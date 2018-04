Vuitton mění trend. Poletí zase malé kabelky

Módní značka Louis Vuitton totiž uvedla na trh nový, malý model své populární řady kabelek Lockit s označením BB (BeBe), který ukazuje, kudy se bude ubírat trend - je velká jen 24 centimetrů. Podobně malé kabelky uvedly i konkurenční módní domy Prada, Gucci a Dior.

"Móda kabelek se vrací do padesátých let. Z objemných tašek přechází trend k eleganci malých kousků, kam si ženy dají jen to nejpotřebnější," říká přední česká stylistka Klára Klempířová.

Luxus a nadčasovost Ikonické kabelky podzimu

"Souvisí to i se změnou životního stylu a vývojem technologií. Dříve jsme potřebovaly v kabelce telefon, diář či cigarety, dnes ale kouří čím dál méně lidí a řadu věcí nahradily chytré mobilní telefony," dodala Klempířová. Upozornila však, že velké tašky stále zůstanou volbou například pro ženy, které v nich potřebují nosit počítače či dokumenty.

Přední módní domy předpokládají, že trend malých kabelek jim výrazně vylepší vánoční sezonu. Ženy sledující trendy v oblékání totiž ve svých skříních nic podobného ještě nemají, a budou si tak nové radosti muset koupit.

Nejmenší kabelka od Vuittona se na newyorské Páté Avenue prodává za 1 560 dolarů, což v přepočtu činí zhruba 26 500 korun. V podobných cenových kategoriích se pohybují i novinky od jeho rivalů. Dle expertů oslovených agenturou Bloomberg by měly novinky pomoci tomuto segmentu na konci roku k bezmála sedmiprocentnímu růstu.

Méně majetní zákazníci však nemusí smutnit. Dle Klempířové se ještě letos dostanou malé kabelky i do konfekčních řetězců, jako je například H&M. "Cesty z přehlídkových mol do řetězců se v posledních letech velmi zkracují, očekávám, že na západ od našich hranic to bude ještě v průběhu této sezony, do Česka se ovšem trend dostane zhruba tak do dvou let. Na novinky v módě zkrátka reagujeme pomaleji než na Západě," dodala stylistka.