Výběrem stravy můžete ovlivnit pohlaví dítěte

„Nevidíme jediný důvod, proč by podobná věc nemohla být účinná i u jiných savců,“ řekl autor studie John Roche z novozélandské organizace Dexcel zabývající se výzkumem mléka.

Roche společně s irskými kolegy studoval dvanáct set krav během osmnáctiletého projektu, který nyní vyhodnocuje. Zjistil mimo jiné, že nárůst váhy před oplodněním vedl k narození býčka, zatímco během shazování váhy se narodila jalovice.

Roche na základě svých zjištění tvrdí, že by tak lidé mohli mít teoreticky kontrolu nad pohlavím svých dětí – jednoduchou cestou bez genetických zásahů.



„Existuje na to mnoho babských rad, ale tentokrát je to vědecky podložená metoda. Netušíme, proč tomu tak je, ale funguje to,“ nechal se slyšet novozélandský vědec.

Domnívá se ale, že by to mohlo souviset s evoluční adaptací. „V divočině musí samci bojovat jeden s druhým o partnerku a větší samci mají velkou výhodu. Velikost samice nebo ženy přitom není rozhodující,“ dodal Roche.