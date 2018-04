Vybíráte sluneční brýle? Čím větší, tím lepší!

Na tvaru záleží

Aby vám brýle slušely a cítily jste se v nich sebejistě, určete si nejprve, jaký máte typ obličeje. Obecně se rozlišují čtyři základní tvary: oválný, kulatý, hranatý a trojúhelníkový.

Oválný má proporčně nejblíže k dokonalosti. Slušet mu budou téměř všechny druhy brýlí, zejména podlouhlé a oblé obroučky, které kopírují tvar obočí.

Kulatému obličeji sednou také oblé a navíc i kulaté, které působí harmonicky a neruší celkový dojem.

Pro hranatý a trojúhelníkový tvar nejsou příliš vhodné malé nevýrazné brýle. Odborníci jim doporučují netradiční tvary, které odpoutají pozornost od jejich ostře řezaných rysů. Například špičatá brada zanikne v kontextu s obroučkami, které mají výrazný vršek rámu a jsou barevné. V případě, že si sami nejste výběrem jisti, požádejte školené odborníky v optikách.

Do města stylově

Sluneční brýle jsou zásadním módním doplňkem. Zároveň mají za úkol krýt oči, ale i jejich okolí tak, aby nedocházelo k přehnané mimice a tím k prohlubování vrásek. Proto si dejte pozor, aby dobře přiléhaly. Sluneční paprsky tak neproniknou přímo k očím.

Nyní se tedy vracejí velké tvary brýlí (tzv. muší), které mohou plnit svou funkci. Letos prostě musíte aspoň jedny mít. Nosí se hranaté i se zaoblenými obroučkami. Padnou skoro všem, pokud však máte kulatou tvář, raději se rozhodněte pro jiný typ obrouček.

S obřími exkluzivními kousky přicházejí světové značky jako Dior, Chanel, Versace, Prada, Gucci, Ferragamo aj.

Klasikou jsou brýle s černými rámy s tmavými čočkami. Elegantnější varianty, které skvěle doplní klasické kostýmy nebo pouzdrové šaty, jsou vykládané třpytivými kamínky.

Výstřednější variantou jsou barevné plastové rámy. Letos se nosí hlavně bílé ve stylu Paris Hilton, dále červená a fialové i zlatavé odstíny. Ideální doplněk k letním šatům, halenkám a svetříkům v romantickém stylu se dá koupit i u levnějších značek jako např. Diva, New Yorker, C&A, H&M nebo Marks&Spencer.

Pro ty, co mají raději džíny a trička, se hodí tzv. svářečské. Jsou v podstatě bez obruby a mají tónované gradientní zabarvení, což znamená nahoře tmavé a dole až skoro čiré sklo. Probarvení nejen umožňuje přirozené vnímání barev, ale také nebrání přímému pohledu do očí nositele. To nemusí každému vyhovovat.

Jinou možností je tedy pořídit módní hit let osmdesátých –"zrcadlová skla". Ta mají třeba u RayBan, kde najdete i velký výběr nadčasových "leteckých" brýlí s kovovými tenkými rámy.

Brýle tohoto tvaru nosili piloti americké armády už před 70 lety, dnes je to vyloženě ženská záležitost. Také ony se letos zvětšují na maximum. Lichotí téměř všem tvarům obličeje.

Brýle za volant

Existuje pět stupňů tmavosti čočky. Na řízení auta se doporučuje střední prostupnost, která odpovídá 3-8 %, tj. stupeň číslo 3. Zato k moři je lepší vybavit se stupněm 4 až 5, což označuje opravdu tmavá skla nebo plasty. Příslušná kategorie daného modelu je často uvedena na stranici brýlí nebo na visačce, a to ve formě nápisu CAT + číslo stupně filtru. Pozor, nezaměňujte za označení UV filtru. Ten je dnes na všech standardních slunečních brýlích stoprocentní. Kvalitnější firmy mají navíc filtr UV A, B i C (Porsche, Polaroid, Jaguar, Relax).

Řidiči, sportovci a rybáři navíc ocení brýle s polarizační čočkou. Efekt polarizace spočívá v tom, že čočka s tímto filtrem omezuje propustnost odraženého světla. Uživatel tak není tímto odraženým světlem oslňován, lépe a ostřeji vidí, jeho oči nejsou tak namáhány.

Sportovní brýle

Než vyrazíte k vodě, na kurt, do přírody na kole nebo na hory, měly byste si uvědomit, že tady se více než na módu hledí na praktičnost. Sportovní světové značky dnes umějí skloubit moderní design s funkčností (Nike, Puma, Relax, Bollé). Brýle splňují bezpečnostní kritéria a jsou vyrobeny z kvalitních materiálů: z plastů, jako je akrylik a polykarbonát, které jsou odolné proti poškrábání, opticky přesné a stálobarevné. Navíc mají zvýšenou ohebnost, takže jsou běžným používáním téměř nerozbitné. Vychytávkou jsou vzduchové ventilace na rámu, které umožňují proudění vzduchu při pohybu a tím brání zamlžování a napomáhají dobrému vidění.

Při nákupu se také můžete ptát na Anti-frog systém, což je speciální potah čočky omezující mlžení slunečních nebo lyžařských brýlí. Komfortní je nastavitelná délka i vypolstrování nosníku.

