Vanilka na sex, káva proti stresu. Vůně v bytě ošálí mysl

S různými vůněmi si můžete pohrát a naladit sebe i ostatní do kýžené nálady, přičemž nezapomínejte respektovat přirozenost daného prostředí. Vybírejte interiérový parfém v souladu s danou místností. Do tělocvičny si určitě nepověsíte fotografie jídla a do koupelny nedáte svádivý kožešinový kobereček. A stejné je to i s vůněmi a emocemi, které vyvolávají.

Možná jste si mysleli, že přes vůně je pouze náš nos. Pravdou je, že ten pouze pachy z okolí nasává, ale až mozek tělu řekne, jak na danou vůni reagovat. Reakce pak závisí na našich předchozích zkušenostech a pocitech.

Osvěžení mysli

Zemité vůně pomáhají cítit se psychicky lépe. V kombinaci s citrusovými tóny jde o ideální kombinace do prostor, ve kterých trávíte nejvíce času. Tato vonná kompozice osvěžuje mysl, udržuje bdělost, aniž by přetěžovala nervovou soustavu.

Romantické květiny

Květinové aroma si spojujeme s romantikou a příjemnými pocity, proto se hodí do ložnice i do obývacího pokoje. Méně již do kuchyně. V této kategorii zejména vynikají vůně růže, lilie a gardénie, které ostatně najdete i v romanticky laděných dámských parfémech.

Bez stresu

Hovoříme-li o květinách, zvláštní kategorii tvoří levandule. Ta dokonale dokresluje atmosféru koupelny i ložnice, neboť zmírňuje stres a uvolňuje napětí ve svalech. Zároveň osvěžuje celý prostor. Pokud chcete zejména ložnici dodat klid a svůdnost zároveň, sáhněte po jasmínových vonných doplňcích.

Vodou proti únavě

Hledáte-li povzbuzení a zároveň chcete osvěžit a vyčistit prostor kolem sebe, sáhněte po interiérových vůních na vodní bázi. Aroma připomínající mořské vlny, vodu a slaný vzduch rozlehlé pláže oživuje unavenou mysl, zklidňuje během vypjatých dní a přináší pocity svěžesti. Tento typ vůní nachází své uplatnění v koupelně, obývacím pokoji i pracovně.

Pro sex i pohodlí

Vanilka ne nadarmo patří mezi nejoblíbenější ingredience v parfémech a interiérových vůních. Vanilkové aroma působí na lidskou mysl hřejivě, evokuje dětství a vůni nedělního koláče, čímž vyvolává pocity bezpečí a pohodlí. Vanilkovou svíčku či vonný sáček oceníte v kuchyni, dětském pokoji i ložnici. Zde působí jako afrodiziakum. Při vůni vanilky se snadno svádí, neboť mysl se zklidní a uvolní.

Kávou a skořicí na stres

Velmi pohodný efekt má na psychiku vůně skořice, pečeného jablka, kávy, karamelu a vonných dřevin. Pocity spojované s pečením a hřejivou atmosférou domova a jídla vzbuzují poklidné myšlenky a pomáhají proti stresu. Vonné doplňky umístěte do kuchyně, obývacího pokoje i do kanceláře, pokud právě potřebujete vyvolat dojem klidu.

Iluze velikosti

S vůněmi můžete kouzlit mnohem více. Vhodně zvolené aroma dokáže dokonce zvětšit místnost tím, že dodá prostoru na vzdušnosti. Nejlépe to umí vůně připomínající vyprané prádlo usušené na čerstvém vzduchu. Svíčky s označením prádla, bavlny a svěžího vzduchu dejte do pokoje pro hosty a do menších místností.

Ovocný večírek

Vůně založené na ovoci oceníte během večírků nebo při večeři v širším rodinném kruhu. Ovocné aroma vnáší do prostoru energii a vzbuzuje pozitivní emoce plné svěží energie.

Stejně jako si vybíráte parfém pro sebe, i vůně pro domov hraje důležitou roli. I zde chcete zakrýt nelibé pachy a dodat interiéru příjemné aroma. Pomoci vám mohou vonné svíčky, difuzéry, spreje, elektrické parfémy, aroma lampy, vonné sáčky či tyčinky.

Samy o sobě však nestačí, bez pravidelné hygieny si spíš dosáhnete výsledku v podobě zatuchlého doupěte než oázy klidu a dobré nálady.