Všichni muži si se mnou prožívají peklo, tvrdí herečka Iva Pazderková

(31) se narodila v Uherském Hradišti. Má o čtyři roky mladší sestru. Od narození žila v Brně. Po gymnáziu se dostala na brněnskou JAMU, kde absolvovala v roce 2003.

Po škole se přestěhovala do Prahy a od té doby hraje v Divadle Na Fidlovačce.

Zahrála si ve filmech Výbuch, Restart, Maharal - Tajemství talismanu, Pouta, Doktor pro zvláštní případy nebo v seriálech Cukrárna a dokonalý Svět.

Do povědomí lidí se dostala díky postavě Blbé blondýny, která vznikla v roce 2004 pro show televizního kanálu HBO Na stojáka.

Je rozvedená. Vdala se ve třiadvaceti letech, ale vztah s hercem Lubošem Pazderkou Veselým vydržel jen tři roky. Je bezdětná.

"Vrátila jsem se ze zkoušky z divadla a doma mu řekla, že se rozcházíme. Přijela jsem do zdánlivě fungujícího vztahu bez větších problémů a oznámila, že je konec, což je strašné...," přiznala v rozhovoru pro magazín Ona Dnes.

Důvodem byly rozdílné představy o životě. "Můj pocit byl, že celý náš vztah je postavený na tom, že jsem všechno řídila, vymýšlela, plánovala, byla jsem tím tahounem a už jsem z toho byla unavená. A z velké části jsem si za to mohla sama," vzpomíná Iva Pazderková.

"Udělala jsem tu chybu, že jsem nejdřív říkala, co mi vadí, co není dobře, a když se nic nedělo, vzala jsem všechno do svých rukou. A potom už jsem nepřipustila, aby měl šanci něco udělat sám. Nutno říct, že se mnou není lehké vyjít, on si se mnou prožil peklo, vlastně všichni muži si se mnou občas prožívají peklo," uznává.

Herečka už se na veřejnosti objevila s novým přítelem. Je jím kytarista Josef Štěpánek. Na dovolenou v letošním létě však vyrazila jen s maminkou. Byly týden na Rhodu. "Poprvé v životě jsem byla na holčičí dovolené. Obě jsme měly trochu obavu, přece jen být spolu týden čtyřiadvacet hodin, to jsme naposledy zažily, když se mnou byla máma těhotná, ale nakonec to bylo skvělé. V naší rodině máme nádherné vztahy," říká.

"Ten týden jsme naprosto proflákaly. Válely jsme se na pláži, nechávaly si dělat masáže, což považuju za úplnou zhůvěřilost, totálně jsme vypnuly. Maminka byla poprvé po třiceti letech na dovolené bez táty a bylo vidět, že se jí po něm stýská. A jemu doma taky. Překvapil, když jí psal hezké SMS. Vlastně jsem jim udělala takového manželského psychoterapeuta, což ode mě opravdu sedí," říká s nadsázkou Iva Pazderková, kterou v posledních týdnech zaměstnávalo především natáčení nové rodinné komedie Tady hlídám já, kde hraje spolu s Lukášem Vaculíkem, Pavlem Novým, Simonou Stašovou a dalšími herci.