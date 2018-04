Vyberte nejhezčí model od Blanky Matragi

Návrhářka Blanky Matragi odpovídala on-line čtenářkám ZDE.

Vstupenku na výstavu módní tvorby Blanky Matragi získávají: Daniela Matějková, Henrieta Martinčová, Katka Kalinová, Lucie Majerová, Markéta Kučíková, Michaela Vinšová, Monika Pilchová, Veronika Jarešová, Petra Doubková, Katka Pilařová, Sylva Martínková, Johana Syrová, Jitka Pospíchalová, Barbora Horáková, Berenika Schneiderová.

"Všechny její modely jsou založené na neuvěřitelné invenci a neuvěřitelné pracnosti," pochválil návrhářku scénograf Daniel Dvořák, kterého si návrhářka přizvala ke spolupráci na výstavě.

"Ona to nejenom sama vymýšlí, ale také většinu alespoň těch základních prvků, to znamená malbu látek, návrhy výšivek, návrhy dekoru a bižuterie dělá sama, látky dokonce sama fyzicky maluje," vyjmenoval.

Podle Dvořáka takto Matragi dokazuje, že je tvůrcem, který se neschovává za asistenty, studia a počítače. "Tím se Blanka vlastně ocitá na stejné úrovni, jako byli ti všichni velcí mistři minulosti, které obdivujeme, Leonardo da Vinci a Michelangelo Buonarotti," prohlásil Dvořák, kterého nedávno nový ministr kultury Martin Štěpánek odvolal z funkce ředitele Národního divadla.

Matragi a Dvořák se znají už řadu let. "Jsme spolužáci z Vysoké školy uměleckoprůmyslové, ačkoli Blanka vypadá mnohem mladší," prozradil dvaapadesátiletý Dvořák.

Již na škole prý patřila mezi "výrazné zjevy", což podle Dvořáka potvrdila praxe, a Matragi se tak stala jedním z nejlepším reprezentantů této školy. "Takže by tam někde vlastně už mohla mít aspoň malou bronzovou destičku," dodal Dvořák.

"Každý z té výstavy musí odejít se svými dojmy," řekla Matragi, která žije a působí v Libanonu. Expozice představuje retrospektivu proslavené dvorní návrhářky královských paláců na Blízkém východě i její novou kolekci.

Pořadatelé očekávají, že na výstavu, kterou návrhářka oslavila 25 let své tvorby a která potrvá do 15. října, přijde až 30.000 lidí. Návštěvní dobu proto prodloužili až do 22:00 hodin, aby si výstavu mohli prohlédnout i návštěvníci koncertů.

