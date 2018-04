VIDEO: Chcete se zbavit stresu? Pomůže vám baseballová pálka

Nabídka je široká. Můžete si vzít do ruky baseballovou pálku nebo tyč a vrhnout se do ničivé destrukce. Anebo se zavřít do černé místnosti a tam se pořádně vyřvat nebo vypovídat. Chcete-li, můžete si vyžádat asistenci psychologa.

Nebo se domluvit s kamarády a rozpoutat dortovou válku. Případně vybít svou zlost coby boxer či zápasník sumo.

Stres vybíjejí hlavně manažeři

Zakladatelka projektu "Vybijse" Diana Vaníčková, která se inspirovala v Japonsku a Spojených státech, uvedla, že její aktivitu vyhledávají například manažeři, kteří jsou pod velkým psychickým tlakem.

"Řízené uvolnění napětí a agresivity může přinést úlevu i v této podobě, pokud je zachováno pravidlo, že nepoškozujete cizí majetek. Považuji to ovšem za extrémní způsob, jak získat úlevu," říká Eva Hradilová, klinická psycholožka z kliniky Medicon a.s.

A dodává, že mnohem vhodnější je zvolit sportovní aktivitu, případně konzultaci s terapeutem, který pomůže najít další cesty, jak stresu předcházet, a ne čekat na jeho vyhrocení.

Diana Vaníčková ale uvádí, že jejich cílovou skupinou jsou právě lidé, kteří nemají čas na fyzický pohyb.

Po sobě si uklidíte

Terapií je i to, že si pak rozmlácené "antistresové pomůcky" musíte po sobě uklidit. A navíc nejde o záležitost za pár korun.

Základní cena nejlevnější aktivity je 550 korun, průměr ovšem vychází na několik tisíc. All inclusive TOP se blíží k 20 tisícům.