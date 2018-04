Výdaje na oplodnění jdou do stamilionů

A podle odborníků bude lidí žádajících o takzvanou asistovanou reprodukci i v budoucnu přibývat. S tím poroste také množství peněz, které do umělých oplodnění lidé budou investovat.

"Ročně je v České republice prováděno zhruba osm až devět tisíc cyklů léčby neplodnosti metodou mimotělního oplodnění, tedy takzvaného oplodnění ve zkumavce," uvedl Jiří Rod, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Lidé často chtějí nadstandardní léčbu

Vzhledem k tomu, že jeden cyklus stojí včetně léků a práce lékařského týmu mezi padesáti a šedesáti tisíci korunami, dosáhly prvotní tržby v této branži v loňském roce nejméně 540 milionů korun. Při započítání příplatků za nadstandardní léčbu, například komfortnější léky či genetická vyšetření plodu, by se příjmy zařízení provádějících asistovanou reprodukci mohly vyšplhat až na 700 milionů korun. Pokud žádosti lidí o pomoc porostou tak jako doposud, už do tří let by to mohla být miliarda korun.

Proč počet lidí, kteří nemohou mít dítě přirozenou cestou, roste? "Zdá se, že se snižuje plodnost mužů, navíc stále více žen odkládá těhotenství na pozdější dobu. Přitom už po pětatřicátém roku života plodnost ženy výrazně klesá a po čtyřicítce už je těhotenství často i rizikem," uvedl Tonko Mardešič, primář a spolumajitel sanatoria Pronatal, které se na léčbu plodnosti specializuje. V této souvislosti upozorňuje na fakt, že v roce 1991 byl průměrný věk rodiček 21 let. V roce 2005 to bylo 29 let.

Podle Roda se výdaje pojišťoven spojené s umělými oplodněními stále zvyšují a nejedná se jen o úkony samotné. "Zatímco každé přirozené těhotenství a porod odčerpá ze zdravotního pojištění do dvaceti tisíc korun, za řešení komplikovaného otěhotnění, těhotenství a následnou péči o nedonošené dítě zaplatí Všeobecná zdravotní pojišťovna často i více než jeden milion korun," dodal mluvčí.

Dalším velmi častým jevem provázejícím umělá oplodnění je také výrazně vyšší počet narozených dvojčat.

Počet dvojčat se zdvojnásobil

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky se nyní rodí dvojčata či vícerčata při jednom z padesáti porodů. V roce 1993 to přitom bylo jednou ze sta. Při umělém oplodnění se totiž přenášejí do těla ženy dvě oplozená vajíčka, aby se zvýšily šance na těhotenství. Podle Mardešiče se obě vajíčka ujmou v osmnácti procentech případů. Právě to stojí za celkovým zvýšením vícenásobných porodů.



To má dopad například i na prodeje kočárků pro dvojčata, které prudce rostou. MF DNES to potvrdili zástupci nejvýznamnějších internetových obchodů nabízejících toto zboží.