Vybíráme správný parfém. Nejlépe funguje „láska na první přivonění“

Dříve, než se vydáte do parfumerie na "schůzku naslepo", uvědomte si, že hledání toho správného parfému se vážně tak trochu podobá poohlížení se po životním partnerovi. Pokud si vyrazíte jen tak na lov, můžete brzy ronit slzy (za zbytečně utracené peníze), až si po pár dnech konečně připustíte, že se k vám nehodí.

Především se připravte na to, že volba správné vůně je investicí, a to nemalou. Investovat budete dle vaší libosti hotově nebo prostřednictvím bankokarty a téměř přímou úměrou platí, že pokud si našetříte na vůni cenově "nedostupnější", odmění se vám svou stálostí, ryzostí a také tím, že na vaší kůži složí jedinečnou a neopakovatelnou symfonii.

Ovšem vaše největší investice - vydaná proto, aby vám parfém brzy šťastně padnul do dlaně - bude citová. S vůněmi se to v životě má totiž docela složitě, ač nejsou vidět, mají nad námi svou moc. S nimi oživujeme naši paměť, rozechvívají naše vzpomínky, probouzejí naše libé a nelibé pocity, hrají na něžné struny v nás nebo rozdmýchávají vášně... Nebudete-li dobře znát sama sebe, své přání i hodnoty, které od svého parfému očekáváte, velmi pravděpodobně se také nevyhnete jistému zklamání.

Nepřebírejte bezhlavě

Zdálo by se to tak snadné - nepátrat, nehledat, nepřemýšlet - a nechat se jen okouzlit. Už se vám někdy stalo, že se vás nad košem plným potravin zvědavá prodavačka zeptala, čím to voníte? A právě tak to funguje i opačným směrem, vždyť vám kolegyně v práci, nejlepší přítelkyně, dokonce i náhodná kolemjdoucí může tak zavonět, až se vám hlava zatočí, a jakmile z ní vymámíte zdroj okouzlení, poběžíte s lístečkem ukrývajícím název té vůně do nejbližší parfumerie. Dokonce můžete být v pokušení zdědit vůni vaší maminky, babičky nebo jiné milé rodinné příslušnice (častým příkladem této volby "z kolene na koleno" bývá Chanel No. 5).

Může to dopadnout dobře, ale raději zadržte a nepouštějte se do spontánního nákupu. Nechte si v parfumerii jen pár kapkami vytoužené vůně osprchovat předloktí (právě tam, kde to pod kůží pulzuje) a běžte domů. Sžívejte se s voňavým objevem přes den až do večera. Za prvé je pravdou, že stejný parfém se na každém člověku poněkud jinak rozvoní (v paměti mi utkvělo, jak jeden a tentýž parfém Angel od Thierry Mugler dokázal na některých ženách vonět jako nebeský dezert s karamelem a čokoládou a na jiných docela mrzce jako deo z toalety).





Každý člověk má totiž svou vlastní specifickou vůni. Ta závisí na mnoha faktorech - na vlastnostech jeho pokožky, způsobu výživy i na jeho životních zvyklostech. Parfém, který na někom voní velmi příjemně, vás může, až jej na vlastní kůži vyzkoušíte, šeredně zklamat.

Za vaše favority může mozek

Sice nejsme obdařeni tak vytříbeným čichem jako třeba pes, který díky němu dokáže rozpoznat i vaši momentální náladu, ale je nám dáno umět rozlišovat na tisíce vůní a pachů.

Ptáte-li se, proč na nás některé vůně dělají větší dojem než ty ostatní, pak musíte pochopit, jak složité dekódování vůní vlastně funguje.

Molekuly vůní putují do nosní dutiny, kde jsou přijaty čichovými receptory. Tyto receptory vyšlou signál do čichového ústrojí. Teď je dorazivší informace o vůni připravena na analýzu, kterou jako první provede limbický systém (část mozku, která ovlivňuje city a paměť) a poté kúra mozková (v níž se odehrávají myšlenkové pochody). To je důvod, proč daná vůně ve vás jako zázrakem vyvolá určitou vzpomínku nebo pocit. A tady někde leží i příčina toho, proč si vybíráte právě ty, a ne jiné vůně. Záleží totiž na vaší osobnosti a na vašich zkušenostech. Dokonce i na tom, co máte v paměti hluboko uložené už z dob, kdy jste nosili plenky. Jelikož vůně procházejí přes kontrolu center emocí v našem mozku, jsou preference vůní výsostně individuální záležitostí.

Kde na těle chcete vůně nosit?

Rozlišujte parfém, parfémovou, toaletní a kolínskou vodu. Umíte-li vnímat tyto pojmy, lépe se vám bude hledat nejvhodnější koncentrace pro vás. A také se snadněji zorientujete ve výhodnosti ceny vůně pro vaši portmonku (ta s vyššími procenty na těle déle vydrží, ale zase je dražší).

Čistý parfém obsahuje 15 až 30 % vonné esence, parfémová voda neboli eau de parfum 8 až 15 %, toaletní voda čili eau de toilette 4 až 8 % vonných olejů ve vysokoprocentním lihu. Zatímco kolínská voda (eau de cologne) obsahuje 3 až 5 % esence ve zředěném, často 70% lihu.

Dobře si také při výběru té správné koncentrace rozmyslete, kde rádi vůni "nosíte". Pokud "zavěšenou" hned vedle náušnice, tedy jako onu proslulou kapku nanesenou za ušním boltcem, pak sáhněte bez meškání a rovnou po parfému. Parfém se nanáší na místa, kde je pod pokožkou nejvíce krevních vlásečnic, což znamená do loketního důlku, ale i do podkolení. Jednoduše do míst, kde je pokožka proteplená a kde má vůně parfému šanci se rozvinout do plného rozkvětu. Parfém se smí nanášet i na vlasy, těsně nad pokožku hlavy. Mimořádně krásně se vyjímá na oděvech z přírodních materiálů a na kožešinách.

Naproti tomu toaletní, parfémové a kolínské vody mají své klasické místo na zápěstí a na zateplených partiích krku, ovšem provonět jimi lze i oblečení. Tedy s jedinou výjimkou a tou jsou šaty ze světlých přírodních vláken. Sice by taky voněly, ale skvrny po nich by vám nejspíš zkazily celou radost.

K umu mistrů parfumářských patří rozpoznávat složení vůně, zkuste se to naučit i vy. V "hlavě" se mísí nejprchavější ingredience. Působí lechtivě jak bublinky v šampaňském. V srdci vůně čekejte středně prchavé látky, které tvoří buket. V základu vůně se setkáte s dřevitějšími, pižmovými tóny, které se rozkládají celé dlouhé hodiny.

Zkoušejte na vlastní kůži

Výběrem parfému můžete dokonce ovlivňovat i svou náladu. Vůně totiž působí bezprostředně na psychickou rovnováhu. Příjemná vůně hravě dokáže náladu zlepšit - a naopak díky pronikavé, velmi intenzivní vůni zneklidníte, a dokonce vás z ní může začít bolet hlava. Některé vůně (zelené, citrusové) vás občerství, vzpruží, na nohy postaví, jiné zas zklidňují rozjitřenou mysl (kupříkladu levandulová), další (se stopami vanilky) ve vás vyvolá pocit bezpečí a hřejivého domova a třeba jasmínová vás snadněji naladí na romantickou noc.





Při vaší cestě za vůní nejlépe zafunguje "láska na první přivonění". Jiskra musí přeskočit, bez ní byste se přece nevydali dál. Díky ní lépe rozeznáte, které vůně vás přitahují, váš obzor se zúží a budete se lépe moci soustředit na jednotlivé kandidáty. I když prostřednictvím internetu se vám nabízejí lákavé nabídky a akce, díky nimž byste pořídili svou vůni za výhodnější ceny, pokud si chcete konečně vybrat správně, pak tentokrát zavítejte do parfumerie, jinak se s vůněmi nesetkáte naživo.

Když natrefíte na empatickou a hovornou prodavačku, zkuste ji vzít za svého poradce a prozraďte jí o sobě mnohé, díky informacím bude schopna vás lépe nasměrovat. Navede vás buď ke květinovým, orientálním (kořeněným), ovocným, citrusovým, zeleným nebo dřevitým vůním a o jednotlivých typech vám přednese malý výklad. Klidně buďte mile nerozhodná a zůstaňte třeba u šesti kandidátů. Vůně si nechte nastříkat na předloktí (tři na levé, zbytek na pravé). A v pokoji odejděte domů. Teprve během dne a večera je zkoumejte. Sledujte, jak se na vás proměňují. Na vše se dobře vyspěte a s čistou hlavou se pro parfém rozhodněte a vraťte se na místo činu. A pak si jej s velkou radostí odneste. Ať už je jen váš.

Typy vůní

1. ORIENTÁLNÍ A KOŘENĚNÉ VŮNĚ

Dodávají energii, jsou velmi výrazné a buď si je zamilujete na první přivonění, nebo vám způsobí bolesti hlavy. Patří mezi ně Shalimar od Guerlain (bergamot, citron, pačuli, vanilka), Midnight Poison od značky Dior (ambra) nebo Lolita Lempicka (lékořice, vanilka).

2. LEHKÉ A OSVĚŽUJÍCÍ VŮNĚ

Milují je romantické duše a věčné dívky. Voní v nich květiny tropů i našich luk. Vyzkoušejte třeba Sweet Darling od Kylie Minogue (cukrová vata, mučenka, frézie) nebo L‘Instant Magic od Guerlain (bergamot, růže, frézie, pižmo, santalové dřevo, cedr a mandle).

3. KVĚTINOVÉ A SLUNEČNÉ VŮNĚ

Svěží a vášnivá klasika pro stoprocentní ženy. Do této skupiny patří zřejmě nejslavnější parfém všech dob - Chanel No. 5 a kromě něj i klasiky nové. Třeba The One od Dolce&Gabbana, Zen od značky Shiseido, Ungaro Femme nebo Infusion D‘Iris od Prada.

4. SMYSLNÉ A SILNÉ VŮNĚ

Buď vznikly pro ženy - silné osobnosti, nebo se k nim pojí nějaký smyslný příběh. Přivoňte si třeba k La Môme od Balmain, stvořenému pro Edith Piaf (růže s pepřem a myrhou). Nebo zkuste Trésor, který oslavuje silnou ženu 80. let, či Black Orchid od Tom Ford.

Testováno na vás

Chcete zvýšit svoje šance na úspěšné hledání toho pravého parfému? Udělejte si test.

* Které ingredience mají ve vaší vytoužené vůni hrát prim? Objevte je v testu na: http://quiz.ivillage.co.uk/uk_beauty/ tests/fragrance.htm

* Ze které rodiny vůní by měl pocházet ten pravý parfém pro vás? Odhalte ho na: http://www.associatedcontent.com/article/183409/finding_a_fragrance_ that_suits_your.html?cat=69

* Hledáte-li alternativní přístup k věci, pak zabruste na: http://www.care2.com/greenliving/quizperfectfragrance-for-you.html

* V patnácti mívá člověk hlavu pořádně zamotanou. Tip na test pro vaši dceru a její kamarádku: http://slecna.info/otestuj-se/test-tapravavune-pro-tebe

* Řekněte, kdo jste, a následující test vám napoví, se kterými parfémy si nejlépe sednete: http://www.marianne.cz/clanek/732/hleda_se_ta_prava_vune.html

Moje voňavá historie

Jakou cestu jste prošly od svého prvního parfému k dnešku? Tady jsou příběhy tří z vás. Třeba vás inspiruje na vaší vlastní cestě za tím pravým.

LIDIJE ERLEBACHOVÁ, manažerka komunikace

Jsem konzervativní, a tak parfémy moc nestřídám. Už několik let zůstávám u jedné vůně. Je to těžké aroma smyslné vůně od Christian Dior J´Adore. Však to také v překladu znamená zbožňuji.

S parfémy jsem začínala celkem pozdě, aspoň myslím podle dnešního trendu. První "opravdový" parfém jsem si pořídila v devatenácti letech a bylo to oranžové Kookai. Voněl sladce, vypadal pěkně a byl cenově dostupný. Kolem roku 1995 mě držela svěží vůně Aqua di Gio od Armani.

FRANTIŠKA TĚŠÍNSKÁ, kosmetická redaktorka

Zřejmě nosím podvědomě stejný typ vůní, i když jsem každé z nich nehorázně nevěrná. Střídám je i po týdnech. Musí v nich být koření a exotické květy, naopak "ovoce" mi moc nevoní.

První vůně jsem studovala spolu s matikou na gymplu. Maminka mé spolužačky prodávala parfémy v tehdejším tuzexu a jejich vzorečky vydatně zkoušela naše dívčí parta. První pravý parfém L´Air de Temps od Nina Ricci mi přivezl přítel z Německa. Tehdejší parfémy mi už dávno nevoní a třeba Charlie od Revlon vyloženě nesnáším.

MARTINA RIEBAUEROVÁ zástupkyně šéfredaktora

Střídám jen dvě vůně - "bílou" (Anais) a "žlutou" (In Love Again), přičemž bílá ubývá z flakonu podstatně rychleji. Mnoho vůní nesnesu, protože mě z nich bolí hlava.

Moje "voňavá historie" začala a také skončila u Anais Anais. Objevila jsem ho před více než dvaceti lety u kamarádky na koleji a okamžitě jsem se zamilovala do jeho lehce nahořklé, jakési pepřové vůně. Mezitím jsem občas zkusila jiný, ale s výjimkou Noa a In Love Again se už nikdy nevracela. Jsem prostě konzervativní typ a mám ráda, když mě někdo pozná podle vůně.