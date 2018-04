Vyberte si správný tuk. Víme, který je zdravý

Nasycené tuky

Kde se nacházejí:



Zjednodušeně se dá říct, že jde o tuky, které jsou za pokojové teploty tuhé.

Najdete je v mléčných výrobcích, mase a samozřejmě také uzeninách. Nejčastěji se skládají z kyseliny palmitové a stearové. Nejpoužívanějším tukem z této skupiny je pochopitelně máslo, pak také sádlo. Z rostlinných olejů sem patří kokosový a palmový.

+ Máslo obsahuje lehce stravitelné mastné kyseliny, vyhovující podle mnohých lékařů zejména dětem a lidem se žlučníkovými obtížemi. Nepodléhají žluknutí tak snadno jako nenasycené tuky.

- Tím, co máslu, sádlu a živočišným tukům obecně odborníci nejvíce zazlívají, je fakt, že zvyšují hladinu špatného cholesterolu, takže příliš nesvědčí vašemu srdci a cévám. Doporučená denní dávka těchto tuků je maximálně deset procent z celkového energetického příjmu.

Máslo se nevhodně mění tepelnou úpravou, především smažením. Přidávejte je proto až na konec do hotových pokrmů. Na sádle můžete smažit, ale jen krátkou dobu a vždy jen malé množství jídla. Když si je občas namažete na chleba, neuškodí.

Polynenasycené tuky

Kde se nacházejí:

Patří sem rostlinné oleje jako řepkový, slunečnicový, sójový, stejně jako margaríny z nich vyrobené. Významný a pro zdraví mimořádně důležitý je tuk obsažený zejména v rybím mase.

+ Žádoucí je přijímat takzvané omega-3 mastné kyseliny. Většina z nich snižuje hladinu cholesterolu v krvi, některé zabraňují vzniku krevních sraženin. Proto jsou dobrou prevencí proti nemocem srdce a cév, které mohou vést k mozkové mrtvici nebo infarktu. Nacházejí se zejména v mořských rybách.

- Dnešní margaríny už jsou podle odborníků zdravé, nevýhodou je, že často obsahují barviva a konzervační látky a nechutnají tak dobře jako máslo.

Jak je používat:

Tuk ve formě ryb byste měli jíst nejméně jednou týdně. Ačkoli se u nás slunečnicový olej hojně používá na smažení, odborníci to příliš nedoporučují, olej se brzy rozkládá na škodlivé látky.

Slunečnicový a řepkový olej byste tedy měli používat maximálně k jednorázovému smažení několika málo porcí. K dlouhému smažení si vyberte speciální fritovací oleje.

Mononenasycené tuky

Kde se nacházejí:

Nejznámějším představitelem této skupiny je olivový olej. Dále jsou tyto látky v avokádu a ořeších, obsahuje je také kanolový, arašídový či mandlový olej.

+ Podle lékařských studií působí příznivě na zdraví. Přestože hladinu cholesterolu celkově nemění, snižují jeho nebezpečnou složku a zvyšují tak prospěšnou součást.

- Brzy se mohou zkazit, je nutné je dobře skladovat.

Odborníci doporučují uchovávat olivový olej na tmavém místě při pokojové teplotě. Slunce mu neprospívá.

Jak je používat:



Používejte co nejvíce panenského olivového oleje (lisovaného za studena). Přidávejte ho do pokrmů až po dokončení jejich tepelné přípravy. Na olivovém oleji se dá i smažit, tady ale nepoužívejte panenský, postačí levnější rafinovaný olej. Nevýhodou je, že při zahřívání se chuť oleje zvýrazní a zasáhne do celkového dojmu z pokrmu. To některým lidem nevyhovuje a od používání olivového oleje v teplé kuchyni odrazuje.

Trans-mastné kyseliny

Kde se nacházejí:

Mohou vznikat při úpravě rostlinných tuků, respektive při jejich ztužování. Znamená to tedy, že obecně zdravější rostlinné oleje nemusí být vždy prospěšné. Na trans-mastné kyseliny narazíte v některých druzích pečiva, sušenkách, krekrech, dnes už výjimečně v některých mléčných výrobcích, můžou být v salátových dresincích a majonézách.

+ Potraviny jsou díky nim chutné, ale tím výhody končí.

- Bylo zjištěno, že jejich vliv na zdraví je negativní, podle lékařských studií jsou přímým průvodcem zhoršení kvality cév a snížení hladiny ochranného cholesterolu.

Výrobci začali hlídat jejich množství v potravinách a používají šetrnější technologie, aby tyto škodlivé kyseliny nevznikaly.

Jak je používat:



Jednoduchá rada - co nejméně. Obecně platí, že čím nižší cena výrobku, tím větší pravděpodobnost, že se v něm budou nacházet tyto kyseliny. Musíte číst informace na obalech.