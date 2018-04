Vyberte nejlepší hru pro dítě pod stromeček

Než se vydáte do obchodu pro počítačovou hru, zvažte kromě jejího zaměření také to, na čem ji bude obdarovaný hrát. Na rozdíl od trendu v ostatních zemích, kde se hraje hlavně na konzolích, v České republice je stále nejpopulárnější hraní na osobních počítačích.

PC totiž nabízí kromě hraní i spoustu možností, a to včetně internetu a spouštění běžných programů. Pro spoustu lidí je koupě specializovaného zařízení jen na hry příliš drahým špásem. Na osobním počítači tak mohou děti nejen hrát, ale pouštět i výukové programy nebo třeba kreslit.

Naštěstí dnes se dají hry pořídit v rozsáhlém cenovém rozpětí a není problém alespoň je vybrat podle stavu peněženky. Naopak, zkopírování nějaké od kamaráda je stejná krádež jako krádež v obchodě.

Zajímejte se o procesor

Při nákupu her je nesmírně důležité vědět, jaké nároky má ta vybraná na počítač, případně zda půjde na konkrétní konzoli. U PC rozhoduje i to, jakou hra potřebuje grafickou kartu či výkon počítače.

Na obalu každé počítačové hry jsou naštěstí napsány minimální a doporučené požadavky, které si před zakoupením dobře prostudujte, případně zkonzultuje s prodávajícím. Snažte se koupit hru tak, aby počítač splňoval doporučené nároky. S minimálními uvedenými parametry sice hra půjde spustit, ale požitek ze hry nebude valný – může se třeba často „kousat“, pomaleji reagovat či hůře zobrazovat detaily.

Pokud nebudete výkon počítače znát přesně, orientujte se podle nejnovějších her, které potomek hraje. S konzolemi je to snazší. U nich stačí vědět typ. Například koupíte hru pro Playstation 2 – a hra bude automaticky fungovat.

Jak se ve hrách orientovat

Stejně jako v případě hudby nebo filmů, i v herním světě se setkáte s nejrůznějšími žánry.

Mezi odpůrci videoher stále panují názory, že typické pro počítačové hry je násilí, ale to nemusí vůbec být pravda. Akční a hororové žánry se sice těší velké oblibě, ale stejně tak vychází i spousta závodních, strategických i vyloženě dětských titulů.

Populární jsou i hry označované zkratkou RPG, ve kterých se sice bojuje, ale hráč musí svou postavu v průběhu hraní neustále zlepšovat. Navíc se ve hrách tohoto žánru vedou dlouhé dialogy s postavami a celkově jde o jeden z nejpropracovanějších žánrů.

Nejlepší představu o tom, co dětem pořídit, rodiče získají podle toho, co děti zrovna baví nebo jaké mají zájmy. Vhodným dárkem může být i hra na motivy oblíbeného filmu vaší ratolesti. V tomto případě je však lépe dávat pozor, protože ve velkém počtu případů nebývají hry založené na filmových předlohách příliš kvalitní.

Ale i tady výjimky existují. Příkladem může být Harry Potter a Fénixův řád. Z hodnocení je zřejmé, že herní verze je mnohem povedenější než filmová. Podobné je to i u Simpsonových, jejichž herní varianta je parodií na různé jiné herní tituly. Ve skutečnosti tak dostáváte několik her v jedné, což se o natahovaném filmu říct nedá.

Od tří, nebo radši až od patnácti?

Každý herní titul se hodí pro jinou věkovou kategorii hráčů. V obchodech naleznete hry vhodné již pro předškolní děti, stejně tak hry jen pro dospělé. Každé hře vydané oficiálně v Evropě je uděleno hodnocení neboli rating, což je de facto věkové omezení. V úvahu se přitom bere, zda hra obsahuje násilí, vulgární mluvu, užívání drog a podobně. Neznamená to však, že hra svou složitostí přesně odpovídá danému věku.

Příkladem může být logická hra se strategickými prvky, která sice neobsahuje násilí a je přístupná od tří let, ale vhodná pro tento věk rozhodně není, protože pro něj bude příliš složitá. Ideální je obsah hry konzultovat s někým povolaným.

Kvalitu hry určuje několik faktorů, jako je vizuální podoba, zvuk, hudba, ale především obsah. Pozor na délku hry – určitě nechcete takovou, kterou obdarovaný dohraje za jedno odpoledne. Zásadní je hratelnost. Ideální je hra zábavná a naučná zároveň.

Není také pravidlem, že nejnovější hry bývají nejlepší. Podle průzkumu MF DNES jsou mezi dětmi stále oblíbené starší hry. U nových titulů sice bývá propracovaná grafika, herní stránka bohužel často pokulhává.

Český dabing hrám pomáhá

Spousta distributorů přináší hry v českém jazyce včetně dabingu, což samozřejmě zlepšuje požitek ze hry a navíc hru zpřístupňuje pro větší publikum. Dotaz, jestli je hra v češtině, je při nákupu rozhodně namístě. Stejně tak můžete již odrostlejšímu potomkovi záměrně hru v angličtině pořídit, aby se něčemu přiučil. Děti berou cizí jazyk u her jako běžnou součást, takže ani nemají pocit, že se učí.

Cena při nákupu rozhoduje

Pro nejednoho kupujícího bude důležitá i cena, která rozhodně hraje pro nemalý počet lidí důležitou roli. Koupit kvalitní hru se dá dobře stejně tak za dvě stě korun jako za tisícovku. Reedice již starších, avšak kvalitních her jsou ostatně hodně populární. I některé novinky se prodávají za výrazně sníženou cenu a do jisté míry záleží čistě na distributorovi, jakou prodejní cenu si zvolí. Ještě stále se stává, že výrobci volí pro český trh nižší ceny, zejména to platí pro české verze, které tak nelze vyvézt do zahraničí.

Rozhodně tak nedejte na pravidlo: Co je dražší, to je lepší. U levnějších her se však z dvojnásobnou pozorností podívejte na systémové požadavky, abyste pak doma s hrůzou nezjistili, že daná hra je pro váš počítač zastaralá.

Kde správně a dobře nakoupit

Pro rodiče je určitě nejlepší nákup ve specializované prodejně. Prodavači jsou stále většinou nadšenci, kteří ochotně poradí, které herní tituly právě letí a co už radši nekupovat. Podobně se od nich určitě dozvíte, zda hra neobsahuje nevhodné scény, před kterými chcete své děti ušetřit.

Stejně tak vám mohou poradit, zda vybraná hra bude na vašem počítači fungovat, případně vám poradí, jak zjistíte jeho parametry.

Pokud již máte jasno o správném herním titulu, můžete zkusit snadnější nákup on-line. Kromě toho, že vám vybrané hry přijdou až domů, často můžete i ušetřit. Ale výrazné snížení cen nečekejte, do konečné částky musíte započítat také poštovné, které je zvláště o balíčků na dobírku vysoké. Před vánocemi navíc může dodání trvat déle než obvykle.

Hry, které se nekupují

Kromě her, které musíte kupovat, jsou mezi dětmi velice oblíbené flashové on-line hry. Většina z nich je volně přístupná na internetu, odkud si je lze bez rizika stáhnout, k jejich hraní většinou nepotřebujete ani speciálně vybavený počítač.

Pokud svým dětem záměrně nekupujete krvavé hry, protože nechcete, aby je hrály, měli byste si stejně dát pozor na ty internetové. Zatímco nákup her ovlivnit můžete, u internetových her byste měli kontrolovat, zda vaše děti nehrají něco, co byste na jejich počítači viděli jen neradi.

Dárek pro všechny vášnivé hráče

Baví vašeho potomka hry? Jako vhodný dárek by mohlo být také předplatné časopisu o počítačových hrách. Recenze na počítačové hry sice může najít zdarma na internetu, ale součástí časopisu většinou bývá jedno a více DVD. Na něm mohou být demoverze nejnovějších her nebo dokonce plné verze her starších. Váš potomek se potom může podle této nabídky orientovat a příště říct přesně, jaké hry ho baví.

Rada MF DNES

Levné hry ano i ne - Při koupi levné počítačové hry můžete výrazně ušetřit. Zároveň se vystavujete riziku, že pro vaše dítě už bude taková hra „stará“. Navíc na novějších počítačích nemusí levnější starší hry fungovat správně.

ČTĚTE TAKÉ:

Přehled 30 počítačových her vybraných MF DNES a seřazených podle toho, pro jak staré děti se hodí.