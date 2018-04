Vybojovala jsem nenarozenou dceru, ale opustil mě partner

Když mi na gynekologii řekli, že jsem těhotná, tekly mi slzy radostí. Oznámila jsem to svému příteli, byl nadšený. Hned to řekl svým i mým rodičům.

Bála jsem se, že o dítě přijdu

Ale ve třetím měsíci jsem začala krvácet. Byla jsem hrozně nešťastná. Krvácení sice nebylo nijak silné, ale šla jsem pro jistotu na gynekologii, abych se přesvědčila, jestli je všechno v pořádku.

Doktorka mi řekla, že je miminko v pořádku, ale že se drží jen tak tak.

Byla jsem hrozně slabá, myslela jen na to nejhorší a měla příšerný strach, že o miminko přijdu. Už jsem s tím byla skoro smířená.

Maminko, bude to holčička

Po měsíci jsem šla znovu navštívit svou doktorku, která se mě zeptala, jestli chci vědět pohlaví dítěte. Byla jsem hrozně zvědavá, tak jsem souhlasila. Oznámila mi, že to bude holčička.

Můj zdravotní stav se o něco zlepšil, ale v osmém měsíci se zase zhoršil. Musela jsem do nemocnice na kapačky, aby se malá udržela aspoň do 34. týdne. Píchali mi injekce, aby malé dozrály plíce.

V nemocnici jsem ležela čtrnáct dní, a když mi udělali ultrazvuk, řekli mi doktoři, že se holčička drží jako klíšťátko. Byla to pro mě aspoň nějaká dobrá zpráva.

Tatínek si našel jinou

Ale ve 38. týdnu mi praskla voda, takže jsem rychle zavolala sanitku. Odvezla mě do Žatce na gynekologii, kde mě připojili na monitor. Špatná zpráva byla, že voda nebyla čistá, ale zakalená, a tak Terezka musela ven císařským řezem, který jsem prodělala v celkové anestezii.

Když mi na pokoj přivezli mou Terezku, byla jsem hrozně šťastná a dojatá. Když sem ji viděla, rozplakala jsem se radostí. Vážila 2 600 gramů a měřila 47 centimetrů .

Je to nádherná holčička, jsem na ni pyšná. Zůstala jsem s ní ale sama, její otec si našel jinou přítelkyni. Hodila jsem to za hlavu a řekla si, že Terezka bude pro mě vždycky to nejdůležitější na světě.

Teď jí jsou dva měsíce, váží 4 400 gramů a měří 57 centimetrů.