Vybrali jsme ty nejlepší jarní kousky z českých obchodů!

To, co se v hlavách módních návrhářů zrodilo vloni na podzim, přichází právě teď na pulty našich obchodů. Jarní trendy jsou tady a vy můžete vybírat, přebírat a zkoušet, v čem tak nejlépe přivítáte nejkrásnější roční období.



Podívejte se do velké fotogalerie oblečení z českých obchodů. Naleznete ty nejlepší krátké kalhoty rozmanitých barev, ozdobené džíny nebo volné pohodlné kalhoty. Vybírat můžete z jasných tyrkysových nebo zelených, fialkových a žlutých odstínů.

Když udeří ranní mrazíky, určitě se vám bude hodit něco teplejšího. Návrháři se inspirovali v mužském šatníku a připravili pro nás pánské košile a krátká saka. Po vzoru poručíka Columba je doplňte trenčkotem, třeba vyšívaným nebo v tlumených hnědých barvách.



Jarní sluníčko už na sebe nenechá dlouho čekat, a proto se vám budou hodit krátké sukýnky, buď s mašlí nebo plisované. Pokud máte radši šaty, letošní jaro a léto se budou nosit velké květinové vzory.





Máte raději sportovní styl? Tak to se vám zalíbí trička s potiskem a elegantní polo trika, se kterými můžete vyrazit do klubu i do práce. A pro ctitelky etna máme výběr jemných tunik, které můžete doplnit džínami.



Čím se velké obchodní řetězce inspirovaly? U každého typu oblečení naleznete předobraz u světových návrhářů, velkou galerii jarních trendů v podání velkých jmen světa módy naleznete zde.