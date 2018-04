Vychovává vaše dítě námořník? Typy otců, kde najdete i toho, co máte doma

NÁMOŘNÍK

Rozsévač kvalitního genetického materiálu, pro nějž žádný počet dětí není dost vysoký a který upřednostňuje, aby žádná matka nebyla zahlcena větším počtem jeho potomků, než je jeden. Je vášnivý, hned se chce s novou láskou sestěhovat a dost často si ji při příležitosti výročí prvního měsíce od seznámení i vzít. Do roka je doma miminko, s nímž se bude neskonale pyšně všude ukazovat, dost možná zasadí jeho jménem strom a vedle zakope demižon se slivovicí.



Ovšem pak se objeví nová vášeň. A do roka do dvou se vaše dítě může těšit na bratříčka či sestřičku a pak zase a zase.

Není to však typ, který by zapomínal. Všechny své děti (tedy ty, o kterých s určitostí ví) miluje a snaží se být s nimi v kontaktu. Bere je na fotbal, na dovolenou, na výlet a sází převážně na kamarádský vztah s nimi.

Jeho nepřítelem číslo jedna je ministryně Kovářová se svým návrhem zákona o alimentech, ten je totiž vpravdě likvidační pro někoho, kdo skoro každý měsíc slaví narozeniny některého ze svých dětí.

MERKUR

Kostička ke kostičce, špejlička ke špejličce. Variace na kutila ovšem bez přidané hodnoty užitku pro okolí. Modeláři, stavitelé lodí v lahvi, ctitelé stavebnic - obzvlášť legendárního Merkura, milovníci vláčků.

Pokud máte syna (teoreticky i dceru), jenž tuto vášeň sdílí, blahopřejeme. Vyčleňte jim v bytě místnost, ani ji nemusíte zvukově izolovat, protože Merkuři jsou tiší a ani nevíte, že je máte. Občas podstrčte nějaké to jídlo, aby učitelé nevolali na sociálku s podezřením na podvýživu. Ani nehrozí, že by se tam zabarikádovali navždy, poněvadž podobně postižení jedinci pořádají různé burzy, veletrhy, výstavy, přehlídky... Vždy je kam jet na výlet. Vy si nakupte hodně knih, pokud chcete jezdit s nimi, nebo si prosaďte individuální plán.

Postaráno máte u obou generací i o hodnotné dary - další špejle, šroubováčky, výpravné knihy na dané monotéma...

OLYMPIONIK

Miluje pohyb, miluje, když i někoho dalšího přesvědčí o tom, že sport je prostě báječný. Tudíž má velikou motivaci zlanařit na svou stranu i potomky. Je nadšený z kojeneckého plavání (hodina pro vás k dobru), bez nucení a z vnitřního přesvědčení bude děti učit bruslit (chvilka na pohroužení se do slunečního tepla), jezdit na kole (čas tak akorát pro obstarání potřebných náplastí) či lyžovat (několik hodin s knihou a grogem).

Pokud patříte se vším všudy do jeho světa, pak se můžete těšit na neskutečně akční rodičovskou dovolenou. S vozíkem za kolem budete od šestinedělí brázdit Evropu, objevíte kšandy, jimiž se děti kurtují na jachtách, s dítětem v krosně vylezete na Pamír. Ale z vašeho dítěte nebude pecivál!

Doporučujeme naučit se časově úsporně, chutně leč kaloricky vyváženě vařit, aby dítko ve škole nepadalo hlavou na lavici.

KNIHOŽER

Nazelenalá pleť od umělého osvětlení, pár dioptrií padlých na oltář lásce ke knihám, ochablé svalstvo, tisíce uložené v hodnotné literatuře. Tento typ otců se vcelku ochotně chopí kočárku a odchází s ním směrem z domova. V parku najde lavičku, jednou rukou drží knihu, druhou houpá vozítko s kojencem. Je-li kuřák, naučí se houpat nohama. Večery jsou také v pohodě, protože uspávání učtením se mu jeví jako velice milé a smysluplné.

Po teoretické stránce patří k předním světovým odborníkům na výchovu a vzdělávání dětí - načetl veškerou dostupnou literaturu. V praxi ji velice často umí verbálně uplatnit a rád vás poučí, v čem všem se chováte amatérsky.

Počítejte s tím, že dětský pokoj by měl být spíše rozměrnější, jinak budou děti bivakovat na všech těch knihách, které obdrží od tatínka darem. Buďte v pohotovosti, pokud má sám hlídat malé dítě, a v překvapivých intervalech jej telefonem zvedněte od čtení a přeptejte se na to, co přesně váš společný potomek právě dělá.

VLADAŘ

Je zvyklý, že je po jeho. Všude. Všichni ho ctí, obdivují, poslouchají, občas nesměle požádají o radu, čemuž rád vyhoví. Aspoň tak on vnímá svět kolem sebe. Ve svých očích jsou dětem dobrými vzory a mentory. Což do jistého věku funguje, takže vy se připravte na vysilující maraton věty "tatínek ale říkal...".

A pak jednou nastane zlom. Buď plíživý, kdy dítě bude s úsměvem kývat na všechna tatínkova dobře míněná upozornění a za bukem si bude dělat věci po svém. Anebo to vybaven geneticky podobným základem vybalí otevřeně a nahlas. Pak se na pár let (někdy se to protáhne na doživotí) ocitnete v prostředí, kde je buď ticho, nebo zní hromy.

Velmi nepříjemné je, když se dítko naučí s domácími možnostmi fikaně pracovat a vám se doma objeví vychytralejší kopie domácího pána. Pak je nasnadě útěk do hvozdů...

NÁVŠTĚVNÍK

Je velice, velice zaměstnaný. Nicméně miluje vás i děti tak, že vždy okamžitě pošle smajlíka ze svého blackberry, jakmile jej informujete o potomkových průběžných úspěších (první zub, propuštění z nemocnice, přijetí na školu...). Protože má své děti upřímně rád, jen čas je mu nepřítelem, vyžaduje, abyste mu posílala často fotografie, aby si je mohl nastavit jako pozadí na počítač.



Pravidelně vezme vás i děti na exotickou dovolenou, kde s vámi nejen posnídá, ale i povečeří a poobědvá. Mezitím zrelaxuje své rozlámané tělo a vyčerpanou duši na greenu. Poznáte s ním veškeré světové destinace, které umožňují sympaticky skloubit rodinnou dovolenou s golfem.

Vašim dětem se dostane nejlepšího vzdělání, od útlého mládí budou trénovat stolování v luxusních podnicích, takže je nezaskočí, když jim přes životní cestu přejde nějaké to kníže. Proto pomalu už teď začněte s vyšíváním monogramu na damaškové povlečení.

SEMTEX

Jeho emocionální prožitky se dají přirovnat k bungee jumpingu. Když miluje, tak jako Romeo a nešetří velkými gesty. Když je naštavný, Ital by se vedle něj považoval za flegmatika. Bývají to chlapáci - spravedliví, milující děti i jiná mláďata a ochotni se za své přesvědčení bít. Doslova.

Pokud je vše zalité sluncem, jsou schopni nechat na dětském hřišti pot i slzy, jen aby si dítko kvalitně pohrálo. S velkou pravděpodobností si také nechají někam na tělo vytetovat jméno a datum narození všech svých dětí.

Přelétne-li jim něco přes nos, instinkty velí utéct. To záhy pochopí i děti a stanou se takovými mistry ve skrývání, že by jim záviděl i inspektor Clouseau. Rovněž se naučí nepříjemné věci, o nichž tuší, že by otce mohly vyvést z rovnováhy, buď interpretovat tak, že jádro pudla otec nezahlédne, nebo vás zlanařit jako spolupracovníka, případně zatloukat.

Pokud se vy svého partnera naučíte ovládat, máte v ruce vysoce výkonnou nátlakovou zbraň. Nedej bože, aby vaše rodina musela řešit nepřízeň potomkovy třídní učitelky. Vypustíte-li jeho ploditele ze řetězu, škola se otřese v základech. Ideální rovněž pro použití při jednání s orgány státní správy, cestovními kancelářemi, případně ve zdravotnických zařízeních. Vaše rodina bude nezapomenutelná.

ZÁSTUPCE

Typ otce, kterého nejvíc na světě mrzí, že neumí kojit. S nadšením kolem vás skotačil od chvíle, kdy se na těhotenském testu objevily dvě modré čárky. Od téhož okamžiku vás oslovoval maminko, trval na recipročním oslovení tatínku, zakazoval vám nosit cokoliv těžšího než kabelku s klíči, kapesníkem a rtěnkou. Intenzivně se podílel na budování dětského pokojíčku, vybírání jména i nákupu výbavičky a doprovázel vás na veškerá vyšetření s těhotenstvím spjatá. Na předporodní kurz by se nejradši přihlásil dvakrát a u porodu se snažil být platným členem týmu.

Po porodu má dítě vlastně dvojnásobný koeficient mateřské lásky. Tatínek koupe, přebaluje, chválí vynález šátků a klokanek za možnost mít dítě k sobě pevně připoutané. Přestanou jej bavit hospody, kamarádi, filmy...

Krizovým obdobím je však puberta, kdy hrozí, že se kvůli narůstajícímu nezájmu hormonálně nevyrovnaného dítěte propadne do těžké deprese. Ještě horší situace může nastat při odchodu dětí za vlastním bydlením. Tady se vyplatí buď apelovat na potomka, aby záhy pořídil otci vnuka či vnučku, případně koupit štěně.

MODERÁTOR

V každé společnosti je ho plno. Rozený bavič, milovník kvalitního alkoholu, koncertů, divadelních premiér. Nesmí chybět na žádném mejdanu, protože jej vlastně organizuje i moderuje, aniž se ho o to kdokoliv prosil.

Proto hraje první housle i na každé akci, kde se tak nějak teoreticky předpokládá, že tuto úlohu sehraje dítě. Prostě chlapec do světa, kterého vám zástupy žen roky závidějí, byť zrovna nevypadá jako George Clooney. Je s ním strašná legrace a bohužel toho hodně vydrží. Nebude výjimkou, že půjde vynést koš a vrátí se až za dva dny z tahu.

Děti jej budou milovat, a to pokaždé, když se doma znenadání a vlastně už možná nečekán objeví. Nicméně časem budou i natolik otužilé, že případná jeho neúčast na besídce, u štědrovečerní tabule či na promoci je nevyvede z míry.

Skvělý výcvik pro potenciální řešitele krizových situací, jako jsou záchranáři, hasiči, pedagogové. V pubertě ocení, že představí-li se příjmením (případně otcovou přezdívkou) v jakékoliv hospodě, baru či klubu v okruhu vašeho bydliště, budou vřele přivítáni, a to i jinak nerudnými štamgasty.