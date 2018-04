Vybírejte dárky z domova: 11 tipů, jak nakupovat přes internet

1. Vyberte si bez stresu

Nakupování na internetu má jednu obrovskou výhodu. Nemusíte běhat venku ani po obchodech a přemýšlet, kde jste to tenkrát viděla ten krásný fén nebo kabát. Jednoduše si sednete k internetu a najdete si zboží, které vás zajímá. Na jednom místě si porovnáte technické parametry fotoaparátu nebo třeba rozměry ledniček.

2. Ušetřete

Jedním z hlavních důvodů, proč čím dál víc lidí nakupuje na internetu, je snaha ušetřit. Rozdíly v cenách na internetu a v kamenných obchodech jsou různé podle konkrétního zboží. Internetové ceny mohou být nižší o deset, ale třeba i o čtyřicet procent, jako například u oblečení. U některých parfémů je to pak třicet procent, u bílého zboží až deset. Před nákupem v kamenném obchodě si cenu zboží určitě zkontrolujte na internetu v některém srovnávači cen jako je například Heureka.cz nebo SrovnaniCen.cz. Takové srovnávače hlídají ceny ve stovkách nebo dokonce tisících internetových obchodech a aktualizují je třeba každé dvě hodiny.

V internetových aukcích je situace obdobná. Cenu tu tvoří poptávka a zájem nakupujících, takže může být nižší než v kamenných obchodech. Vzhledem k velkému množství prodávaných věcí tu můžete nakoupit například jedinečné značkové oblečení za minimální ceny. Navíc ještě budete originální, protože český trh zboží některých značek často vůbec nenabízí. "Na oblečení můžete průměrně ušetřit dvacet až třicet procent oproti běžné ceně v kamenném obchodě. Výjimkou nejsou ale ani úspory v desítkách procent, například u značkového zboží ze zahraničí," říká Lenka Hanušová z Aukro.cz.

3. Nechte si poradit i od ostatních

Chcete se s někým poradit, ale nevíte, kdo by věděl, jestli ten robotický vysavač opravdu umí vysát prach i z rohů nebo jestli je mixér tak výkonný, jak udává výrobce? I tady vám můžou pomoct stránky srovnávačů cen a zboží, stejně tak diskuze ostatních zákazníků v e-shopech. To potvrzuje i Alena Stará z Pardubic: "Chtěla jsem příteli k Vánocům koupit nový mobil, ale chtěla jsem vědět, jaké s ním mají zkušenosti ostatní. Na internetových stránkách srovnávače zboží jsem se zeptala lidí, kteří ho mají, na to, jak jsou s ním spokojeni, jaký je fotoaparát a vybavení. Pak jsem si tu našla rovnou nejnižší cenu, obchod, se kterým byli ostatní spokojení, a telefon koupila."

4. Komu můžete věřit?

Radost z toho, že jste našli nejnižší cenu, může zkalit skutečnost, že ji zaplatíte podvodníkovi. Pečlivě proto vybírejte, u koho nakoupíte.

Ověřené e-shopy Na stránkách APEK: asociace pro elektronickou komerci, najdete seznam certifikovaných e-shopů.

Věnujte čas pročítání diskuzí a osobních zkušeností nakupujících s internetovými obchody. Zjistíte, jestli je obchod důvěryhodný a můžete si tak ušetřit plno vzteku a trápení. Unikátním projektem je například "Ověřeno zákazníky" na www.Heureka.cz. Nezávislé hodnocení od nakupujících dodává v podstatě záruku ke spolehlivému nákupu na internetu. Stejně jako v jiných oblastech totiž platí, že většinou se ozve nespokojený zákazník.

Nakupujte jen u seriozních a ověřených prodejců. "Pokud nakupujete v internetové aukci a nejste si jistí, zeptejte se prodejce na podrobnosti a doplňující informace, třeba na dodání zboží a termín nebo způsob převzetí a platby," radí Lenka Hanušová. Rozhodně se vyhněte neověřeným bazarům a inzertním službám.

Nezapomeňte se také podělit o své zkušenosti s nákupem. Objednala jste si zboží a balíček vám přišel zničený? Nebo naopak prodejce reagoval rychle a zboží poslal obratem? Vaše pozitivní i negativní zkušenosti mohou pomoci ostatním, tak si je nenechávejte pro sebe.

Zajímavé je, že cena přestává byt jediným faktorem, podle kterého se pro nákup rozhodujeme. Důležité jsou pro nás při nákupu také recenze, osobní zkušenosti a doporučení ostatních. Svou váhu má jméno konkrétního obchodu. Velikost obchodu není pro nákup nijak podstatná, hlavní je jeho nabídka a pověst mezi kupujícími.

5. Jaké jsou nejčastější triky podvodníků?

Podvodník se může vyhýbat zasílání zboží na dobírku nebo předání zboží při osobním převzetí. Uvádí dlouhé dodací lhůty, ale požaduje okamžitou platbu. Ke zboží také obvykle neposkytují fotodokumentaci a na požádání vám nebudou schopni zaslat reálné fotografie zboží, případně pouze běžně dostupné obrázky z internetu.

6. Naletěla jste? Co teď?

Nakupování na internetu je samozřejmě z části založeno na důvěře. Neznáte totiž majitele internetového obchodu a pokud nakupujete na internetové aukci, neznáte ani prodávajícího. Když už někomu naletíme, nejčastěji se stane, že nám objednané zboží nedorazí, přijde něco úplně jiného nebo například elektronika nefunguje.

Pokud čekáte na zboží a ono stále nepřichází, kontaktujte nejprve prodejce. Pokud jste nakoupila na Aukro.cz, obraťte se s prosbou o pomoc přímo na Aukro. Nereaguje-li prodejce ani na vaše výzvy ani na výzvy Aukra, nahlaste celou záležitost policii. Aukro.cz garantuje vyplacení náhrady až do výše 20 tisíc korun v případě, že zboží neobdržíte, nebo pokud zboží neodpovídá popisu v aukci a prodávající není ochoten se s vámi domluvit na úpravě ceny nebo vrácení zboží. Srovnávač cen a zboží Heureka.cz nabízí podobnou garanci, a to až do výše 10 tisíc korun. Nutnou podmínkou, kterou musíte splnit před žádostí o garantovanou částku, je, že případný podvod také nahlásíte policii. Vidíte ale, že na podvodníka nejste sama. I portály se snaží vám podat pomocnou ruku.

7. Objednejte si včas

Většina internetových obchodů bude letos objednávky vyřizovat až do úterý 22. prosince. Někteří obchodníci umožňují vyzvednutí zboží, které je skladem, až do Štědrého dne. Pokud budete nakupovat na poslední chvíli, raději nespoléhejte na dodání zboží do 24 hodin a nechte si větší časovou rezervu. V posledních týdnech před Vánoci se doby vyřízení objednávek mohou výrazně protahovat, a to až na dvojnásobek. Problémy mají jak samotné obchody, tak i přepravní společnosti.

A kdy je tedy nejzazší termín pro objednávky, aby lidé dostali vánoční dárek ještě pod stromeček? "Před každou objednávkou se raději informujte na dostupnost zboží. Produkty, které jsou skladem, obchody ve většině případů vyřizují do 24 hodin, pak již záleží jen na rychlosti dopravy," radí Tomáš Hodboď ze srovnávače Heureka.cz. Stále platí: čím dříve objednávku učiníte, tím lépe.

Pokud budete dárek kupovat v internetové aukci, pak počítejte s tím, že nejlepší je nakupovat maximálně dva týdny před Vánoci. "Později už hrozí, že dárek nedorazí včas nebo že nebude možné zboží včas reklamovat," varuje Hanušová. Zákazníci odolnější proti stresu si samozřejmě mohou zboží objednat přes aukci i na Štědrý den, pokud se dohodnou s prodejcem na osobním převzetí.

Nákupy ze zahraničí

Silnější koruna také umožňuje nákupy ze zahraničních e-shopů. Dopravné je sice významnou položkou v konečném účtu, na druhou stranu je však dané zboží o tolik levnější, že i s dopravou zaplatíte často méně než kdybyste je koupili v ČR. Ze zahraničí si můžete navíc nechat poslat i netradiční, a přitom kvalitní zboží, které u nás nekoupíte.

8. Pozor na správnou velikost

Při nákupu oblečení je opravdu nutné dát si pozor na volbu správné velikosti. Americké či britské číslování se od standardního evropského číslování konfekce liší. Proto pečlivě prostudujte tabulky velikostí. Velkou výhodou je, když je oblečení prezentováno přímo na modelce, nikoli pouze jako kus oděvu na bílém podkladu. Máte tak možnost si představit střih či rozměry daného kusu, i přesto, že přesná čísla obvykle obchod uvádí v popisu zboží. Většina amerických e-shopů s obuví, na rozdíl od Evropy, nabízí velikosti i v půlčíslech.

9. Jak zaplatíte

Nakupujete-li na ebay.com, budete potřebovat platební systém PayPal, klasické e-shopy však přijímají také on-line platební karty.

10. Cesta k vám

Pokud daný e-shop zboží nezasílá do České republiky, a takových je bohužel valná většina, nemusíte zoufat. V současnosti existují i servery, které za vás převezmou v zahraničí zásilku a za poplatek přepošlou do ČR, například služba myus.com, shipito.cz, myusabox.com či shopguru.cz. Podle našich zkušenností zaplatíte za dopravu maximálně 40 dolarů. V každém případě je výhodné spojit více objednávek do jedné. Čím víc totiž utratíte, tím méně zaplatíte za doručení.

11. Reklamace na vaše náklady

Nevýhodou může být případná reklamace či vrácení zboží. Většina dobrých obchodů samozřejmě zboží vyměňuje, avšak poštovné zpět do USA si pak musíte hradit sami.