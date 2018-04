Vybírají si bohaté ženy zajíčky? Omyl, i ony chtějí starší muže

Podle psychologů z University of Wales jsou muži i ženy stále tradicionalisticky založení ve vztahu k partnerům a ženy dávají přednost starším mužům a muži mladším či stejně starým ženám. Důvod? Ženy stále touží po muži zaopatřeném, muži po ženě dobře vypadající.

Psycholog Michael Dunn z Cardiffu zkoumal preference u dvaadvaceti tisíc mužů a žen ze čtrnácti zemí světa. "Kriticky důležité pro reklamu internetových seznamek je podle všeho věk potenciálního partnera," potvrdí profesor Dunn.

Několik odborníků podle něj v současnosti uvádí, že s finanční nezávislostí začaly ženy lovit muže ze všech věkových skupin. Ale podle jeho závěrů to neplatí.

"Výsledky dokazují, že ženy napříč všemi věkovými skupinami a kulturami mají zájem v naprosté většině o muže stejně staré či starší," dodal Dunn.

Jediný rozdíl vysledoval u mužů, kteří s tím, jak stárnou, prohlubují věkový rozdíl s partnerkou. Zatímco pánové ve věku 20 až 25 let mají zájem spíše o ženy stejně staré či jen o málo mladší, muži po čtyřicítce už hledají ženy výrazně mladší.

"To odpovídá evoluční teorii. Ženy, když se rozhodují pro dlouhodobý vztah, se zaměřují více na muže a jejich vlastnosti, které poukazují na bohatství a status, to samozřejmě roste s věkem muže. Muži se naopak zaměřují především na fyzickou atraktivitu a to zase koreluje s nejplodnějším obdobím ženy," vysvětluje profesor Dunn.