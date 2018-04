Výchova mužů a otců je na ženách, tvrdí někteří odborníci

muž ve fázích vztahu Lovec: v období námluv (někdy ovšem spíše kořist).

Milenec: v období mileneckém. Někdy zděšenec, když mu dojde, že už jde do tuhého, a že přicházejí nové povinnosti. Donátor genetického materiálu: ve fázi koncepce. Rozpačitý nastávající otec, v lepším případě alespoň fyzická opora pro nastávající maminku. Dobré je, když je i "těšenec", když se na dítě těší nebo to alespoň věrohodně předstírá. Účastník porodu: při samotném porodu by měla být věcí dohody – je to možnost, nikoli povinnost. Otec po porodu: by měl vedle provozní výpomoci poskytovat především pocit bezpečí a postupně se zapojovat i do výchovy dění. Nejprve do aktivit spíše obslužných (koupání, přebalování…), posléze i zábavných – hra, procházka, a pak i výchovných – vedení k něčemu žádoucímu, pomoc a dozor.

(Podle PhDr. Petra Šmolky)