Výběr nemocnice? Ano, ale ne vždy

Jak zvolit správnou nemocnici Musíte do nemocnice? Pak vězte, že nutně nemusíte jít do té nejbližší, zvláště pokud její pověst není nejlepší. Přinášíme rady, jak si vybrat tu správnou. • Vybírejte si pečlivě

Pamatujte, že máte právo na svobodnou volbu zdravotnického zařízení. Můžete se obrátit na jakoukoli nemocnici bez ohledu na místo svého bydliště. Ta vás může odmítnout, jedině když je v daném oboru její kapacita přetížená. • Nebojte se na cokoli zeptat

Většina pracovišť nemá co skrývat. Jen lékaři nejsou zvyklí, že se lidi o výsledky jejich práce zajímají. Nestyďte se zatelefonovat příslušnému primáři nebo ještě lépe, obraťte se na něj e-mailem. Pokud nebude mít čas sám se vám věnovat, alespoň vám poradí, koho konkrétně oslovit. • Zeptejte se svého ambulantního specialisty

Kardiologové většinou dobře vědí, komu by se oni sami chtěli svěřit na srdeční operaci, ortopedové mají představu, od koho by si nechali udělat náhradu kyčelního kloubu. Často doporučí přímo konkrétního lékaře. • Zbytečně neváhejte, volte nemocnici včas

Pokud vidíte, že se váš stav zhoršuje, nenechávejte výběr zdravotnického zařízení na poslední chvíli. Počítejte s tím, že čekací doby se pohybují od několika týdnů (operace očí) do několika měsíců (ortopedické operace). • Myslete dopředu

Starší lidé by si měli připustit myšlenku, že jednou třeba ztratí soběstačnost. Vybírat si domov důchodců či podobné sociální zařízení by měl člověk ještě v plné síle, dokud je schopen si svou volbu prosadit. Žádost o umístění tam může ležet třeba deset let. Když se místo uvolní a vy je ještě nechcete využít, nic se neděje. Své místo na pořadníku tím neztrácíte.