Vuvuzely ničí sluch, útočí decibely jako motorová pila. Poslechněte si

Milovníci afrických trumpet dokážou z nástroje vyloudit bzučení o síle až 130 decibelů. Podle jihoafrických vědců způsobují hluk kolem 100 až 131 decibelů, což je stejné, jako byste byli na rockovém koncertě nebo poslouchali sbíječku.



"Je to velký rámus, připomíná to sbíječku,” řekl agentuře Reuters ještě před šampionátem profesor univerzity v Pretorii De Wet Swanepoel, který na výzkumu o škodlivosti vuvuzel pracoval s kolegou Jamesem Hallem z Floridské univerzity.

V odborném časopise South African Medical Journal pak zveřejnili výsledky své práce, při níž zjišťovali, jak vuvuzely ovlivnily sluch jedenácti diváků na stadionu pro 30 000 míst. "Když jste vystaveni takovému hluku nepřetržitě deset, patnáct nebo dvacet minut, riskujete, že přestanete slyšet,” uvedl Swanepoel.

Lidem vadí i menší rámus

"Negativní vliv trumpet je nesporný. Práh nepříjemného poslechu je individuální, u někoho může být již na osmdesáti decibelech. Práh bolesti je okolo 130 decibelů. Záleží i na frekvenci zvuku. Čím je vyšší, tím je účinek zhoubnější," řekla iDNES.cz Olga Bendová, primářka Sluchového centra v Praze.

nebezpečné decibely 60 - obyčejná konverzace

75 - spláchnutí toalety

90 - hlasitá hudba

115 - průměrný rockový koncert

130 - vuvuzela

150 - zvuk tryskového motoru

166 - výstřel z kulovnice

180 - start rakety

Dočasná, ale i trvalá ztráta sluchu

Primářka přirovnala zvuk vuvuzel například k motorové pile. A když třeba lesní dělník kácí strom nebo odřezává větve, zásadně pracuje se sluchátky na uších.

Hluk z vuvuzel může způsobit dočasnou, ale i trvalou poruchu sluchu. "Po určitou dobu organismus působení hluku kompenzuje, ale postupně může dojít k vyčerpání těchto mechanismů a nastupuje sluchová únava. Projeví se přechodnou poruchou sluchu," vysvětluje doktorka Bendová.

V další fázi jsou sluchové buňky poškozeny, ale ještě přežívají. "Pokud dojde k úplné atrofii, tedy zániku těchto buněk, nastane i trvalé poškození sluchu," dodala Bendová.

VIDEO: Redakce iDNES.cz vyzkoušela vuvuzely. Podívejte se

Zároveň má dobrou zprávu pro fanoušky, kteří světové mistrovství ve fotbale v Jihoafrické republice sledují jen v televizi: Hluk z vuvuzel jim sluch na dálku poškodit nemůže.

Bez špuntů na stadion nechoďte

Olga Bendová ze Sluchového centra má pro fanoušky, kteří chodí na zápasy a okolo nichž je to jedna vuvuzela vedle druhé, doporučení, aby se vybavili špunty do uší. Ostatně, v Jižní Africe je to v těchto dnech ještě žádanější artikl než repliky fotbalových dresů.

"Primární prevence spočívá v tom, že organismus vůbec hluku nevystavujeme. Sekundární prevencí je používání ochranných ušních tvarovek, kterým se lidově říká špunty," dodala pro iDNES.cz doktorka Bendová.

Dodala, že existuje několik typů "tvarovek". Dokonce i takové, které umožňují normálně slyšet, ale zároveň tlumí hluk až o 25 decibelů. Využívají je například muzikanti.

Jak si ničí sluch Češi

I když mnoho českých fanoušků letos v africkém hledišti kvůli neúspěchu národního fotbalového týmu není, Češi dokážou útočit na svůj sluch i jinými způsoby.

Především mladí lidé nešetří hlasitou hudbou z iPodů a dalších technických vymožeností, které jsou slyšet i v širokém okruhu posluchače.

"Poslech ze sluchátek negativně ovlivňuje stav sluchového ústrojí zvláště u mladých lidí při mnohahodinové zátěži," upozornila Bendová.

Do ordinací podle ní přichází v posledních pěti až deseti letech více lidí ve středním věku se zhoršeným sluchem. "A zvyšuje se i počet mladých lidí, kteří při dosud výborném sluchu mají nepříjemné ušní šelesty," dodala Bendová.