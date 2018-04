Vůně vybírejte dle osobnosti. Svůdkyni sluší vanilka, pohodářce koření

Parfémy si často vybíráme zcela nevědomky podle toho, jakou emoci či vzpomínku v nás vzbuzují. Vkus se mění s věkem i ročním obdobím, proto i vůně by se v průběhu roku měly střídat. Již dávno neplatí pravidlo o jednom parfému na celý život. Jinak totiž reaguje kůže na vonné složky v chladném zimním počasí a jinak během horkých letních dnů. Svou roli hraje i momentální rozpoložení, v jakém se právě nacházíte.

Hledat ideální vůni pro sebe či jako dárek můžete mnoha způsoby. V každém přípravě by parfém měl vypovídat něco o osobnosti svého nositele. Dobře se můžete orientovat podle hlavních ingrediencí, které hrají v dané vůni primární roli. Odborníci dlouholetým pozorováním chování zákazníků vypozorovali, že určité typy osobnosti sahají po vůních se stále stejnými přísadami. O tom, že si vůně vybíráme instinktivně, není pochyb. Introvertní, klidná povaha si vybere zcela odlišný parfém než ten, kdo musí být neustále středem pozornosti.

Vybíráte-li vůni jako dárek, dejte na první dojem. Přičichněte si a představte si ideální tvář pro daný parfém. Tak najdete vhodnou vůni mnohem lépe, než když budete lahvičku dlouze studovat a testovat na své vlastní kůži a vybírat si podle svého vkusu. Vybavte si osobu, které chcete parfém věnovat, jaká je její povaha, co ráda nosí a dělá, řiďte se skutečnou osobností. Náš průvodce vám poradí a napoví.

Vůdčí osobnost: výrazné aroma bílých květů

Estée Lauder: Modern Muse, Hermés: 24 Faubourg, Bottega Veneta: Eau Légére, Madonna: Truth or Dare

Ženám, které zastávají důležitou funkci a patří mezi vůdčí osobnosti, sluší výrazné květinové vůně, které evokují sílu a moc a zároveň zůstávají esencí ženskosti. Příjemně voní, ovšem nepřevažují nad osobností své nositelky. Zanechávají elegantní dojem, seriózní a lehce konzervativní, moderní, bez náznaku extravagance.

Ideálními ingrediencemi jsou bílé květiny jako jasmín, gardénie a pomerančové květy. Zejména jasmín se hodí na chladnější část roku, jeho plné aroma působí kořeněným dojmem. Gardénie dodává notnou dávku klasické ženskosti.

Elegantní mladá dáma: šťavnaté ovoce s květinovém hávu

Guerlain: Shalimar Souffle de Parfum, DKNY: My NY, Repetto, Avon: Parisian Chic

Stále více žen, zejména pak mladá generace, znovu objevuje kouzlo ženskosti. Oblékají si zásadně sukně a šaty, nosí elegantní podpatky či pohodlné balerínky (nikdy ne sportovní obuv mimo tělocvičnu!) a krk si rády zdobí šátky či perlami. Jejich životní styl je však překvapivě aktivní a poměrně rychlý,

Pro dívky z tzv. dobrých rodin se výborně hodí svěží květinové vůně s lehkým citrusovým nádechem. Spíše sladší než svěže ovocné. Hledejte mezi květy ovocných stromů a šťavnatým ovocem jako hrušky, broskve, maliny a zelená jablka.

Sebevědomá milovnice luxusu: hřejivé tóny ambry

Dior: J’Adore L’Or, Chanel: Coco, Yves Saint Laurent: Cinema, Thierry Mugler: Alien Essence Absolue

Žena, která ví, co chce a nedělá kompromisy. Ráda se obklopuje tím nejlepším a svůj čas si cení nade vše, proto jej nerada marní. Nosí kvalitní kabelku a boty, její svetr je z jemného kašmíru. Šperků nenosí mnoho, zato si můžete být jisti, že je nekupovala na pouti. Můžete se od ní učit dobrému vkusu i umění života. Ani v parfémech se taková osobnost nespokojí jen tak s něčím. Vůně, která si decentně doprovází na každém kroku, je svůdná, nikoliv však laciná a provokativní. Určitě bude obsahovat hřejivou vanilku, vzácnou ambru a elegantní květiny jako jasmín.

Milovnice přírody a sportu: hrášek, růže a ovoce

Burberry: My Burberry, Karl Lagerfeld For Her, Puma: Time For Play, Gucci: Flora Gorgerous Gardenia

Sportovně založené ženy mají rády svěží vůně s citrusovým nádechem. Především musí být lehké a evokovat to nejlepší z přírody, nic intenzivního a silného. Zdravý životní styl patří k naprosté přirozenosti, hlídá si svůj jídelníček i pravidelný cvičební režim. Miluje pohyb, chodí běhat do parku či se jen tak prochází a vnímá své okolí.



Zatímco citrusové vůně se hodí na léto, pro chladnější měsíce sáhněte po více květinových kompozicích. Sladký hrášek, frézie a lehký náznak růže. Skvěle se hodí také aroma pomerančovníku, šťáva z grapefruitu, hrušek či svěží bergamot.

Osudová svůdkyně: dávka vanilky a ambry v závoji květin

Giorgio Armani: Si Intense, Lady Gaga: Eau de Gaga, Odin: 9, Dita Von Teese

Nebojí se být dokonalou ženou, její pohled spaluje, každý pohyb má pečlivě promyšlený. Svádí beze slov, ale není prvoplánová a už vůbec ne vulgární. Dostane se vám pod kůži, ani nevíte jak. Muži po ní touží, ženy se jí chtějí vyrovnat a pátrají o jejím tajemství. Často nosí rudou rtěnku a v prádelníku má celou kolekci hedvábných punčoch. Dokonalá femme fetale.

Ušetřete si práci a rovnou namiřte k flakonů v temně černých odstínech. Ty skrývají ty nejsmyslnější vůně pro sebevědomé svůdnice plné vzácných ingrediencí. Hřejivé tóny ambry a vanilky doplňují květinové akordy jasmínu, fialek či konvalinek.

Holka do nepohody: lehké koření a peprné ingredience

Roads: Cloud 9, Andrea Maack: Silk, TIffany: Pure TIffany, Mercedens-Benz: L’Eau

Ráda nosí džíny, koženou bundu a nedělá jí žádný problém půjčit si z pánského šatníku košili či tílko. Je sexy, aniž by potřebovala tradiční dámské propriety. Vlasy mají krátký sestřih či si je stahuje do pohodlného culíku. Ráda se baví, chodí na koncerty a umí to pořádně rozjet. Její parfém není prvoplánový, spíš překvapivě silný a svěží zároveň.

Smyslná dřeva, pepř, vetiver, tabák, pačuli patří mezi tradiční přísady pánských parfémů, které této rebelce budou velmi slušet. Nebojte se podívat i do oddělení s pánskými vůněmi, mohou na ženské kůže velmi svůdně vonět.