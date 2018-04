Parfémy se jmény hvězd. Samotná vůně je tím posledním, co lidi zajímá

V showbyznysu nastala nová éra. Sláva už se neměří podle toho, kolik filmů natočíte, kolik prodáte desek, kolik získáte cen. Novodobým měřítkem je, jestli se vaším jménem honosí nějaký parfém. Když ne, těžko vás kdokoliv bude považovat za skutečnou celebritu. Vůně se slavnými jmény se v posledních letech staly hitem. Firmám a hvězdám vydělávají i v době krize miliardy dolarů ročně a v loňském roce tvořily okolo čtyřiceti procent trhu.

Chcete vonět jako Bruce Willis, Britney Spears, David Beckham, Katy Perry, Shakira, nebo Christina Aguilera? Není problém. Parfému se dočkali také idol pubertálních slečen Justin Bieber, prapodivná americká celebrita z reality show Kim Kardashianová či večírková královna Paris Hiltonová.

Nepřekonatelná Elizabeth

V padesátých letech minulého století to chodilo jinak. Marilyn Monroe se v rozhovoru "uřekla", že chodí spát s pěti kapkami Chanel No. 5, a víc reklamy už tento parfém nepotřeboval. Stal se ztělesněním ženskosti. Další herecká kráska, Audrey Hepburnová, se stala múzou pro módního návrháře Huberta de Givenchyho, který se s ní poznal v roce 1953, kdy ji oblékal pro film Sabrina, a od té doby byla jeho nejoblíbenější klientkou.

Když se rozhodl, že chce vytvořit svůj první parfém, chtěl, aby ztělesňoval právě Audrey. Tak se roku 1957 zrodila legenda s názvem L’Interdit. V překladu z francouzštiny to znamená Zakázáno, protože herečka si prý vůni tak oblíbila, že nechtěla, aby ji měl kdokoliv jiný. A když se jí někdo zeptal, tajila její název. Nakonec ovšem povolila a L’Interdit na plakátech prezentovala její dívčí tvář. Na trhu se udržel dodnes, jen prošel několika obměnami.

Zlom nastal v 80. letech. Italka Sophia Lorenová představila v roce 1981 parfém, který se jmenoval po ní - Sophia. Prodával se pod hlavičkou kosmetické společnosti Coty, která dnes dominuje trhu s parfémy se slavnými jmény. Vlastní zhruba 80 procent z nich.

Ale zpátky do minulosti, další slavnou ženou se svou vůní byla Catherine Deneuve, pak Cher, ale zemětřesení způsobilo až uvedení parfému White Diamonds od Elizabeth Taylorové v roce 1991. Prodeje pokořily všechny rekordy a dodnes jde o nejúspěšnější vůni se slavným jménem a vedení firmy Elizabeth Arden, která ji prodává, si spokojeně mne ruce. Žádná jiná slavná vůně se tak dlouho a dobře prodávat nedokázala.

Peníze se musí točit

V novém miléniu vlnu zájmu o VIP parfémy odstartovala zpěvačka a herečka Jennifer Lopez, jejíž vůně Glow (nyní už má 19 parfémů!) vydělala miliardy dolarů, následovaná Sarah Jessicou Parkerovou, hvězdou seriálu Sex ve městě, a Britney Spears. Celebritám a obchodníkům došlo, že kosmetika je zlatý důl, a tak se za poslední roky se slavně pojmenovanými flakony roztrhl pytel. Neustále přibývají další a další jména, některá nám v Česku ani nic neříkají.

Volba, která další hvězda bude mít svůj parfém, je jednoduchá. Jde o načasování, musí být na vrcholu zájmu, mít dost fanynek a fanoušků, kteří budou chtít vonět jako ona a získají pocit, že si pořídili kousek hvězdného života i pro sebe.

Samotná vůně až na posledním místě

Toto pravidlo funguje především na mladé ročníky. "Tyto parfémy jsou prodávány dříve, než zákaznice má možnost vůni cítit. Než se dostane do obchodu, už viděla televizní reklamy, billboardy, zná dokonale flakon. Samotná vůně bývá posledním rozhodnutím o koupi," vysvětlila specialistka na parfémy Roja Dove deníku Daily Telegraph.

Když je uváděn na trh nový parfém, spustí se marketingová mašinerie, která má připoutat co největší pozornost. Lady Gaga loni v září při zahájení prodeje své vůně Fame přijela před obchod v New Yorku v kočáře ve tvaru parfému, v prapodivném černém umělohmotném oblečku a se zlatou maskou přes obličej. Přehlédnout ji rozhodně nešlo a jejích fotek byly plné magazíny.

A jak se osobnosti zapojují do vytváření vůní? Některé to berou vážně, kladou si požadavky, jaké složky v něm nesmí chybět, účastní se testování. Již zmíněná Jennifer Lopez si prý bedlivě hlídá vše: složení parfému, konzultace, mluví do toho, jak bude vypadat flakon, stejně jako do podoby reklamy.

Ale konečné slovo mají vždy profesionální parfuméři, kteří vědí, co k sobě pasuje a znají zákonitosti vytváření parfémů. Jiné osobnosti propůjčí jen své jméno, možná nadhodí, co jim voní, a vše ostatní je na výrobci, který za licenci zaplatil nemalou sumu.

Problém vůní celebrit je, že jejich životnost bývá jepičí. Slávy, které dosáhl parfém Elizabeth Taylorové, se už asi žádná nedočká. Pravdou je, že ona byla opravdová hvězda a osobnost. A ty se hledají těžko.