Vůně domova

Neměli byste vůni vašeho domova podceňovat, otevřete si dokořán okno a pusťte dovnitř čerstvý jarní vánek, vyvětráte si tak těžký, vydýchaný vzduch v místnosti a bude se vám lépe přemýšlet. Poté si pořiďte příjemnou vůni. Uvidíte, jak taková správně zvolená vůně dokáže zpříjemnit atmosféru u vás doma.

Vůně do bytu se nerozlišují na dámské nebo pánské, spíše je důležité si na etiketě přečíst, zda jsou vůně vyrobeny na bázi syntetické nebo na bázi přírodní. Vůně ve spreji z drogérie může být sice příjemná a levná, ale vůni z přírodního materiálu ze specializovaných obchodů např. z Rituals se kvalitou nevyrovná. Z přírodních vůní vás nerozbolí hlava, ale naopak vás posílí energií a vydrží déle vonět.

Máme pro vás několik rad, podle čeho si vybrat vhodný typ vonných doplňků do bytu. Vonnou tyčinku použijte v případě, když potřebujete rychle provonět místnost výraznou vůní, vyvoní se rychle a je intenzivní, ale pozor - sladká vanilková tyčinka většinou ulpí a drží se na věcech, které jsou v místnosti, ještě dlouho poté, co dohoří. Naproti tomu vonná svíčka nebo aromalampička je varianta, která vydrží vonět déle, není tak agresivní, neulpívá na věcech a vůně se rozkládá pomaleji.



Pokud se rozhodnete pro aromalampičku, vyberte takovou, která má hlubokou nádobku na vodu, položenou co nejvýše od plamene svíčky. Vonné éterické oleje do lampiček jsou složeny z olejových kapiček z různých částí rostlin. Prodávají se v mnoha obchodech, jako jsou drogérie, doplňky pro domácnost nebo supermarkety a mohou se používat také jako masážní oleje, olejíčky do koupele nebo se přidávají do čističek vzduchu, vodních vysavačů apod.

Vonné olejíčky obsahují různé druhy vůně a kombinace vůní. Spíše doporučujeme vůně, složené z jedné aromatické složky, které si můžete vybrat dva až tři druhy a pak si je smíchat podle své chuti v jedné nádobce aromalampičky s vodou v poměru počtu kapiček, který vám vyhovuje. Vytvoříte si tak svoji vlastní osobitou vůni domova, která se bude hodit na míru k vůním ve vašem bytě.

Vůně olejíčků vybírejte podle jejich účinků, uvedených na etiketě. Vůně ovlivňují pocity, myšlenky i celý dojem. Sladké vůně s vanilkou se považují za erotizující, jiné vůně zase navozují uklidňující dojem, další omezují chuť na sladké, desinfikují vzduch v místnosti a některé dokonce i léčí bolest hlavy, nespavost, respirační nemoci nebo kožní problémy. Na trhu se dá dnes již snadno pořídit spousta druhů. Vyhněte se však příliš exotickým nebo příliš sladkým vůním, mohou se po čase stát obtěžujícími, protože naše čichové buňky na ně jednoduše nejsou zvyklé a také mohou vytvářet v místnosti dojem těžkého vzduchu. Rozhodně se přiklánějte spíše vám dobře známým druhům vůním.

Další tipem, jak si krásně provonět místnost, jsou luxusní parfémované svíčky, které se zhotovují ručně. Samotná výroba takových svíček zahrnuje několik výrobních kroků, stejně jako u výroby kvalitních parfémů. Výsledkem je většinou dlouho trvající vůně svíčky, jako například svíčka od značky Diptyque, která je sice drahá v porovnání s jinými svíčkami, ale zase je vyrobena na kvalitní, čistě přírodní bázi a vydrží hořet více než 60 hodin.

I u takové vonné svíčky si můžete namíchat svojí vlastní vůni. Nechejte dvě svíčky hořet současně, každou v jednom rohu místnosti. Mix obou vůní se pak vytvoří uprostřed místnosti. Mixujte květinové nebo ovocné vůně s dřevitými nebo sladké s kořeněnými.

Pokud si pořídíte jednu opravdu kvalitní vůni domů, ucítíte ten rozdíl - stejně jako u kvalitních parfémů – vůně vás doslova okouzlí a zamilujete se. A i okolí bude unešené a návštěvy se u vás pak budou cítit opravdu dobře.