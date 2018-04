Vyberte si zdravotní pojišťovnu

Někoho zláká reklama v čekárně, jiného spíše přesvědčí jeho lékař, který mu změnu pojišťovny doporučí. Například proto, že ta jeho původní platí pozdě. "To se stává, pokud nějaká platí včas, lékaři ji preferují," potvrdil pražský dětský praktik Milan Kudyn z Koalice ambulantních lékařů.

Pozdě často platí i ta největší, Všeobecná. "Základní příčinou je nepoměr mezi příjmy a výdaji pojišťovny za zdravotní péči," vysvětluje její mluvčí Jiří Suttner. Jinými slovy: vybere se málo na to, kolik péče stojí. Zároveň však upozorňuje, že na kvalitu péče to vliv nemá.

Co kdo nabízí

Běžného klienta však spíše zajímá, co od pojišťovny dostane on. Pojišťovny lákají zákazníky především na takzvané nadstandardní služby. "Jenže lepší než dejme tomu plavání zdarma by byla možnost komerčního připojištění přímo na míru konkrétnímu klientovi," soudí lékař Kudyn.

Podobnou změnu však ministerstvo zdravotnictví v dohledné době neplánuje.

Jak změnit zdravotní pojišťovnu * v Česku působí devět zdravotních pojišťoven, Všeobecná zdravotní a osm zaměstnaneckých

* pojišťovnu lze změnit jednou za čtvrt roku, nejbližší přestupní termín je 1. ledna 2004

* zdravotní pojišťovny si mohou konkurovat víceméně jen nabídkou nadstandardních služeb a také tím, kde všude působí Přehled zdravotních pojišťoven

Zaměstnanecké pojišťovny proto své nadstandardy hájí. "Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny vždy zastávaly a zastávají stanovisko, že peněz je v systému dost, neumějí však s nimi hospodařit. Nadstandardní služby jsou pro pojišťovny jedinou možností, jak se od sebe odlišovat. Poskytují se jen v případě vyrovnaného hospodaření a činí mizivé procento z celkových nákladů na zdravotní péči," říká šéf Svazu zdravotních pojišťoven Jaromír Gajdáček.

Ale pozor, i zde jsou rozdíly - vesměs všechny například částečně hradí hormonální antikoncepci, avšak některé jen do 30 let, jiné až do čtyřicítky.

Je třeba také počítat s tím, že některé výhody pojišťovny neposkytují okamžitě, ale až po nějaké době, po níž je člověk jejich klientem.