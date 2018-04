Vyberte si snídani: na vidličku, sladkou, slanou nebo jen lehkou

Toasty s domácí pomerančovou marmeládou

Na 4-6 sklenic marmelády

Příprava: 3 dny

Na marmeládu:

* 500 g pomerančů se silnější kůrou (nejlépe bio)

* 750 ml vody

* 900 g cukru

* 1 citron

1. Pomeranče nakrájíme i s kůrou na tenká kolečka, jadérka odstraníme. Zalijeme je ve větším hrnci odměřenou vodou a necháme 24 hodin louhovat na tmavém a chladném místě.

2. Druhý den do vody s pomeranči přisypeme cukr a za občasného míchání necháme projít varem. Směs znovu odstavíme a necháme do dalšího dne macerovat na chladném místě.

3. Odstátou směs vaříme na mírném plameni do zhoustnutí a nakonec vmícháme šťávu z citronu. Horkou zavařeninu plníme do zavařovacích sklenic vypláchnutých horkou vodou, zavíčkujeme a obrátíme dnem vzhůru. Hodí se na opečené toasty nebo palačinky.

Tip

Pokud chcete mít marmeládu ještě jemnější, pomeranče oloupejte, z kůry odstraňte bílou část a do marmelády dejte jen dužinu a oranžovou kůru.

Co ještě K snídani? Čerstvé bagetky - není nad křupavé pečivo. Pokud máte do pekárny daleko, vsaďte na chlazené pečivo ze supermarketu, které si doma dopečete. V nabídce jsou jak z bílé, tak z celozrnné mouky. Máslo nebo margarín -méně kalorickou alternativou jsou pomazánková másla. Šlehaný tvaroh - pomazánka z tvarohu je nejen méně kalorická, navíc je plná bílkovin. Chutná jak na slano, tak na sladko - přidat do ní můžete bylinky nebo ovoce. Mléčné koktejly - doporučenou denní dávku vápníku do sebe dostanete ranním koktejlem z mléka, jogurtu a čerstvého ovoce.

Lívance s kukuřicí

Příprava: 15 minut + 15 minut smažení

Na palačinky:

* 2 vejce

* 300 ml mléka

* 200 g polohrubé mouky

* 1/2 prášku do pečiva

* 100 g mražené kukuřice

* sůl, pepř

* máslo nebo olej na smažení

Na oblohu:

* 100 g šunky

* cherry rajčata

* 1 lžička olivového oleje

1. V míse spojíme vejce, mléko, mouku a lžičku soli s trochou mletého pepře a práškem do pečiva a umícháme hladké těstíčko. Necháme ho chvíli odpočinout.

2. Nakonec do těsta vmícháme rozmrazenou kukuřici. Rozpálíme nepřilnavou pánev (nebo lívanečník), potřeme ji lehce máslem nebo olejem a lžící vytvoříme menší lívance. Takto postupně upečeme všechny lívance a uložíme je do nahřáté mísy, aby nevychladly.

3. Na pánev rozetřeme trochu olivového oleje a opečeme na něm plátky šunky (nejlepší je od kosti, případně krůtí prsní šunka). Opečenou šunku dáme stranou a na pánvičce krátce opečeme i překrájená cherry rajčátka. Lívance s kukuřicí podáváme se šunkou a rajčátky.

Tip

Místo mražené kukuřice můžete do lívanců dát sterilovaný hrášek. Nebo místo zeleniny použít posekané bylinky.

Ovesná kaše s broskvemi

Příprava: 5 minut + 10 minut vaření

* 200 g ovesných vloček

* 1 l vody

* 0,5 l mléka

* tmavý cukr nebo med

* hrst rozinek

* hrst sekaných oříšků

* 1 lžíce másla

* velká plechovka sterilovaných broskví v light sirupu

1. Ovesné vločky nasypeme do hrnce a zalijeme vodou (pokud chceme mít kaši jemnější, tento krok uděláme večer předem).

2. Mléko nalijeme do kastrůlku a na mírném plameni ho necháme ohřát až k bodu varu. Ovesné vločky s vodou dáme vařit na mírný plamen. Kaši stále mícháme a vaříme, dokud se všechna tekutina nevyvaří (trvá to asi 10 minut). Horké mléko pak nalijeme do ovesných vloček a vše důkladně promícháme. Kaši osladíme tmavým třtinovým cukrem, případně medem. Nakonec do ní vmícháme lžíci másla a hrst sekaných ořechů.

3. Kompotované broskve necháme okapat a nakrájíme je na tenké plátky. Misky nebo hluboké talíře propláchneme studenou vodou(aby se kaše tolik nelepila na stěny) a nalijeme do nich jednotlivé porce kaše. Povrch poklademe broskvemi a posypeme rozinkami. Podáváme teplé.

Tip

Místo mléka můžeme do ovesné kaše nakonec vmíchat rozpuštěný instantní sójový nápoj. Je skvělou náhradou mléka a nezvyšuje cholesterol.

Ovocný salát s jogurtem

Příprava: 10 minut + 5 minut pražení

* 6 kusů kiwi

* 3 červená jablka

* 2 větší pomeranče

* 1 hruška

* 200 ml pomerančového džusu

* 200 g bílého jogurtu

* 100 g ovesných vloček

* hrst sekaných ořechů

1. Ovesné vločky nasypeme na pánev s nepřilnavým povrchem a opečeme je dozlatova. Stále mícháme, aby se nepřichytily na dno a nepřipálily, pak by totiž dostaly nahořklou pachuť. Ke konci pražení k nim přidáme sekané lískové ořechy (nebo mandle) a chvilku je společně opékáme - budou intenzivně vonět. Opražené vločky s ořechy nasypeme na pečicí papír a necháme vychladnout.

2. Jablka a hrušky zbavíme jádřinců a nakrájíme na tenké klínky. Pomeranče oloupeme (včetně bílé slupky) a vykrájíme dílky ostrým nožem tak, aby zůstala jen filátka dužiny. Kiwi oloupeme, překrojíme podél a nakrájíme na plátky o síle cca 5 mm. Všechno ovoce pak opatrně v míse promícháme a zalijeme pomerančovým džusem.

3. Do jednotlivých misek nasypeme trochu opražených ovesných vloček s oříšky, na ně dáme porci bílého jogurtu a nakonec ozdobíme čerstvým ovocným salátem.

Míchaná vejce na cibulce

Příprava: 10 minut + 5 minut smažení

* 5 vajec, nejlépe bio nebo z chovu na podestýlce

* 1-2 lžičky másla

* 2 šalotky nebo jarní cibulky

* 1 dcl mléka

* sůl, pepř

* 50 g krůtí šunky

* 4 plátky celozrnného fitness chleba

* trocha hladkolisté petržele na ozdobu

1. Vajíčka opatrně vyklepneme ze skořápky do misky, prošleháme je s mlékem, osolíme a opepříme. Šalotku nebo jarní cibulku nakrájíme nadrobno. Připravíme si plátky celozrnného chleba, na které položíme krůtí šunku. Na pánvičce s nepřilnavým povrchem rozpustíme máslo a vsypeme nakrájenou cibulku. Když tzv. zesklovatí, přilijeme vejce.

2. Vajíčka na pánvičce necháme lehce ztuhnout a pak zlehka několikrát promícháme. Můžeme ale také vajíčka míchat celou dobu smažení - výsledná konzistence bude krémovější.

3. Na plátky celozrnného chleba se šunkou pak ihned přendáme porci míchaných vajec a ozdobíme petrželkou. Podáváme teplé.

Tip

Vyzkoušejte míchaná vajíčka s rajčaty a trochou strouhaného parmazánu. Hotové je pak posypte sekanou bazalkou.