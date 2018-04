Vyberte si konečně parfém přímo na míru. Poradíme, jak na to

Pyramida vůní

Ženy lze podle jejich vztahu k parfémům dělit do několika typů. Ty věrné mají léta letoucí jednu vůni a nedají se zlákat jinými, nevěrnice se orientují v parfémech snadno, vědí, které vůně jim sedí, a rády zkoušejí novinky. A pak jsou tu hledačky, které pořád nevědí, jakou kombinaci tónů aromat si pro sebe vybrat. Jestli patříte do této kategorie, můžeme vám pomoci.

Ono vlastně není divu, že tápete, vždyť už jenom vyrobit kvalitní parfém je věda. Složité vonné kompozice vytvářejí vyhlášení chemici-parfuméři. Skládají jednotlivé vonné části do tzv. pyramidy, a to proto, že některé vonné složky se odpařují rychleji a jiné vydrží.

Když si stříknete vůni na zápěstí, první, co váš nos ucítí, je nejtěkavější část - špička pyramidy. Po pár minutách zmizí, jejím úkolem je pouze přitáhnout pozornost. Za ní se rozvoní ta podstatná část parfému, označovaná jako srdce. Tuto část umocňuje spodní tón, který se nazývá základ nebo báze. Ten vydrží jeden den i déle.

I když se obecně hovoří o parfémech, ne každá voňavka jím je. Čisté a silné parfémy jsou luxusní a výjimečné zboží. Pokud půjdete vůni nakoupit do běžné parfumerie, narazíte tam na toaletní vody (označení EdT) a parfémované vody (EdP). Toaletní voda má méně parfémových složek, hodí se pro běžné denní nošení. Pokud si potrpíte na silnější koncentrace, které dlouho vydrží, sáhněte po parfémované vodě.

Citron, nebo koření?

Je víc než logické, že když hledáte svůj parfém, musíte se zamyslet, co vám vlastně voní. Třeba máte slabost pro lehké, osvěžující vůně. Třeba po citrusech nebo po bílých květech. Co se ale květin týká, buďte opatrné - například tuberóza je příliš těžká a do svých parfémů ji hojně přidával J. P. Gaultier. Ve Francii jsou jeho vůně ceněné, u nás jsou kvůli své "těžkosti" neoblíbené.

Květinové vůně mohou být svěží, stejně tak i sladké. Takové se hodí hlavně k romantickým typům. Parfuméři zjistili, že sladké aroma na ženách funguje jako vábnička na muže, obzvlášť když ke květinám přidáte ještě esence karamelu a čokolády. Přesně takový je parfém Angel od Thierry Muglera, který se dobře prodává už 15 let.

Dřevité vůně jsou spíše pro muže a v dámských parfémech většinou "jen" zvýrazňují ostatní složky. Tvoří je kombinace mechu, pačuli, bergamotu, cedru a najdete je v lehčích kompozicích pro denní nošení i silnějších na večer.

Orientální parfémy jsou poskládané většinou z různých druhů koření, jsou silnější a hodně kořeněné. I proto se víc hodí pro společenské události a na zimu. S tímto typem vůní se spojují především výrazné osobnosti, "sluší" exotickým tmavovláskám, něžná víla by se s nimi necítila dobře. Například Lucie Bílá se neobejde bez legendárního Opia od Yves Saint Laurenta.

Vůně pomerančů I druhy květů v parfémech mají svá období slávy a zapomnění. Od pradávna ukrývaly truhly s prádlem svazky levandule nebo kdoule, kterými pak voněly ženské halenky a svetříky. Na parfémovém výsluní se dnes vyhřívají květy pomerančů, respektive olej vylisovaný z květů sevillského pomerančovníku. Najdete je jako součást voňavých pyramid mnohých parfémů i domácích difusérů a aviváží.

Není vzácností, že v parfému najdete i ingredience živočišného původu. Například ambra je hmota vylučovaná ze žaludku velryby, která si pochutnala na sépii. V chuchvalcích různé velikosti plave v tropických mořích, je vyplavována na břeh. Předtím, než ji začnou parfuméři používat, se musí tři roky větrat na vzduchu.

Další, nejsilnější parfémová živočišná přísada, má původ ve žlázách v těle samců kabara pižmového, který žije v Himálaji. Pižmo i ambra se používají v minimálních a přesných koncentracích, nemusíte se bát, že by vás po nich rozbolela hlava.

Jdeme do parfumerie

Na nákup nové vůně si vyčleňte dost času. Do parfumerie se vraťte klidně několikrát. Přeci jen nákup kvalitního parfému není levná záležitost, a proto nic neuspěchejte.

Pokud vůbec netušíte, jak která voňavka voní, poproste klidně prodavačku, prozraďte jí, jaký typ vůně máte rády, a ona vás navede. Při očichávání více vzorků používejte testovací papírky, které mají v parfumeriích připravené snad na každém kroku. Pokud vám to nedá a chcete očichat více vůní, mívají ve specializovaných prodejnách po ruce zrnka pražené kávy, ke kterým můžete přivonět, či dokonce jedno rozkousat, čímž si vynulujete svoji čichovou paměť.

Když najdete své favority, mezi kterými se rozhodujete, nastříkejte si vzorek na vnitřní stranu zápěstí. V tuhle chvíli nikdy nezačněte třít zápěstí o sebe. Tenhle rozšířený nešvar naopak zničí onu pyramidu a zkazí dojem z vůně.

Když se parfém rozloží přímo na vaší kůži, vyzkoušejte, jestli vám stále voní. V tom je totiž jedna ze zrádností parfémů - na každém voní jinak, a tak se nespoléhejte na to, že momentální voňavkový hit, který vám voní na kolegyni či kamarádce, bude stejně přitažlivý i na vás.

A pamatujte, že parfém potřebuje také svůj čas, aby se rozvoněl, tak jak má. Proto klidně z prodejny odejděte a vraťte se sem až za čas, třeba druhý den. Často totiž až po desítkách minut můžete v parfému najednou objevit jednu složku, která vám nesedne. Ba co hůř, bude vás dráždit...

Co se týká intenzity vůně, pamatujte i na své okolí. Vám možná těžké vůně nevadí, naopak si v nich libujete, ale kolegyně a kolegové v práci z nich mohou mít migrény. Stejně tak byste se neměly schovávat v mlžném oparu vůně. I tady totiž platí, že méně je někdy více.