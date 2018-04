Vyberte si sluneční brýle. Nejvíc in jsou retro modely

Ze slunečních brýlí se postupně stal nenahraditelný módní doplněk. Jak si v záplavě typů, barev a materiálů vybrat ty správné?

Extrémně trendy je podle návrhářů toto jaro a léto kočičí tvar obrub. Díky nim se přenesete v čase zpátky do éry 50. a 60. let. Nejvíc sluší majitelkám čtvercového a srdcovitého obličeje.

Retro ovšem nejsou jen zmiňované kočičí, vybrat si můžete také z výrazných a velkých čtvercových, kulatých i oválných tvarů, které se nosily v 60. a 70. letech. Tyto kousky jsou univerzální a navíc k dostání v široké barevné paletě.

Takzvané pilotky, to je léty prověřená klasika. Není snad kolekce, ve kterých by se tento tvar neobjevil. I ony jsou k dostání s hnědými, černými či šedými skly s obrubami v nejrůznějších barevných variacích.

Máte-li oválný obličej, můžete si gratulovat. Vám sluší všechny tvary brýlových obrub. Srdcovitý tvar si žádá kulaté či oválné rámečky. Kulatému obličeji nejlépe sedí hranaté obroučky nebo ty s výraznou horní částí. V žádném případě nenoste rámečky kulaté nebo oválné. Hranatý obličej si žádá zaoblené tvary brýlí. Hodí se k němu i velké obroučky, ale neměly by být příliš hranaté.

Co byste měli vědět

Brýle, které jsou na našem trhu, obsahují všechny ochranu před UV zářením, jinak by nemohly být uvedeny do prodeje. Pohybují se v široké cenové škále. V čem jsou ale dražší brýle lepší než ty levnější, jsme se zeptali odbornice na skla a obruby Miroslavy Kapustové.

Základem je kvalitní brýlová čočka, ta nesmí zkreslovat a pohled skrz ni by měl být co nejpřirozenější. Pozor - UV filtr není závislý na tom, jak moc je čočka světlá či tmavá. To znamená, že i nezabarvené čočky mohou mít UV filtr.

Že brýle musí perfektně sedět, nesmí vás nikde tlačit nebo naopak padat, je samozřejmostí.

Nejlepší brýlové čočky jsou z polykarbonátu. Je dvacetkrát odolnější vůči nárazu a o dvě třetiny lehčí než sklo. I proto takové čočky vyhledávají hlavně sportovci.

Polarizační čočky jsou ideální při řízení, lyžování, sportu nebo při pobytu u vody. Obsahují precizní filtr, který zvyšuje vizuální ostrost tím, že eliminuje extrémní odlesky a odrazy. Tím pádem nedochází k takové únavě očí.

Čočky, které jsou v horní části tmavší a směrem dolů postupně zabarvení slábne, mají takzvaný gradientní filtr. Takové brýle si vyberte, chcete-li je nosit univerzálně jak při slabších, tak i silnějších světelných podmínkách.

Řidiči by si měli vybírat špíše čočky zabarvené do hněda či šeda. Nezkreslují barvy, poskytují komfortnější pohled a minimalizují únavu očí.

Při slabších světelných podmínkách je vhodnější zvolit čočky zabarvené do žluta či oranžova.