vstupenka do soukromého muzea Lega v Praze