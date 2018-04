Vyberte si dobře praktického lékaře

Na praktického lékaře se často dívají jeho kolegové-specialisté skrz prsty. Někdy je pro ně jen jakýmsi dispečerem, přes kterého k nim proudí pacienti.

Dobrý praktický lékař toho přitom umí mnohem více než dávat razítka na potvrzení a předepisovat antibiotika na angínu.

Musí se orientovat v celé medicíně a s omezenými prostředky často dokáže zabránit vážným komplikacím. Jak může pacient poznat, že se svěřil do těch pravých rukou?

Úcta k času pacienta

Jsou určité známky kvality, které může zaznamenat i laik. Dobrý praktický lékař například nenechá své pacienty zbytečně čekat. To, kolik času stráví každý v nich čekárně, však nezáleží jen na něm.

"Ideální by bylo, kdybychom mohli pracovat jen na objednávku. Jenže podobná opatření vždycky selžou na u nás již tradičním nadužívání zdravotní péče," říká předseda Sdružení praktických lékařů Václav Šmatlák.

Lidé v Česku podle něj chodí k lékaři kdykoli a pro cokoli. "Na odpoledne si objednám patnáct pacientů s tím, že každému se budu moci věnovat dvacet minut. Nakonec ale ošetřím lidí čtyřicet, protože přicházejí stále další a další a hlásí se jako akutní případy, ačkoli jimi nejsou," popisuje Šmatlák.

Dalším dobrým znamením je, pokud lékař klade důraz na prevenci. Lékař ale povinnost zvát na preventivní prohlídky nemá.

"Lidé nemohou očekávat, že je budeme obesílat poštou. Je to jednak drahé, jednak neefektivní. Když se ale u mě pacient objeví, první, co já nebo sestra kontrolujeme, je, kdy byl na preventivní prohlídce. Pokud je to déle než dva roky, tak jej hned objednávám. Taková prohlídka mi zabere zhruba tři čtvrtě hodiny," říká Šmatlák.

Dobrý praktický lékař nenechá pacienta zbytečně trpět bolestí. "To se ale netýká jen praktiků, takovou povinnost má každý lékař bez výjimky," soudí Šmatlák.

Podívejte se na ordinační hodiny

To, zda lékař vychází svým pacientům vstříc, se pozná už prostým pohledem na ordinační hodiny. Minimálně jednou, ale raději dvakrát týdně by měl ordinovat i odpoledne.

A jakému lékaři se vyhnout? "Já sám bych nechodil k praktickému lékaři, který by mě ani neprohlédl, a hned by mě posílal ke specialistovi. Kdybych měl bolest za hrudní kostí, ani by nenatočil EKG a hned mě poslal na internu," říká Šmatlák.

Pro mnoho lidí však není snadné se s takovým lékařem rozloučit. Mají strach mu říci, že už o jeho služby nestojí. "Řada pacientů zůstává z podivné setrvačnosti u lékaře, který jim nevyhovuje. Je to ještě stále takový přežitek z dob komunismu. Vždyť je přece normální, že když někde nejsem spokojen, tak jdu jinam. A nikdo by se neměl bát své výhrady lékaři říci," doporučuje docent Jiří Šimek, vedoucí Ústavu lékařské etiky 3. lékařské fakulty UK.