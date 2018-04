Všichni nás považují za šílence, říká Vanda Hybnerová

Když se její rodiče rozvedli, bylo jí šest let. Na otázku, jestli z toho vinila tátu, odpovídá: "Mně se vzpomínky strašně proměňují. Moje mladší dcera si teď píše deník a já ji v tom podporuju, protože až si ho jednou přečte, bude jasně vědět, jak určité věci vnímala. Já už to období mám zkreslené tím, že se naše vztahy s tátou urovnaly. Celá ta doba byla hrozná, kromě Starého Města a mého dědy. Ne proto, že by máma dělala něco špatně, ale doba byla hnusná, protože nemohla vystavovat a pořád se řešila všudypřítomnost fízlů, komunistů a práskačů."

K tátovi si ale časem cestu našla díky společné profesi. "My jsme s tátou měli tu výhodu, že jsem si zvolila stejné povolání a dostali jsme se k sobě přes divadlo. Hrajeme spolu a jsme kamarádi."

vizitka Vanda Hybnerová (42) je dcerou mima Borise Hybnera a akademické malířky Jany Kremanové. * Hrála například v Divadle na Vinohradech, v Národním divadle, v Činoherním klubu, v Divadle v Řeznické aj. * V roce 2004 získala cenu Thálie za roli Catherine v inscenaci Důkaz. * Právě teď ji můžete vidět v seriálu Dokonalý svět a ve filmu Román pro muže. * S manželem Sašou Rašilovem mají dvě dcery, Josefínu (16) a Antonii (12).

Manžel se žení, já peču buchty

Zato manželství Vandy Hybnerové a jejího hereckého kolegy Saši Rašilova působí v prostředí showbyznysu až trochu výstředně idylicky. Čím to je? "Podle mě spousta vztahů nefunguje už jen proto, že někdo je dlouho sám. Emancipované ženy, co si řeknou, že nejdřív budou studovat, pak dělat kariéru a po třicítce se začnou poohlížet po partnerovi, si udělají úplně jasný názor na život a do toho modelu se jim pak nikdo nevejde," myslí si Vanda Hybnerová.

"My jsme si s mužem od začátku prošli tím, že jsme neměli na nájem, všechno jsme budovali spolu a velice často jsme měli na věci stejný názor." Podle ní je také plus, že jsou oba z oboru. "Soužití s hercem by málokterá žena vydržela. Pořád se pracovně do někoho zamilováváte, předstíráte přátelství, lásku i nenávist. Zrovna dneska se můj muž na natáčení ženil s jednou mojí kolegyní, a než to přijde na obrazovku, bude mít jinou ženu, a já zatím doma peču buchty. A pak zase já hraju starou rajdu, která leze v hospodě na stůl a osahává mě Sašův kolega. Musíte si z toho dělat srandu, jinak to nejde."

Po čtyřicítce jsem se narovnala

Vanda Hybnerová si dcery pořídila relativně v mladém věku a další dítě neplánuje. "Já už jsem svoji biologickou povinnost splnila, nejsem zastánkyně starších matek," říká. Navíc přiznává, že po čtyřicítce cítí sama na sobě zásadní změny. "Mozek pracuje čím dál pomaleji a taky už vůbec nic nevydržím. Dneska jsem začínala brzo ráno, budu dělat do večera, kdy mám představení, pak mě čeká cesta z Prahy do Brna, kde skončím s prací zítra v poledne, a já už dopředu vím, že minimálně další dva dny z toho budu úplně vyřízená."

Přesto má podle ní tento věk i výrazná pozitiva: "Já jsem po čtyřicítce získala daleko větší nadhled. Vůči svému okolí jsem se dost vymezila, zjistila jsem, že některé vztahy udržuju úplně zbytečně. Vybrala jsem si pár lidí, které chci vidět, které mám ráda, cítím k nim nějakou sounáležitost. Dřív jsem měla jemně přihrbená záda, říkala jsem si, že když něco vydrží jiní, tak já taky. Po čtyřicítce jsem se narovnala a najednou získala nové sebevědomí."

