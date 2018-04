Deset kroků proměny sovy ve skřivana. Budete veselejší, radí lékař

Podle něj je prokázáno, že ranní ptáčata jsou aktivnější než noční sovy, což ovlivňuje jejich výkony v práci. Jsou optimističtější, lépe předvídají a přistupují k možným problémům a snáze je řeší.

Důležité je říci, že pokud jste noční pták a je vám tak dobře, neexistuje žádný důvod ke změně. Ze studií totiž vyplývá, že lidé typu sova jsou kreativnější a mají lepší smysl pro humor. „Ale pokud cítíte, že ponocování není pro vás to pravé, existuje řešení,“ říká lékař Kukku Ramesh z léčebného hotelu Larimar v rakouském Stegersbachu, kde učí, jak vstávat včas a dokonce si to užít.

1. Začněte pomalu

Zkuste vstát zhruba o půl hodiny dříve, než se probudí ostatní, kteří s vámi bydlí. Podle odborníků je nejčastěji ideální šestá hodina. „Ale nedělejte hned drastické změny. Začněte pomalu, od probuzení pouhých patnáct až třicet minut dříve než obvykle. Zvyknete si na to za pár dnů. Pak to snižte o dalších patnáct minut. Udělejte to postupně, až se dostanete k cíli,“ upřesňuje Kukku Ramesh.

2. Trik s budíkem

Nemějte budík blízko. Pokud je hned vedle postele, je jednoduché ho vypnout či buzení odložit. Toho se zkuste vyvarovat. Jakmile k němu musíte vstát, zůstanete už jednoduše vzhůru.

3. Jděte ven z ložnice

Nezůstávejte v ložnici, abyste se oblékli. Oblečení mějte nachystané už večer a na jiném místě, třeba v koupelně.

4. Ranní cvičení zvyšuje efektivitu

Jděte do nějaké klidné místnosti, na chvilku si vyvětrejte, zadívejte se ven a užijte si ten náskok před ostatními. Zacvičte si, stačí několik málo minut, i to udělá divy. Stačí se pořádně protáhnout a ti, kteří se chtějí dostat do formy, si mohou udělat několik dřepů a sedů-lehů.

„Je navíc prokázáno, že brzy ráno je nejlepší čas na cvičení. Naše hlava ještě není ničím zanesena, jsme plní nové energie a tu si pak dokážeme také déle udržet. Věřte, že pak budete mnohem šťastnější, klidnější, a tedy budete také pracovat efektivněji,“ radí Kukku Ramesh.

5. Nálada v rytmech

Pusťte si potichu hudbu, kterou máte nejraději, dostanete se tak okamžitě do skvělé nálady.

6. Zdraví od rána

Ještě než vstanou ostatní, vychutnejte si sklenici šťávy z čerstvé zeleniny nebo ovoce.

7. Odměňte se

Není úspěchu bez motivace. Dopřejte si proto něco, co máte rádi: ranní noviny s horkou kávou, jednu kapitolu knihy, pište si deník nebo třeba jen tak poslouchejte hudbu.

8. Partner a děti v pohodě

Do lepší nálady se takto jistě probudí i vaši bližní. Dětem nahřejte oblečení na topení, nachystejte jim oblíbené jídlo a dopřejte si snídani spolu. Kdo ví, zda dnes ještě na sebe najdete tolik času. Navíc můžete probrat, co vás čeká, a děti případně zbavit jejich obav.

9. Udělejte si pracovní náskok

„Každý večer si na chvilku v klidu sedněte a naplánujte si přesně následující den, co vás čeká i jak to budete řešit. Seřaďte si úkoly podle důležitosti a soustřeďte se na ty nejméně příjemné věci. Ty pak řešte jako první, aby vám nekazily, byť podvědomě, celý den. Do práce se snažte dorazit co nejdříve a získat čas pro sebe, abyste mohli lehce proškrtat seznam již splněných úkolů,“ doporučuje Kukku Ramesh.

10. Jděte spát o hodinu dříve

Po večeři jděte na chvíli na čerstvý vzduch, bude se vám lépe trávit a hlavně si vyčistíte hlavu, která by pak ještě před spaním spoustu věcí chtěla zpracovávat.

Podle Světové zdravotnické organizace bychom se týdně měli aktivně hýbat pětkrát třicet minut. „Procházka by se měla stát součástí každého dne,“ doporučuje Jana Havrdová z Českého svazu aerobiku a fitness. Do postele se pak vypravte místo půlnoci v jedenáct, a to i tehdy, když se vám spát ještě nechce. Neodkládejte postel až do naprosté únavy. V posteli nesledujte televizi, vypněte si mobil a nečtěte. Prostě jen ležte ve vyvětrané místnosti a zkuste přestat myslet.